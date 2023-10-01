Кібербезпека у сфері охорони здоров’я стає одним із ключових питань для медичних закладів та держави. Розвиток електронної охорони здоров’я та активна цифровізація процесів вимагають від медичної спільноти не лише цифрових знань і навичок, а й знань щодо основ кібербезпеки і навичок захисту власних даних і даних пацієнта у цифровому просторі.

Кіберзахист – це захист інформації, яка має цифрову форму; він передбачає такі заходи, як захист від вірусів, хакерських атак, запобігання підробці даних та іншим діям, наслідками яких можуть бути не тільки видалення або викрадення даних, а й потенційно шкідливий вплив на роботу і продуктивність співробітників закладу охорони здоров’я, використання незаконно отриманої інформації проти фізичної чи юридичної особи або взагалі зупинка процесу надання медичної допомоги та пов’язаних послуг.

Міністерство охорони здоров’я за підтримки проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» сформувало бібліотеку матеріалів, що допоможуть лікарям, медичним сестрам і братам, управлінцям, адміністраторам медичних закладів та всім зацікавленим партнерам отримати основні знання про види і форми кіберзагроз та чіткі рекомендації щодо боротьби з ними.

У цьому розділі подано розроблені матеріали, які поінформують про те, як захистити себе та свої дані, а також як запровадити ефективну систему для боротьби проти кіберзагроз у вашому закладі. Використовуйте ці матеріали для поширення серед ваших медичних працівників та для їх навчання щодо основ кібербезпеки в закладах.