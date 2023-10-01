Чутливі дані
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Чутливі дані – це інформація про стан здоров’я в будь-якій формі, включаючи фізичні записи, електронні записи або усну інформацію. Чутливі дані включають:
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медичні записи та медичну історію пацієнта;
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результати лабораторних аналізів та медичні діагнози
Скрінсейвер «Чутливі дані
Скрінсейвер «Як захистити чутливі дані?»
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