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Чутливі дані

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Чутливі дані – це інформація про стан здоров’я в будь-якій формі, включаючи фізичні записи, електронні записи або усну інформацію. Чутливі дані включають:

  • медичні записи та медичну історію пацієнта; 

  • результати лабораторних аналізів та медичні діагнози

Скрінсейвер «Чутливі дані

Скрінсейвер «Як захистити чутливі дані?»

Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах

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