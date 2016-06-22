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Запитання-відповіді
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Інформація щодо процедури отримання листа–повідомлення Міністерства охорони здоров'я України з метою ввезення незареєстрованого лікарського засобу для індивідуального використання громадянами (Порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів, затверджений наказом МОЗ України від 26.04.2011 № 237)
«Як отримати лист–повідомлення Міністерства охорони здоров'я України з метою ввезення незареєстрованого лікарського засобу для індивідуального використання громадянами»
При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою індивідуального використання громадянами до Міністерства охорони здоров'я України подаються:
- лист-звернення до Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначаються мета ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його найменування (міжнародне непатентоване та торговельне), фармакотерапевтична група, форма випуску, кількість в одній упаковці, загальна кількість упаковок, фірма-виробник, номер серії випуску, термін придатності, умови зберігання;
- довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання;
- рецепт на даний лікарський препарат, оформлений згідно з Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062.
Для індивідуального використання забороняється пересилати наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори.
У разі надання неповного комплекту документів, звернення залишається без розгляду. Документи (оригінали) подаються до МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Строк розгляду відповідних документів - 10 робочих днів
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У лікарні відсутні вакцини від сказу, а також АКДП, БЦЖ і т. д.
Вам потрібно звернутися в Департамент охорони здоров’я вашої області та дізнатись, у якій лікарні є потрібна вакцина. Адже МОЗ розподіляє вакцину по регіонах.
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Як можна отримати препарати для лікування гепатиту С?
Препарати надаються усім, хто є зареєстрованим як носій гепатиту С. Як отримати лікування гепатиту С за Державною програмою, ви можете дізнатись за посиланням: http://patients.org.ua/2016/06/22/yak-otrimati-likuvannya-gepatitu-s-po-derzhavnij-programi/
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Які документи потрібні для лікування за кордоном за державний кошт?
Усю інформацію щодо направлення на лікування за кордон ви можете дізнатись за посиланням: http://www.moz.gov.ua/likuvannja-za-kordonom
У разі надходження належним чином оформлених документів, питання направлення громадян України на лікування за кордон розглядають на засіданні Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.
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Щодо звернень про фінансову допомогу
Ми хочемо додати, що у МОЗу немає повноважень допомагати громадянам фінансово. Якщо ваше захворювання не входить до списку можливого лікування за кордоном за державний кошт (97% – трансплантація органів), радимо вам звернутися за допомогою до благодійних організацій чи фондів.