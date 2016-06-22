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Максим Степанов: Повернення учнів молодших класів у школи зараз зведе нанівець мету посиленого карантину

Максим Степанов: Повернення учнів молодших класів у школи зараз зведе нанівець мету посиленого карантину

15 січня
Максим Степанов: Повернення учнів молодших класів у школи зараз зведе нанівець мету посиленого карантину 15 січня
Уряд значно спростив механізм страхових виплат членам сімей медиків, які померли від COVID-19
Уряд значно спростив механізм страхових виплат членам сімей медиків, які померли від COVID-19 12 січня
Максим Степанов: Відсьогодні в Україні вступили в дію посилені карантинні обмеження
Максим Степанов: Відсьогодні в Україні вступили в дію посилені карантинні обмеження 8 січня
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Максим Степанов: Повернення учнів молодших класів у школи зараз зведе нанівець мету посиленого карантину
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