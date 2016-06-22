«Як отримати лист–повідомлення Міністерства охорони здоров'я України з метою ввезення незареєстрованого лікарського засобу для індивідуального використання громадянами»



При разовому ввезенні незареєстрованих лікарських засобів з метою індивідуального використання громадянами до Міністерства охорони здоров'я України подаються:

- лист-звернення до Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначаються мета ввезення незареєстрованого лікарського засобу, його найменування (міжнародне непатентоване та торговельне), фармакотерапевтична група, форма випуску, кількість в одній упаковці, загальна кількість упаковок, фірма-виробник, номер серії випуску, термін придатності, умови зберігання;

- довідка лікаря із зазначенням діагнозу захворювання;

- рецепт на даний лікарський препарат, оформлений згідно з Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062.



Для індивідуального використання забороняється пересилати наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори.



У разі надання неповного комплекту документів, звернення залишається без розгляду. Документи (оригінали) подаються до МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Строк розгляду відповідних документів - 10 робочих днів