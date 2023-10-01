Пошук
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Укр
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Фішинг

Категорії

Фішинг – це один із різновидів шахрайства в інтернеті, що використовується зловмисниками з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів. Як захиститись від цієї технології – дізнайтеся більше з матеріалів проєкту

Плакат «Фішинг

Плакат А4 «Що таке фішинг? Які його ознаки? Як захиститись?»

Плакат розроблено для друку та поширення в закладах охорони здоров’я. Завантажте, роздрукуйте та поширте флаєр у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників

Завантажити

Скрінсейвер «Фішинг

Скрінсейвер «Як розпізнати фішинг?»

Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах.

Завантажити

Інформаційні картки для соціальних мереж

Інформаційні картки «Що таке фішинг і як йому протидіяти?»

Використовуйте інформаційні картки для поширення у ваших профільних групах та соціальних мережах. Інформуйте ваших колег про ключові кібернебезпеки

Завантажити

Завантажити