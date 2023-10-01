Фішинг
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Фішинг – це один із різновидів шахрайства в інтернеті, що використовується зловмисниками з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів. Як захиститись від цієї технології – дізнайтеся більше з матеріалів проєкту
Плакат «Фішинг
Плакат А4 «Що таке фішинг? Які його ознаки? Як захиститись?»
Плакат розроблено для друку та поширення в закладах охорони здоров’я. Завантажте, роздрукуйте та поширте флаєр у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників
Скрінсейвер «Фішинг
Скрінсейвер «Як розпізнати фішинг?»
Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах.
Інформаційні картки для соціальних мереж
Інформаційні картки «Що таке фішинг і як йому протидіяти?»
Використовуйте інформаційні картки для поширення у ваших профільних групах та соціальних мережах. Інформуйте ваших колег про ключові кібернебезпеки