Шаблони для впровадження кіберстандартів у медичних закладах

Анкета самооцінки закладу.xlsx Залежно від низки чинників, які впливають на кібербезпеку закладу охорони здоров’я, є два варіанти шаблонів Політики інформаційної безпеки: «Базовий» (Категорія 1) та «Просунутий» (Категорія 2).

Використовуйте Анкету самооцінки для того, щоб визначити, який шаблон Політики інформаційної безпеки обрати для вашого закладу

Шаблон Політики ІБ_закладу 1 Категорія.docx Шаблон Політики інформаційної безпеки для закладу охорони здоров’я Категорії 1 (рівень вимог «Базовий» відповідно до Анкети самооцінки). Відредагуйте обраний шаблон Політики інформаційної безпеки таким чином, щоб він відображав поточну ситуацію в закладі. Мінімально обов’язковий рівень редагування вимагає заповнення тексту, позначеного червоним кольором, та перегляд на відповідність тексту, позначеного жовтим кольором. Додатково адаптуйте будь-який інший текст відповідно до застосованої термінології та поточної ситуації в закладі

Шаблон Політики ІБ закладу_2_Категорія.docx Шаблон Політики інформаційної безпеки для закладу охорони здоров’я Категорії 2 (рівень вимог «Просунутий» відповідно до Анкети самооцінки). Відредагуйте обраний шаблон Політики інформаційної безпеки таким чином, щоб він відображав поточну ситуацію в закладі. Мінімально обов’язковий рівень редагування вимагає заповнення тексту, позначеного червоним кольором, та перегляд на відповідність тексту, позначеного жовтим кольором. Додатково адаптуйте будь-який інший текст відповідно до застосованої термінології та поточної ситуації в закладі

Політика Управління ризиками ІБ.docx Шаблон політики управління ризиками інформаційної безпеки. Адаптуйте і затвердіть Політику управління ризиками інформаційної безпеки. Для всіх інформаційних активів закладу виконайте оцінку ризиків та оберіть запобіжні заходи і процедури з переліку затвердженої Політики інформаційної безпеки. Залишкові ризики, які не покриваються запобіжними заходами з переліку Політики інформаційної безпеки, погоджено та прийнято власниками інформаційних активів. Для мінімізації організаційних та технічних ризиків використовуйте наведені нижче шаблони, які допоможуть закладу у впровадженні запобіжних заходів

Шаблон посадової інструкції відповідального за інформаційну безпеку.docx Шаблон Посадової інструкції відповідального за інформаційну безпеку

Процедура управління вразливостями.docx Шаблон Процедури управління вразливостями

Процедура з експлуатації технічного (ІТ) обладнання.docx Шаблон Процедури з експлуатації технічного (ІТ) обладнання

Процедура планування відновлення після аварій.docx Шаблон Процедури планування відновлення після аварій

Процедура управління змінами 1.docx Шаблон Процедури управління змінами (Категорія 1)

Процедура управління змінами 2.docx Шаблон Процедури управління змінами (Категорія 2)

Шаблон АЗ 1.docx Шаблон Політики антивірусного захисту (Категорія 1)

Шаблон АЗ 2.docx Шаблон Політики антивірусного захисту (Категорія 2)

Шаблон ТЗ закупівлі АПЗ.docx Шаблон Технічних вимог до закупівлі антивірусного програмного забезпечення

Шаблон ПК доступу 1.docx Шаблон Політики контролю доступу (Категорія 1)

Шаблон ПК доступу 2.docx Шаблон Політики контролю доступу (Категорія 2)

Шаблон Форми запиту доступу.docx Шаблон Форми запиту доступу

Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі 1.docx Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі (Категорія 1)

Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі 2.docx Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі (Категорія 2)

Шаблон ПКЗ 1.docx Шаблон Політики криптографічного захисту (Категорія 1)

Шаблон ПКЗ 2.docx Шаблон Політики криптографічного захисту (Категорія 2)

Процедура роботи з персональними даними.docx Шаблон Процедури роботи з персональними даними

Процедура Управління ВД.docx Шаблон Процедури управління віддаленим доступом

Вимоги до каналів зв'язку між закладом та МІС.docx Вимоги до каналів зв’язку між закладом охорони здоров’я та МІС

Шаблон ЧС.docx Шаблон Політики чистого столу/екрана

Шаблон ПУІБ 1.docx Шаблон Політики управління інцидентами інформаційної безпеки (Категорія 1)

Шаблон ПУІБ 2.docx Шаблон Політики управління інцидентами інформаційної безпеки (Категорія 2)