Шаблони для впровадження кіберстандартів у медичних закладах
Категорії
- Оплата праці медиків
- Е-рецепти
- Статті
- Джерела доказової медицини
- Безперервний професійний розвиток
- ICPC-2
- МКФ
- Екстрена допомога
- Дайджест змін у системі охорони здоров’я
- Графік засідань Центральної атестаційної комісії МОЗ України
- Присяга лікаря
- Портал вакансій медичних працівників
- База знань кращих практик
- Кібербезпека
Метою розроблення наведених нижче шаблонів документів є допомога закладам охорони здоров’я у підвищенні рівня кіберзахисту шляхом впровадження ризик-орієнтованого підходу управління інформаційною безпекою. Наданий пакет документів містить у своєму складі:
- політики (Що?), які декларативно визначають стан безпеки відповідно до вимог законодавства, стандартів та найкращих світових практик кібербезпеки;
- процедури (Як?), що описують дії, які треба виконати, щоб досягти стану безпеки, визначеного Політикою інформаційної безпеки, та підтримувати його на рівні, також визначеному цією Політикою;
- посадові обов’язки (Хто?), котрі описують компетенції, якими повинні володіти люди, відповідальні за втілення політик у життя;
- технічні завдання (Чим?), які встановлюють вимоги до інструментів реалізації політик.
Для ефективного використання цих документів скористайтеся Посібником із впровадження політики інформаційної безпеки в заладі охорони здоров’я
|
Файли для завантаження
|
Пояснення поруч
|
Залежно від низки чинників, які впливають на кібербезпеку закладу охорони здоров’я, є два варіанти шаблонів Політики інформаційної безпеки: «Базовий» (Категорія 1) та «Просунутий» (Категорія 2).
|
Шаблон Політики інформаційної безпеки для закладу охорони здоров’я Категорії 1 (рівень вимог «Базовий» відповідно до Анкети самооцінки). Відредагуйте обраний шаблон Політики інформаційної безпеки таким чином, щоб він відображав поточну ситуацію в закладі.
Мінімально обов’язковий рівень редагування вимагає заповнення тексту, позначеного червоним кольором, та перегляд на відповідність тексту, позначеного жовтим кольором.
Додатково адаптуйте будь-який інший текст відповідно до застосованої термінології та поточної ситуації в закладі
|
Шаблон Політики інформаційної безпеки для закладу охорони здоров’я Категорії 2 (рівень вимог «Просунутий» відповідно до Анкети самооцінки). Відредагуйте обраний шаблон Політики інформаційної безпеки таким чином, щоб він відображав поточну ситуацію в закладі.
Мінімально обов’язковий рівень редагування вимагає заповнення тексту, позначеного червоним кольором, та перегляд на відповідність тексту, позначеного жовтим кольором.
Додатково адаптуйте будь-який інший текст відповідно до застосованої термінології та поточної ситуації в закладі
|
Шаблон політики управління ризиками інформаційної безпеки.
Адаптуйте і затвердіть Політику управління ризиками інформаційної безпеки.
Для всіх інформаційних активів закладу виконайте оцінку ризиків та оберіть запобіжні заходи і процедури з переліку затвердженої Політики інформаційної безпеки.
Залишкові ризики, які не покриваються запобіжними заходами з переліку Політики інформаційної безпеки, погоджено та прийнято власниками інформаційних активів.
Для мінімізації організаційних та технічних ризиків використовуйте наведені нижче шаблони, які допоможуть закладу у впровадженні запобіжних заходів
|
Шаблон посадової інструкції відповідального за інформаційну безпеку.docx
|
Шаблон Посадової інструкції відповідального за інформаційну безпеку
|
Шаблон Процедури управління вразливостями
|
Шаблон Процедури з експлуатації технічного (ІТ) обладнання
|
Шаблон Процедури планування відновлення після аварій
|
Шаблон Процедури управління змінами (Категорія 1)
|
Шаблон Процедури управління змінами (Категорія 2)
|
Шаблон Політики антивірусного захисту (Категорія 1)
|
Шаблон Політики антивірусного захисту (Категорія 2)
|
Шаблон Технічних вимог до закупівлі антивірусного програмного забезпечення
|
Шаблон Політики контролю доступу (Категорія 1)
|
Шаблон Політики контролю доступу (Категорія 2)
|
Шаблон Форми запиту доступу
|
Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі (Категорія 1)
|
Шаблон Політики використання мереж і послуг мережі (Категорія 2)
|
Шаблон Політики криптографічного захисту (Категорія 1)
|
Шаблон Політики криптографічного захисту (Категорія 2)
|
Шаблон Процедури роботи з персональними даними
|
Шаблон Процедури управління віддаленим доступом
|
Вимоги до каналів зв’язку між закладом охорони здоров’я та МІС
|
Шаблон Політики чистого столу/екрана
|
Шаблон Політики управління інцидентами інформаційної безпеки (Категорія 1)
|
Шаблон Політики управління інцидентами інформаційної безпеки (Категорія 2)
|
Шаблон Порядку проведення самооцінки заходів кібербезпеки