У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Коротко про програму





ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ?

Покрокова інструкція

Зверніться до лікаря та отримайте рецепт. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки». Отримайте ліки безкоплатно або з частковою доплатою за рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).

Як отримати рецепт на "Доступні ліки"

З 1 квітня 2019 року ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я.

Крок 1. Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація.

Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо.

Крок 2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

Крок 3. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.

Крок 4. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

Крок 5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

Крок 6. За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Крок 7. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.

Крок 8. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».

Крок 9. Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

ДЕ ОТРИМАТИ ЛІКИ?

Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. Шукайте наліпку "Доступні ліки".

Електронна карта аптек-учасників урядової програми реімбурсації "Доступні ліки": https://bit.ly/2CRGorZ

Скористатись програмою “Доступні ліки” можуть також мешканці тимчасово окупованих територій: https://bit.ly/2z2GeMj

ЧОМУ САМЕ ЦІ КАТЕГОРІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ?

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних, на діабет ІІ типу страждає один мільйон людей. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано понад 210 тис. Здебільшого, це діти та молодь.

ЯКІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Бісопролол (Bisoprolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведілол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Лозартан (Losartanum)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

БРОНХІАЛЬНА АСТМА:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)

Глібенкламід (Glibenclamidum)

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО В АПТЕЦІ ЗАКІНЧИЛИСЯ БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ АБО ТІ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ?



Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

ЯКІ ЛІКИ ПАЦІЄНТ МОЖЕ ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО, А ЗА ЯКІ ПОТРІБНО ДОПАЧУВАТИ?



Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки».

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безоплатно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. Також наявність препарату у програмі залежить від рішення про його участь від виробника - він має подати заявку для включення свого препарату до реєстру.

Оновлений реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”

15 серпня 2019 року МОЗ України затвердив новий реєстр препаратів програми "Доступні ліки" - шостий від початку дії програми.

До оновленого реєстру увійшло 254 препаратів, з них 78 є безоплатними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою. Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 5,22 грн, найдорожчий – 863,43 грн.

Виробники лікарських засобів гарантують, що упродовж наступних шести місяців зможуть виробити і поставити відчутно більше препаратів за програмою. Очікується, що пацієнти зможуть отримати безоплатно чи з незначною доплатою понад 46 мільйонів упаковок препаратів - на 7 мільйонів більше, аніж упродовж дії попереднього Реєстру.

Існує міф, що у програмі “Доступні ліки” беруть лише найдешевші препарати вітчизняних виробників. Це не правда. В новому реєстрі майже половина препаратів іноземного виробництва – 108 торгових найменувань ліків. 12 із 64 повністю безопланих препаратів – іноземного виробництва.

З повним списком безоплатних препаратів можна ознайомитися тут.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, програма “Доступні ліки” поліпшила доступ українців до лікування, а також дозволила знизити ціни на препарати.