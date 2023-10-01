Кіберзахист
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Кіберзахист – це сукупність методів захисту цифрової інформації, пристроїв та активів з метою забезпечення конфіденційності, цілісності й доступності даних та систем. Нижче подано матеріали, які детально роз’яснюють базові складові заходів кіберзахисту для медпрацівників та загрози, з якими може стикатись медичний працівник під час роботи в цифровому середовищі
Плакат «Кібербезпека: складові та загрози
Плакат А4 «Кібербезпека: складові та загрози»
Плакат розроблено для друку та розміщення в закладах охорони здоров’я. Завантажте та розмістіть плакат у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників
Скрінсейвер «Кібербезпека
Скрінсейвер «Кібербезпека: захистись»
Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах
Інформаційні картки для соціальних мереж
Інформаційні картки «Що таке кібербезпека?»
Використовуйте інформаційні картки для поширення у ваших профільних групах та соціальних мережах. Інформуйте ваших колег про ключові кібернебезпеки