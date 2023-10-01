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Кіберзахист

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Кіберзахист – це сукупність методів захисту цифрової інформації, пристроїв та активів з метою забезпечення конфіденційності, цілісності й доступності даних та систем. Нижче подано матеріали, які детально роз’яснюють базові складові заходів кіберзахисту для медпрацівників та загрози, з якими може стикатись медичний працівник під час роботи в цифровому середовищі

Плакат «Кібербезпека: складові та загрози

Плакат А4 «Кібербезпека: складові та загрози»

Плакат розроблено для друку та розміщення в  закладах охорони здоров’я. Завантажте та розмістіть плакат у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників

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Скрінсейвер «Кібербезпека

Скрінсейвер «Кібербезпека: захистись»

Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах

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Інформаційні картки для соціальних мереж

Інформаційні картки «Що таке кібербезпека?»

Використовуйте інформаційні картки для поширення у ваших профільних групах та соціальних мережах. Інформуйте ваших колег про ключові кібернебезпеки

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