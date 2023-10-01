Кіберзахист – це сукупність методів захисту цифрової інформації, пристроїв та активів з метою забезпечення конфіденційності, цілісності й доступності даних та систем. Нижче подано матеріали, які детально роз’яснюють базові складові заходів кіберзахисту для медпрацівників та загрози, з якими може стикатись медичний працівник під час роботи в цифровому середовищі