Як будуть використовуватися кошти, що надійшли в рамках ініціативи United24

Україна розпочала всесвітню кампанію зі збору коштів у рамках ініціативи United24. Ці ресурси будуть розподілятися за трьома напрямами допомоги:

оборона та розмінування;

гуманітарна та медична допомога;

відбудова України.

Як розподілятимуться кошти за напрямом гуманітарна та медична допомога

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728) затверджено Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я в рамках ініціативи United24.

На що спрямовуватимуться кошти

Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуватимуться на:

1) закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), витратних матеріалів, медичних виробів (зокрема, дороговартісного медичного обладнання) та допоміжних засобів до них, медичних меблів, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, мобільних госпіталів, мобільних амбулаторій для задоволення потреб охорони здоров’я (далі - медичне забезпечення);

2) відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме технічне забезпечення (у тому числі забезпечення комп’ютерною та периферійною технікою, серверним обладнанням, токенами, надання доступу до хмарних сховищ та Інтернету, ліцензій на програмне забезпечення, зокрема спеціалізоване, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання робіт або надання послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна, в тому числі виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання; оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів, а саме проведення досліджень та передпроектних робіт, збору вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту, експертної оцінки, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодження та затвердження проекту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання робіт або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання;

Також у рамках цих закупівель кошти можуть використовуватись для:

оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті);

закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме транспортно-експедиційних послуг та послуг із супроводження на території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань.

Першочергово кошти спрямовуються на:

медичне забезпечення для регіонів, на території яких ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги особам, постраждалим і пораненим внаслідок бойових дій;

відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій.

Кошти можуть отримувати:

за напрямами їх використання, визначеними абзацами третім - шостим пункту 2 цього Порядку, - військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я;

за напрямами їх використання, визначеними абзацами другим, п’ятим і шостим пункту 2 цього Порядку, - державне підприємство “Медичні закупівлі України”, що належить до сфери управління МОЗ;

центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та Національна академія медичних наук.

Хто ухвалює рішення щодо розподілу коштів

Для розгляду пропозицій і прийняття рішення щодо розподілу та/або передачі коштів МОЗ утворює комісію.

До складу комісії входять представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, МОЗ, Мінцифри, НСЗУ, державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, Всесвітньої організації охорони здоров’я, програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, благодійної організації “100 відсотків життя”, благодійної організації “Благодійний фонд “Пацієнти України”.

Куди можна подавати пропозиції

Пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2023 року № 1353, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 серпня 2023 року за № 1481/40537.

1. Військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державні та комунальні заклади охорони здоров’я можуть подавати МОЗ пропозиції щодо фінансування відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій

2. Заклади охорони здоров’я можуть подавати державному підприємству «Медичні закупівлі України» пропозиції щодо закупівлі медичного забезпечення.

Пропозиції, що подаються заявниками за формою, визначеною МОЗ, повинні містити інформацію про заявника; головного розпорядника бюджетних коштів, у разі потреби - відповідального виконавця бюджетної програми, розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів; напрям використання коштів, визначений відповідно до пункту 2 Порядку; обсягу коштів з відповідним обґрунтуванням, зокрема вартість одиниці предмета закупівлі; деталізований розрахунок; код економічної класифікації видатків бюджету; код і назва бюджетної програми, за якою встановлені бюджетні асигнування, або необхідність відкриття нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам).

Пропозиції подаються в електронній формі на адресу електронної пошти: [email protected] та розглядаються в порядку черговості.

Комісія інформує заявників про прийняте рішення у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня реєстрації пропозиції.

При подачі пропозиції слід врахувати:

1. Заявникам, визначеним пунктом 4 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), подавати пропозиції на розгляд Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Форми пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

2. Заявникам, визначеним пунктом 4 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), у разі необхідності відновлення роботи та модернізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме: технічному забезпеченні (у тому числі забезпеченні комп’ютерною технікою, периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ, доступом до Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване), токенами тощо), а також виконанні робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), інших робіт або наданні послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна, в тому числі виконанні будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в експлуатацію медичного обладнання та систем киснезабезпечення, закупівлі будівельних матеріалів, закупівлі обладнання, подавати пропозиції на розгляд Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Форми пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету, затвердженої пунктом 1 цього наказу, із деталізованим розрахунком, що містить:

1) пояснювальну записку, що обґрунтовує необхідність та вартість виконання робіт, послуг, постачання товарів, визначену заявником відповідно до вимог законодавства, та строки їх виконання (в довільній формі);

2) звіт про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації, складений за наслідками обстеження відповідно до пункту 81 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, або обґрунтування щодо відсутності необхідності проведення такого обстеження;

3) акт комісійного обстеження, складений за наслідками комісійного обстеження, проведеного відповідно до пункту 81 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473, або обґрунтування щодо відсутності необхідності проведення такого обстеження;

4) акт технічного обстеження, складний за наслідками технічного обстеження, проведеного відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473, або обґрунтування щодо відсутності необхідності проведення такого обстеження;

5) відповідні обґрунтуванням обсягу коштів, зокрема вартість одиниці предмета закупівлі;

6) інші документи на розсуд заявника, що необхідні для прийняття рішення щодо розподілу та/або передачі коштів.

7) у разі необхідності здійснення капітального ремонту, реконструкції, реставрації або нового будівництва: проект будівництва, затверджений відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, або дефектний акт, у якому визначаються фізичні обсяги робіт, разом з пояснювальною запискою, в якій зазначаються умови виконання робіт, та кошторисною документацією на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257.

3. Заявникам, визначеним пунктом 4 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), у разі потреби в оновленні та модернізації державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів, а саме: дослідженні та передпроєктних роботах, збору вихідних даних для проєктування, проєктних роботах, експертизі проєкту, експертних оцінках, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодженні та затвердженні проєкту, а також виконанні робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), інших робіт або наданні послуг, закупівлі будівельних матеріалів, закупівлі обладнання, подавати пропозиції на розгляд Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Форми пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету, затвердженої пунктом 1 цього наказу, із деталізованим розрахунком, що містить

1) пояснювальну записку, що обґрунтовує необхідність та вартість виконання робіт, послуг, постачання товарів, визначену заявником відповідно до вимог законодавства, та строки їх виконання (в довільній формі);

2) інформацію щодо наявності необхідних вихідних даних (для виконання проєктних робіт)

3) проект будівництва (у разі потреби виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), затверджений відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, разом з відповідним експертним;

4) відповідні обґрунтуванням обсягу коштів, зокрема вартість одиниці предмета закупівлі;

5) інші документи на розсуд заявників, що необхідні для прийняття рішення щодо розподілу та/або передачі коштів.

4. Заявникам, визначеним пунктом 4 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), у разі потреби одержання коштів за іншими напрямами, визначеними у пункті 2 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), подавати пропозиції на розгляд Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Форми пропозиції щодо розподілу та/або передачі коштів іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету, затвердженої пунктом 1 цього наказу, із деталізованим розрахунком, що містить:

1) фінансові розрахунки за напрямами використання коштів, обґрунтування фактичної потреби у вигляді опису проблемної ситуації відповідно до напрямів спрямування коштів та конкретизація розподілу коштів;

2) повний і детальний перелік товарів/робіт/послуг, на які планується спрямовувати фінансування;

3) відповідні обґрунтуванням обсягу коштів, зокрема вартість одиниці предмета закупівлі;

4) інші документи на розсуд заявників, що необхідні для прийняття рішення щодо розподілу та/або передачі коштів.

5. Заявникам, визначеним пунктом 4 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 року № 728), забезпечити укладення договорів з виконавцями робіт (послуг), постачальниками товарів здійснюється виключно за наявності в такого виконавця ліцензії, сертифікату, свідоцтва або іншого документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого документу на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Як відбувається перерахування коштів та процес звітування

Заявники інформують МОЗ про використання коштів не рідше ніж один раз на 10 робочих днів. Про утворення залишку коштів після виконання запланованих завдань заявники інформують МОЗ. Комісія приймає рішення щодо повернення залишку коштів та/або розподілу (передачі) коштів відповідно до цього Порядку

Керівники заявників коштів здійснюють контроль та несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій

У разі виникнення залишку коштів заявник протягом 5 днів повертає їх в установленому порядку

МОЗ щомісяця, не пізніше 10 числа наступного за звітним періоду, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суму отриманих добровільних внесків (благодійних пожертв), перелік товарів, робіт і послуг, придбаних (наданих) за рахунок таких коштів протягом звітного періоду, загальну кількість зазначених товарів, робіт і послуг та загальну суму здійснених видатків за кожним видом зазначених товарів, робіт і послуг.

Що важливо врахувати в процесах закупівель

Закупівля товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), а після припинення або скасування воєнного стану - в установленому законом порядку.

Введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів та допоміжних засобів до них, медичних меблів, систем медичних виробів, мобільних госпіталів у межах здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15 – 19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, пунктів 10 – 13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Якими нормативно-правовими актами регулюються вказані процеси:

постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 472 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 829) «Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 491 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 р. № 728) «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я»;

постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 року № 516 «Питання Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України «United24»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2023 року № 1377 «Про деякі питання розподілу коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2023 року № 1353 «Про затвердження Форми пропозицій, що подаються одержувачами коштів для задоволення потреб охорони здоров’я»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 серпня 2023 року № 1512 «Про затвердження Положення про діяльність комісії щодо розподілу та/або передачі коштів».

Рахунки Міністерства охорони здоров’я України

для зарахування коштів у національній валюті, доларах США, євро

Для зарахування коштів у національній валюті:

Отримувач: Міністерство охорони здоров’я України

код ЄДРПОУ 00012925

Банк отримувача: Національний банк України

Рахунок № UA973000010000032308303501027

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: Ministry of Health of Ukraine

BENEFICIARY BANK BIC: NBUAUAUX

ACCOUNT NUMBER: 8901616540

ABA 0210 0001 8

CORRESPONDENT BANK BIC: IRVTUS3N

CORRESPONDENT BANK NAME: BANK OF NEW YORK MELLON, New York

PURPOSE OF PAYMENT: for acc: 32308303501027

Для зарахування коштів у EUR:

Correspondent Bank - DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

Account number - 5040040066 DE05504000005040040066

SWIFT – сode - MARK DE FF

Address - Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt Am Main

ВАЖЛИВО: в призначенні платежу зазначати, що кошти спрямовуються за напрямом медична допомога