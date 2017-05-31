Антикорупційна програма МОЗ України

Захід № 41. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя, розміщення на ньому результатів проведених ревізій, аудиторських перевірок, внутрішніх аудитів та планів заходів... (pdf, 346 Кб)