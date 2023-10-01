Міжнародне медичне партнерство – це ініціатива міжнародної співпраці на рівні конкретних закладів охорони здоров’я. Його мета полягає у створенні довгострокових взаємовигідних партнерств, спрямованих на підсилення технічного, експертного, наукового та управлінського потенціалу конкретних закладів. Вони формують спроможну мережу закладів охорони здоров’я, що здатна трансформувати спільний досвід у наданні психологічної та реабілітаційної допомоги постраждалим внаслідок військової агресії російської федерації у передові глобальні практики і політики.

Чому нам необхідне міжнародне медичне партнерство?

Війна росії проти України за всіма прогнозами призведе до значних викликів у сфері охорони здоров'я

Збільшення кількості травм війни — фізичних і ментальних

Відкладений вплив – зростання захворюваності на неінфекційні хвороби, у тому числі психічні розлади

Дедалі більша потреба у реабілітаційних послугах з акцентом на відновлення людини та її функціональності, включаючи протезування

Надзвичайний тягар на медичних працівників та необхідність збереження їх потенціалу, ментального та фізичного добробуту.

Спільне бачення проблем і потреб систем охорони здоров’я у світі та Україні

У спільній заяві, зробленій під час Третього Саміту Перших Леді та Джентльменів у Києві, 6 вересня 2023 року, Міністри охорони здоров’я різних країн окреслили чотири головні напрями майбутньої співпраці:

Спільна робота над покращенням ментального здоров`я в різних країнах

Міжнародне медичне партнерство

Розвиток кадрових ресурсів

Піклування про ментальне здоров`я самих медпрацівників

Що вже зроблено?

18 країн приєдналися до спільної заяви щодо міжнародного медичного партнерства для посилення кадрових ресурсів охорони здоров’я, яка була проголошена в Києві під час Третього Саміту Перших Леді та Джентльменів 06 вересня 2023 року. Цьогоріч до нього долучилися 14 міністрів охорони здоровʼя з різних куточків світу. Саміт дав старт Програмі міжнародного медичного партнерства. Загалом у рамках Саміту укладено 25 угод про міжнародне медичне партнерство між українськими та іноземними медзакладами.

25 меморандумів про міжнародне медичне партнерство укладено між закладами охорони здоров’я України та країн, які підтримали декларацію. Серед закладів охорони здоров’я, які стали партнерами, багатопрофільні (зокрема університетські) лікарні, дитячі лікарні, спеціалізовані онкологічні та психіатричні заклади, медичні університети з Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Франції.

8 країн узгоджують перелік закладів охорони здоров’я (ФРН, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Словаччина, Швейцарія, Великобританія).

20 українських та 23 закордонних медзаклади беруть активну участь у партнерстві. Українські заклади знаходяться у 11 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській областях та м. Києві.

Практичні результати партнерства

Заплановані ознайомчі поїздки (Львівський національний медичний університет, Лісова Поляна, Івано-Франківська обласна лікарня, Миколаївська обласна лікарня, Superhumans, Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня, Закарпатський обласний центр нейрохірургії, Одеська обласна дитяча лікарня)

Участь у спільних проєктах з навчання (Рівненська центральна міська лікарня, Івано-Франківська обласна лікарня, Миколаївська обласна дитяча, Superhumans)

Окремі проєкти: Створення лабораторії ходи та дворічний проєкт співпраці з щоквартальними візитами французьких місій і проведенням оперативних втручань більш як 100 пацієнтам – Superhumans Center.

Підтримка з боку міжнародних організацій

Всесвітня організація охорони здоров’я активно підтримує ініціативу міжнародного медичного партнерства, запропоновану Україною. У грудні 2023 року в Україні працюватиме Місія ВООЗ щодо міжнародного медичного партнерства, задачею якої стане ретельне вивчення поточного ландшафту партнерства в Україні та надання технічної підтримки у розробці програми для України. Під час роботи місії буде проведено консультації з основними зацікавленими сторонами та учасниками програми з України та закордону.

Наступні кроки

Розширення мережі партнерств

Фасилітація співпраці з боку МОЗ України та іноземних країн

Здійснення комунікації з метою підтримання та розширення співпраці

Впровадження кращих світових практик та підходів у розбудові партнерств у сфері охорони здоров’я

Інституалізація партнерств та створення координаційного органу

Проведення щорічних та інших періодичних заходів для закладів охорони здоров’я-партнерів

Взаємодія з країнами-партнерами для виділення коштів на підтримку співпраці

Довідково: 6 вересня в Києві відбувся Третій саміт перших леді та джентльменів. На запрошення першої леді Олени Зеленської зібрались перші особи та лідери думок з усього світу обговорити питання ментального відновлення – для кожної країни й кожної людини.



Однією з головних подій заходу став Сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн, під час якого була започаткована Програма міжнародного медичного партнерства.

Лікарні-побратими



25 меморандумів про міжнародне медичне партнерство укладено між закладами охорони здоров’я України та країн, які підтримали декларацію. Серед закладів охорони здоров’я, які стали партнерами, багатопрофільні (зокрема університетські) лікарні, дитячі лікарні, спеціалізовані онкологічні та психіатричні заклади, медичні університети з Австрії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Франції.