Керівництво
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МАКСИМ СТЕПАНОВ
Міністр охорони здоров’я України
Визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконанняТелефон приймальні:
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ІННА СОЛОДКА
Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України
Відповідає за організацію роботи апарату МіністерстваТелефон приймальні:
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ІРИНА САДОВ’ЯК
Перша заступниця Міністра охорони здоров’я України
Перша заступниця Міністра охорони здоров’я УкраїниТелефон приймальні:
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ВІКТОР ЛЯШКО
Заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України
Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниТелефон приймальні:
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ІРИНА МИКИЧАК
Заступниця Міністра охорони здоров'я України
Заступниця Міністра охорони здоров'я УкраїниТелефон приймальні:
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СВІТЛАНА ШАТАЛОВА
Заступниця Міністра охорони здоров'я України
Заступниця Міністра охорони здоров'я УкраїниТелефон приймальні:
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ІГОР ІВАЩЕНКО
Заступник Міністра охорони здоров’я України
Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниТелефон приймальні:
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ЯРОСЛАВ КУЧЕР
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниТелефон приймальні: