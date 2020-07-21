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Інформація про COVID-19
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Керівництво

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  • МАКСИМ СТЕПАНОВ
    МАКСИМ СТЕПАНОВ

    Міністр охорони здоров’я України

    Визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання

    Телефон приймальні:
    (044) 200 07 90
  • ІННА СОЛОДКА
    ІННА СОЛОДКА

    Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України

    Відповідає за організацію роботи апарату Міністерства

    Телефон приймальні:
    (044) 200-08-49
  • ІРИНА САДОВ’ЯК
    ІРИНА САДОВ’ЯК

    Перша заступниця Міністра охорони здоров’я України

    Перша заступниця Міністра охорони здоров’я України

    Телефон приймальні:
    +38 044 200 07 81
  • ВІКТОР ЛЯШКО
    ВІКТОР ЛЯШКО

    Заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України

    Заступник Міністра охорони здоров’я України

    Телефон приймальні:
    +38044 200 06 74
  • ІРИНА МИКИЧАК
    ІРИНА МИКИЧАК

    Заступниця Міністра охорони здоров'я України

    Заступниця Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
    +38044 200 08 16
  • СВІТЛАНА ШАТАЛОВА
    СВІТЛАНА ШАТАЛОВА

    Заступниця Міністра охорони здоров'я України

    Заступниця Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
    +380 44 200 06 83
  • ІГОР ІВАЩЕНКО
    ІГОР ІВАЩЕНКО

    Заступник Міністра охорони здоров’я України

    Заступник Міністра охорони здоров’я України

    Телефон приймальні:
    +38 044 200 07 92
  • ЯРОСЛАВ КУЧЕР
    ЯРОСЛАВ КУЧЕР

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Телефон приймальні:
    +38 044 253 39 00
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Про затвердження розподілу обов'язків між Міністром охорони здоров'я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення Міністра охорони здоров'я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності (pdf, 564 Кб)
21 липня 2020
ПОСТАНОВА від 25 березня 2015 р. № 267 Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України (pdf, 207 Кб)
18 лютого 2020