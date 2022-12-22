Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну призвело до значних жертв серед цивільного населення, вимушеного переміщення мільйонів людей, широкомасштабного руйнування інфраструктури системи охорони здоров’я та дезорганізації надання медичних послуг. За результатами другої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), проведеної Урядом України, Групою Світового Банку і Європейською Комісією у співпраці з партнерами з розвитку, потреби на відновлення системи охорони здоров’я України оцінюються в 16,4 мільярда доларів США на наступні 10 років для покриття пошкодженої інфраструктури і збитків у секторі охорони здоров’я, а також збільшення обсягу критичних медичних послуг для населення. Проте фактичний рівень збитків, ймовірно, значно вищий, оскільки звіти про пошкоджені об’єкти, розташовані на тимчасово окупованих територіях, є неповними.

Ворожі атаки вже зруйнували та пошкодили понад 1 500 обʼєктів медичних закладів. Вони не можуть функціонувати й надавати допомогу населенню, стан здоров’я якого, а також фінансові спроможності значно погіршилися внаслідок війни. Відновлення та відбудова лікарень потребуватиме значних фінансових ресурсів і часу. Війна посилює тягар для психічного здоров’я українців і збільшує кількість травм серед населення, тож потреба в послугах у сфері психічного здоров'я та реабілітації постійно зростає. Тому Міністерство охорони здоров’я у співпраці зі Світовим банком впроваджують проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine), спрямований на задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони здоров’я. Це рамковий проєкт із загальним запланованим обсягом фінансування у розмірі 500 млн доларів США.

ОПИС ПРОЄКТУ

Обсяг залучених коштів сьогодні:

100 млн євро – залучені кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, угода про позику від 22.12.22 № 9468-UA

10 млн доларів США – грантові кошти Глобального фонду фінансування, розпорядником якого є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, угода про грант від 22.12.22 № TF0C0038-UA

10 млн доларів США – грантові кошти Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, розпорядником якого є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, угода про грант від 06.06.23 № TF0C0814

Цілі проєкту

відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах забезпечення фінансового захисту у надзвичайній ситуації

Частини проєкту

Частина 1. Задоволення нових та невідкладних потреб у сфері психічного здоров'я та реабілітації

Заходи цієї частини сфокусовані на розширенні масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації.

Проєкт забезпечить ресурси для розширення фінансування програми медичних гарантій та підтримку значного збільшення обсягів медичної допомоги у сфері психіатричного здоров’я та реабілітаційних послуг, спираючись на наявні та оновлені моделі надання такої допомоги. Для цього передбачається поповнення загального фонду Державного бюджету з використанням показників реалізації проєкту (Performance-Based Conditions, PBC).

Станом на червень 2023 року до державного бюджету України вже перераховано 5 млн євро.

У рамках частини 1 також будуть профінансовані заходи, спрямовані на зміцнення та реконфігурацію методів надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, щоб краще реагувати на нинішню кризову ситуацію та створювати кращі платформи для надання послуг у майбутньому, зокрема:

придбання необхідного обладнання та транспортних засобів для підтримки послуг з реабілітації; проведення відновлювальних робіт у закладах, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації

навчання медичного персоналу закладів охорони здоров’я на стаціонарному та амбулаторному рівнях

надання технічної підтримки Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я України (НСЗУ) у визначенні обсягу та розробці стандартів надання послуг на стаціонарному та амбулаторному рівнях; оновлення процедур перевірки електронних медичних записів; розроблення концепцій і планів модернізації послуг у сфері охорони психічного здоров'я та реабілітації на рівні первинної та спеціалізованої медичної допомоги.

Частина 2. Подальше вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги

Заходи цієї частини будуть спрямовані на відновлення мережі первинної медичної допомоги (ПМСД), зокрема, відновлення пошкоджених і зруйнованих війною будівель і споруд закладів охорони здоров'я, щоб можна було надолужити значні обсяги недоотриманої медичної допомоги, які накопичилися за час війни та пандемії COVID-19 і покращити фінансовий захист людей, яким потрібен доступ до ліків.

У межах частини 2 на цілі відновлення та покращення надання основних послуг ПМСД, в тому числі послуг з розширеного медичного обстеження пацієнтів, вакцинації дітей та розширення програми «Доступні ліки», передбачено поповнення загального фонду Державного бюджету з використанням PBC.

Станом на червень 2023 року до державного бюджету України вже перераховано 28,4 млн євро.

Також у межах частини 2 передбачено:

закупівлю обладнання та задоволення інших потреб закладів ПМСД, а також виконання ремонтних робіт із відновлення функціонування закладів ПМСД, відібраних відповідно до критеріїв, викладених в Операційному посібнику проєкту

відновлення та забезпечення обладнанням до 80 пошкоджених закладів ПМСД, які потребують значного ремонту, а також закупівля та встановлення сонячних панелей щонайменше у 100 пунктах ПМСД, відібраних відповідно до критеріїв, викладених в Операційному посібнику проєкту

створення, навчання та розгортання мобільних груп для надання основних медичних послуг в районах, найбільшою мірою зачеплених поточною надзвичайною ситуацією, а також у віддалених районах

розроблення середньострокового плану відновлення та відбудови мережі первинної медико-санітарної допомоги в Україні, включаючи розроблення технічних специфікацій нової розширеної моделі первинної медико-санітарної допомоги або «ПМСД Плюс

Частина 3. Відновлення та модернізація лікарняної допомоги відповідно до напрямів реформ

Ця частина сприятиме відновленню та зміцненню надання послуг у лікарнях, які постраждали від війни (наприклад, лікарні на нещодавно деокупованих територіях), або через підвищений попит на їх послуги (наприклад, лікарні в регіонах з високою кількістю внутрішньо переміщених осіб).

У межах частини 3 передбачено, зокрема:

розроблення галузевого планування мережі лікарень, технічних специфікацій та проєктної документації для підтримки у відборі лікарень, що підлягають ремонту, та у проведенні ремонтних робіт

відновлення окремих лікарень із застосуванням технічних специфікацій, підготовлених відповідно до Частини 3 (а), які можуть охоплювати, серед іншого, підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії, спорудження нових будівель як частини наявних закладів, які не потребують придбання нових земельних ділянок

посилення долікарняних служб екстреної допомоги шляхом, зокрема, закупівлі транспортних засобів і відповідного обладнання та виконання будівельних робіт для центрів екстреної медичної допомоги

Частина 4. Підтримка розбудови потенціалу, цифровізації та інновацій

Заходи цієї частини проєкту будуть спрямовані на:

Розвиток електронної охорони здоров’я та цифрових інновацій, зокрема, на реалізацію проєктів цифровізації, які покращать ефективність, прозорість і контроль за наданням послуг і зроблять послуги охорони здоров’я більш зручними для користувачів. Налагодження стандартизації якості послуг та технічна допомога з розвитку потенціалу ключових інституцій охорони здоров'я: МОЗ України, НСЗУ, Центру громадського здоров'я, ДП «Електронне здоров’я», ДП «Медичні закупівлі України». Надання підтримки МОЗ України для впровадження та управління проектом.

МОЗ ПРИЙМАЄ ПРОПОЗИЦІЇ З ВІДНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

У межах проєкту HEAL Ukraine передбачені заходи з реконструкції / ремонту будівель і споруд закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності за двома напрямами:

відновлення та модернізація пошкоджених унаслідок бойових дій закладів, підвищення їх енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії

оновлення та модернізація закладів, підвищення енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії

Хто може подати пропозиції щодо інфраструктурних проєктів?

військові адміністрації

виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад

державні і комунальні медзаклади

Як стати учасником проєкту?

Крок перший: детально ознайомитись із умовами подання пропозицій за посиланням.

Важливо врахувати, які потреби можуть містити пропозиції, яким критеріям відбору мають відповідати подані на розгляд проєкти, зокрема, які види медичної допомоги мають надавати медзаклади, в яких будуть реалізовані ці інфраструктурні проєкти, які документи слід подавати разом із пропозицією (супровідний лист і заповнена форма).

Крок другий: подати пропозицію на адреси електронної пошти: [email protected] та [email protected]

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ПРОЄКТУ

Операційний посібник

Встановлює відповідні процедури управління проєкту, визначає технологію і послідовність його впровадження. Сприяє ефективному виконанню заходів, визначає загальні стандарти здійснення операцій, забезпечує їх універсальність та прозорість, сприяє професійній підготовці спеціалістів, а також допомагає персоналу учасників проєкту у процесі прийняття рішень. Обов’язковий для використання та дотримання МОЗ України, органами місцевої влади і місцевого самоврядування та установами й закладами охорони здоров’я, задіяними у реалізації проєкту.

Додаток до Операційного посібника: Рамкові вимоги до екологічного та соціального менеджменту.

Додаток до Операційного посібника: Environmental and social management framework.

План екологічних та соціальних зобов’язань

Невід’ємна частина реалізації екологічних та соціальних стандартів Світового банку, що застосовуються для всіх проєктів Світового банку з 1 жовтня 2018 року.

План залучення зацікавлених сторін

Визначає основні зацікавлені сторони та групи, на які впливатиме проєкт, описує їх інтереси та потреби в залученні у зв’язку з проєктом.

ЗАКУПІВЛІ У МЕЖАХ ПРОЄКТУ

Загальне повідомлення про закупівлю

Оголошення щодо закупівель у межах проєкту публікуються в розділі «Оголошення та анонси».

Усі контракти у межах реалізації проєкту міститимуть положення про антикорупційні настанови відповідно до «Правил закупівель Світового банку для позичальників у рамках фінансування інвестиційних проектів, опублікованих у липні 2016 року (переглянуті у листопаді 2017 року, серпні 2018 року та листопаді 2020 року)» та «Керівництва щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР», датоване 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року та 1 липня 2016 року».

Протоколи засідання Постійної робочої групи з питань відбору інфраструктурних проєктів

Протокол засідання № 1

Протокол засідання № 2

Протокол засідання № 3

Протокол засідання № 4

Протокол засідання № 5