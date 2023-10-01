Спроможна мережа медзакладів
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На початку липня 2022 року Верховна рада ухвалила закон №2347, яким було запущено наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень. На виконання вимог цього Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я».
Кожна область стала окремим госпітальним округом, який своєю чергою поділяється на кластери. У межах одного госпітального округу лікарні розділені на надкластерні, кластерні та загальні. Загалом реформа передбачає, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У разі складніших проблем зі здоров’ям — пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.
Реалізація реформи дозволить раціонально розподіляти ресурси в заклади охорони здоров’я відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу., в т.ч. на відновлення та модернізацію інфраструктурні, проведення закупівель дороговартісного обладнання тощо.
Протягом червня-липня 2023 року був погоджений та затверджений перелік надкластерних, кластерних та загальних лікарень спроможної мережі. Зараз у 19 областях до спроможної мережі включено 564 заклади, з яких 123 — надкластрені, 157 — кластерних та 284 — загальні заклади.
До реформи долучені області, де не ведуться активні бойові дії. Наразі спроможна мережа не впроваджується у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак протягом 6 місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я.
Спроможна мережа медзакладів
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Вінницький госпітальний округ
Вінницький госпітальний округ складається з 6 кластерів:
- Вінницький
- Гайсинський
- Жмеринський
- Могилів-Подільський
- Тульчинський
- Хмільницький
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 33 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 7
Кластерні – 7
Загальні – 19
30 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Вінницького госпітального округу (Вінницька область) - протокол засідання.
Доступний до перегляду також наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації про затвердження спроможної мережі закладів охорони здоровʼя Вінницького госпітального округу.
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Волинський госпітальний округ
Волинський госпітальний округ складається з 4 кластерів:
- Володимирський
- Камінь-Каширський
- Ковельський
- Луцький
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 20 закладів спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 4
Кластерні – 7
Загальні – 9
25 липня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Волинського госпітального округу (Волинська область) - протокол засідання.
Розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації про затвердження переліку закладів спроможної мережі закладів охорони здоровʼя Волинського госпітального округу доступне за посиланням.
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Дніпропетровський госпітальний округ
Дніпропетровський госпітальний округ складається з 7 кластерів:
- Дніпровський
- Кам’янський
- Криворізький
- Нікопольський
- Новомосковський
- Павлоградський
- Синельниківський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 44 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 7
Кластерні – 16
Загальні – 21
19 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Дніпропетровського госпітального округу (Дніпропетровська область) - протокол засідання.
Розпорядження голови Дніпропетровської обласної адміністрації про затвердження спроможної мережі закладів охорони здоров'я Дніпропетровського госпітального округу та плану розвитку Дніпропетровського госпітального округу доступне за посиланням.
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Житомирський госпітальний округ
Житомирський госпітальний округ складається з 4 кластерів:
- Бердичівський
- Житомирський
- Звягельський
- Коростенський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 28 закладів спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 5
Кластерні – 6
Загальні – 17
29 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Житомирського госпітального округу (Житомирська область) - протокол засідання.
Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації про визначення спроможної мережі закладів охорони здоров'я Житомирського госпітального округу доступне за посиланням.
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Закарпатський госпітальний округ
Закарпатський госпітальний округ складається з 6 кластерів:
- Берегівський
- Мукачівський
- Рахівський
- Тячівський
- Ужгородський
- Хустський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 22 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 7
Кластерні – 7
Загальні – 8
28 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Закарпатського госпітального округу (Закарпатська область) - протокол засідання.
Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації — начальника обласної військової адміністрації про затвердження спроможної мережі закладів охорони здоров'я Закарпатського госпітального округу доступне за посиланням.
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Івано-Франківський госпітальний округ
Івано-Франківський госпітальний округ складається з 6 кластерів:
- Івано-Франківський
- Калуський
- Коломийський
- Надвірнянський
- Косівський
- Верховинський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 31 заклад спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 7
Кластерні – 10
Загальні – 14
28 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Івано-Франківського госпітального округу (Івано-Франківська область) – протокол засідання.
Розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації — начальника обласної військової адміністрації про спроможну мережу закладів охорони здоров'я Івано-Франківського госпітального округу доступне за посиланням.
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Київський госпітальний округ
Київський госпітальний округ складається з 7 кластерів:
- Білоцерківський
- Бориспільський
- Броварський
- Бучанський
- Вишгородський
- Обухівський
- Фастівський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 34 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 7
Кластерні – 10
Загальні – 17
8 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Київського госпітального округу (Київська область) – протокол засідання.
Розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації Про затвердження Переліку закладів охорони здоровʼя спроможної мережі та Плану розвитку на 2023 – 2025 роки Київського обласного госпітального округу доступне за посиланням.
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Кіровоградський госпітальний округ
Кіровоградський госпітальний округ складається з 4 кластерів:
- Голованівський
- Кропивницький
- Новоукраїнський
- Олександрійський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 27 закладів спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 6
Кластерні – 5
Загальні – 16
22 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Кіровоградського госпітального округу (Кіровоградська область) - протокол засідання.
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації про формування спроможної мережі Кіровоградського госпітального округу доступне за посиланням.
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Львівський госпітальний округ
Львівський госпітальний округ складається з 7 кластерів:
- Дрогобицький
- Золочівський
- Львівський
- Самбірський
- Стрийський
- Червоноградський
- Яворівський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 37 закладів спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 9
Кластерні – 7
Загальні – 21
16 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Львівського госпітального округу (Львівська область) - протокол засідання.
Розпорядження начальника Львівської військової адміністрації про затвердження переліку закладів охорони здоровʼя спроможної мережі госпітального округу Львівської області доступне за посиланням.
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Одеський госпітальний округ
Одеський госпітальний округ складається з 7 кластерів:
- Березівський
- Білгород-Дністровський
- Болградський
- Ізмаїльський
- Одеський
- Роздільнянський
- Подільський
До спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 38 закладів спеціалізованої медичної допомоги, з них з таким статусом:
Надкластерні – 5
Кластерні – 13
Загальні – 20
26 червня 2023 року на засіданні Робочої групи з питань погодження пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєктів планів розвитку госпітальних округів погоджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Одеського госпітального округу (Одеська область). Протокол засідання доступний за посиланням.
Розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Про затвердження спроможної мережі Одеського обласного госпітального округу доступне за посиланням.