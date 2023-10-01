Історії реабілітації

Важке поранення захисник отримав наприкінці червня під Гуляйполем під час штурму ворожих позицій, які таки вдалося захопити. Після поранення виповзав сам, на лопатках, адже ніхто підійти до нього не міг: одну руку від плеча було прострелено з БМП, долоню іншої — розірвало, також осколком гранати вибило око. Загалом у чоловіка було 13 поранень. Але захисник вважає, що йому пощастило, адже за той бій було багато загиблих і поранених.

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