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Історії реабілітації

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ЕМІН ІБРАГІМОВ, 39 РОКІВ

Азербайджанець Емін Ібрагімов в боях за Україну втратив ногу.  Каже, що вижив завдяки тому, що побратими швидко надали йому медичну допомогу. Зараз захисник проходить реабілітацію й очікує на протез. Він пройшов через нестерпний біль та небажання жити, але тепер каже: «Головне – ніколи не впадати у відчай, йти з усмішкою по життю».

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РОМАН ЗОЛОТАРЬОВ, 44 РОКИ

Своє 45-річчя наприкінці жовтня чоловік зустріне без ноги — її на початку травня трохи нижче коліна відірвало під час артилерійського обстрілу. Зараз військовий проходить реабілітацію в одній з лікарень Івано-Франківщини та робить перші кроки на протезі.

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ВОЛОДИМИР ІЛЬЇН

Важке поранення захисник отримав наприкінці червня під Гуляйполем під час штурму ворожих позицій, які таки вдалося захопити. Після поранення виповзав сам, на лопатках, адже ніхто підійти до нього не міг: одну руку від плеча було прострелено з БМП, долоню іншої — розірвало, також осколком гранати вибило око. Загалом у чоловіка було 13 поранень. Але захисник вважає, що йому пощастило, адже за той бій було багато загиблих і поранених. 

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ІГОР БІЛОКОНЕНКО, 49 РОКІВ

Влітку 2022 Ігор отримав важке поранення внаслідок прицільного обстрілу ворогом. Тоді осколок пройшов між пластинами бронежилета, пробив легеню та застряг у хребті. Ігор вважає себе щасливцем, адже серце вціліло. До лікарні боєць потрапив повністю лежачим і йому довелося з нуля вчитися таким простим речам. Які успіхи він має через рік після реабілітації? 

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АНДРІЙ ІВАНЮК, 38 РОКІВ

До війни Андрій був тренером з бразильського джиу-джитсу. Вперше пішов воювати ще у 2015 році. А вдруге – 24 лютого 2022 року. Минулої осені у Гуляйполі внаслідок попадання міни в окоп він мало не залишився без ніг. Але завдяки молодому лікарю з Черкас ампутації вдалося уникнути. Вже зараз Андрій говорить про повернення до війська.

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В'ЯЧЕСЛАВ, 31 РІК

Десантника з Сумщини поранили наприкінці січня 2023 року під Бахмутом. Ворожа куля пройшла крізь руку і зачепила хребет, захисник отримав важке мінно-вибухове поранення грудної клітки з численними осколками, перелом двох хребців. У результаті реабілітації амплітуда рухів В'ячеслава була відновлена на майже 80%. 

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АНДРІЙ

Військовий з Умані вже понад рік проходить лікування в одній з лікарень Івано-Франківщини. Після важкого осколкового поранення в його лівій нозі бракувало 17 см кістки. Ногу мали ампутувати, однак Андрій міг рухати пальцями і стопою, тож лікарі вирішили використати шанс і зберегли кінцівку.

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ЮРІЙ НОВАК, 29 років

Боронячи рідну землю, Юрій отримав три поранення. Після третього йому вдалося врятувати себе і побратима. Сам же був на межі життя і смерті. Захисник провів у лікарняному ліжку 4,5 місяці. 

ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА

СЕРГІЙ ФАБРИКА, 46 РОКІВ

Історія захисника України, який після реабілітації знов повернувся на війну, щоби захищати рідну землю: «Я воюю за Україну, яку я люблю. Не "любив", не "буду любить", а вже люблю. І коли кажуть: “З Україною в серці”, я кажу, що цього замало, бо “З Україною – до смерті!”».

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ОЛЕГ, 36 РОКІВ

Герой, двічі поранений на війні, проходить реабілітацію. Найщасливішим вважає момент, коли віддав колісне крісло, бо зрозумів, що воно більше не потрібне.

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ОЛЕКСАНДР ЧУПРИНІН, 40 РОКІВ

Під Білогорівкою захисник потрапив під обстріл та отримав важкі поранення ніг, переломи, травму голови. Три місяці по тому Олександр вже ходить з підтримкою палиці та дає опору на ногу на 60–70%.

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СТАНІСЛАВ, 51 РІК

Станіслав став на захист України вже вдруге. У Бахмуті отримав важкі поранення. Йому ампутували ногу. Найближчим часом воїна готуватимуть до протезування, щоби згодом поставити на ноги.

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РОМАН ГРИМАЙЛО, 26 РОКІВ

Історія захисника, який повернувся з Польщі, щоби боронити Україну. На війні він втратив ноги, проте вже пройшов курс реабілітації та вчиться жити далі.

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БОРИС РОГАЧЕВСЬКИЙ, 22 РОКИ

Перебуваючи на службі, захисник потрапив у жахливе ДТП, був укритичному стані та після довгих місяців реабілітації і боротьби зміг повністю відновитися.

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АНДРІЙ ПЕТРОВСЬКІЙ, 21 РІК

У бою поблизу Бахмута захисник отримав забій спинного мозку й численні вогнепальні осколкові поранення. Проходить реабілітацію.

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МАРКІЯН ДАНИЛЮК, 25 РОКІВ

Щоби стати на захист України, Маркіян повернувся з Франції. Наприкінці травня він отримав важке поранення, переніс 12 операцій і зараз проходить реабілітацію.

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АНДРІЙ СТЕФУРАК, 31 РІК

В боях під Соледаром захисник підірвався на міні та втратив ногу, проте після протезування мріє повернутися на фронт. Андрій каже, що мотивацією почати ходити якнайшвидше для нього є бажання погуляти з дівчиною. Не на візку, а попід руки. 

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ІОН БУБУЙОК, 30 РОКІВ

Захисник України родом з Молдови. Поранення отримав поблизу Лиману, коли потрапив під артилерійський обстріл. Після  реабілітації мріє битися за Україну та вірить у перемогу в цій несправедливій війні.

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ОЛЕКСАНДР БОРБОТ, 37 РОКІВ

Під Мар’їнкою захисник натрапив на міну, яка розірвалася. Осколок потрапив чоловіку у шию – внаслідок отриманого поранення у Олександра паралізувало все тіло. Зараз він проходить реабілітацію.

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СЕРГІЙ, 34 РОКИ

Захисник отримав поранення на позиціях поблизу селища Піски: спочатку його посікло скалками, а потім вибухом відірвало ногу. Щоби не померти від втрати крові, Сергій наклав собі три турнікети, попвзом дістався побратимів і вже з позицій його евакуювали до лікарні.

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ВІКТОР

У боях на Бахмутському напрямку Віктор отримав мінно-вибухову травму. Потрапив до лікарні в тяжкому стані: перебував у колісному кріслі, не міг сидіти, рухати лівою рукою та ногою. Уже зараз, після активної реабілітації, захисник ходить із одноупорною палицею, сам одягається і є повністю незалежним від сторонньої допомоги.  

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ОЛЕКСАНДР МАКОВЕЙ, 37 РОКІВ

Під час одного з мінометних обстрілів боєць на псевдо Макоша отримав вогнепальне поранення тазу та нижніх кінцівок, пройшов реабілітацію і вже повернувся в свою для подальшого захисту держави від окупантів. 

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ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК, 25 РОКІВ

Захисник потрапив під ворожий обстріл та отримав численні поранення з пошкодженням тазу поблизу Бахмута. Був у важкому стані. Зараз проходить реабілітацію.

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ВЛАД, 24 РОКИ

Військовий отримав важке мінно-вибухове поранення ноги під Соледаром і став одним із перших пацієнтів, щодо якого була застосована співпраця травматологів і комбустіологів: замість ампутації ноги лікарі нарощують йому втрачений фрагмент кістки і сподіваються, що за який час він ходитиме.  

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