Державний нагляд (контроль)
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Повідомлення для суб’єктів господарювання
Обережно, шахраї!
За інформацією наданою керівниками закладів охорони здоров’я, спостерігаються непоодинокі випадки шахрайських дій приватних осіб та приватних закладів, які за телефоном пропонують послуги з підготовки та проведення, за «начебто» домовленістю з МОЗ України, заходів державного нагляду (контролю) за грошову винагороду.
Зазначені пропозиції з’явилися після опублікування на сайті Міністерства річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік.
Застерігаємо, що МОЗ України не має жодного відношення до зазначених послуг.
Зауважуємо, що заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключно комісіями Міністерства охорони здоров’я України, за переліком питань для здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)затвердженого МОЗ України. Результатом перевірки є акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, форма якого затверджена МОЗ України.
Будьте обережними, не потрапляйте на гачок до шахраїв!!!
Державний нагляд (контроль)
Звіт про проведення МОЗ України планових заходів державного нагляду (контролю) за 2020 рік
Наказ МОЗ України від 23.11.2020 № 64-Адм "Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України на 2021 рік"
Додаток до наказу МОЗ України від 23.11.2020 № 64-Адм
Наказ МОЗ України від 25.08.2020 № 1956 "Про внесення змін до переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню"
Перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Звіт про виконання заходів державного нагляду контролю Міністерством охорони здоров'я України за 2019 рік
До відома суб’єктів господарювання!
Інформація щодо проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Перелік суб'єктів господарювання (господарська діяльність з медичної практики), в яких були заплановані та/або проведені заходи державного нагляду (контролю), 2019-2020 рр.
Перелік банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, в яких були заплановані та/або проведені заходи державного нагляду (контролю), 2019- 2020 рр.
Наказ МОЗ України від 22.05.2020 № 1241 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України
Наказ МОЗ України від 29.11.2019 № 2361 "Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України на 2020 рік"
Постанова КМУ №219 від 13.03.2019 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством"
Наказ МОЗ України від 10.06.2019 № 1326 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України"
Наказ МОЗ України від 26.04.2019 №976 "Про внесення змін до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерства охорони здоров'я України на 2019 рік"
Постанова КМУ №1163 від 18.12.2018 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я"
Наказ МОЗ України від 05.03.2019 № 500 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню"
Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Звіт про проведення МОЗ України планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з медичної практики протягом 2018 року
Наказ МОЗ України від 28.11.2018 №2218 "Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я України на 2019 рік"
Мораторій на проведення заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності подовжено до 31 грудня 2018 року
Акт, що складється за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню;
Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерства охорони здоров'я України на 2018 рік;
Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань дотримання вимог яких перевіряється під час проведення заходу державного нагляду (контролю).