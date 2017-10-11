Відкриті дані
Категорії
Розділ у стадії наповнення
Розділ у стадії наповнення
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№ з/п
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Набір даних, що які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
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1
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Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес.
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2
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Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації.
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3
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Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації.
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4
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Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів:
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1242 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів для діагностики in vitro вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro"
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1243 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"
- Наказ МОЗ України від 11.10.2017 № 1245 "Про затвердження переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів"
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5
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Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
- Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян;
- Звіти Управління аудиту та аналітики;
- Звіт Головної акредитаційної комісії при МОЗ України за 2018 рік;
- Звіт Головної акредитаційної комісії при МОЗ України за 2017 рік;
- Ліцензійний звіт МОЗ України, медична практика за 2017 рік;
- Ліцензійний звіт МОЗ України, діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України за 2017 рік
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6
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Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.
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7
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8
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- Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- Перелік закладів охорони здоров’я, яким видано, переоформлено, акредитаційні сертифікати, видано дублікати акредитаційних сертифікатів, відмовлено в присвоєнні акредитаційної категорії Головною акредитаційною комісією при МОЗ України у 2018 році
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9
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Нормативно - правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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10
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Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації.
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11
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Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набирання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення.
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12
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Звіти про використання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
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13
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14
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15
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Державні санітарні норми та правила.
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16
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17
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Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення.
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18
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Державний кадастр природних лікувальних ресурсів.
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19
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Державний формуляр лікарських засобів
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20
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Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення.
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21
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22
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23
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Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням.
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24
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Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.
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25
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26
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Інформація з бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ.
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27
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28
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29
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Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я.
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30
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Дані щодо статистики захворювань відповідно до форм медичної статистичної звітності
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31
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Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я.
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32
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Дані інформаційної системи «МедСтат».
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33
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Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.
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34
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Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну.
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35
|36
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Перелік заяв щодо державної реєстрації дезінфекційних засобів, що надійшли на розгляд до Директорату фармацевтичного забезпечення станом на 15.12.2020.
Державний реєстр дезінфекційних засобів за 2020 рік (продовження).
Державний реєстр дезінфекційних засобів за 2020 рік.
Державний реєстр дезінфекційних засобів за 2019 рік.