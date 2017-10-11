Відкриті дані

Набір даних, що які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію .

Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації.

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