Доступна та якісна реабілітація для кожного українця

Незалежно від статусу військові та цивільні можуть отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу мультидисциплінарної команди фахівців безпосередньо в лікарні, одразу після стабілізації стану. При цьому всі послуги надаються безоплатно в рамках Програми медичних гарантій.

Більше жодних бюрократичних перепон

Для проходження реабілітації амбулаторно вистачить електронного направлення від лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря.

Для проходження стаціонарної реабілітації достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна в разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого.

Під послуги з реабілітації пацієнтів за відповідними пакетами медичної допомоги станом на червень 2023 року Національною службою здоров’я України законтрактовано 423 лікарні.

Що таке справжня реабілітація?

Процес доказової реабілітації – комплекс складних реабілітаційних заходів фізичного та, за потреби, психологічного спрямування. Він, зокрема, включає відповідний набір фізичних і ерготерапевтичних вправ, які дозволяють пацієнту швидше адаптуватися до можливих обмежень функціонування та мінімізувати рівень їх негативного впливу на повсякденне життя.

Якщо замість реального, дієвого, доказового процесу відновлення вам пропонують «лікувальні» грязі, мінеральну воду, «чудодійні» масажі чи термальні ванни – одразу звертайтесь на «гарячу лінію» Національної служби здоров’я України, оскільки ці послуги не мають доведеної ефективності та не оплачуються НСЗУ.

Телефон «гарячої лінії» НСЗУ: 16-77

Де отримати реабілітаційну допомогу?

Місце проходження реабілітації ви обираєте самі. Для цього після отримання електронного направлення на стаціонарну чи амбулаторну реабілітацію:

зайдіть на сайт Національної служби здоров’я України;

натисніть на посилання «Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг»;

оберіть область та населений пункт;

в полі «Група послуг» клікніть на 54 пункт «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» або 53 пункт «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах».

Якщо робота з сайтом здається вам складною та незручною – просто зателефонуйте за номером НСЗУ 16-77 та отримайте розгорнуту довідку про заклади, які надають відповідні послуги.