Освіта
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Стратегія розвитку медичної освіти
Вперше в історії незалежної України держава впроваджує комплексний підхід і впроваджує Стратегію розвитку медичної освіти.
ЄДКІ
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - нова комплексна атестація профільних знань студентів-медиків. Вперше такий екзамен українські студенти складали у 2019 році.
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ДокладнішеРозпочато конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів Державного бюджету України
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ДокладнішеПро підсумки науково-дослідної діяльності за 2020 рік
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Докладніше5 книг, які радять прочитати студентам-медикам лікарі-практики
Інтернатура
Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2022 році.