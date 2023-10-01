Пошук
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Укр
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Освіта

Категорії
Стратегія розвитку медичної освіти

Вперше в історії незалежної України держава впроваджує комплексний підхід і впроваджує Стратегію розвитку медичної освіти.

ПЕРЕЙТИ ДО СТРАТЕГІЇ

ЄДКІ

Єдиний державний кваліфікаційний іспит - нова комплексна атестація профільних знань студентів-медиків. Вперше такий екзамен українські студенти складали у 2019 році.

ДОКЛАДНІШЕ

Можливості
Більше
Інтернатура

Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2022 році. 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Переклади
Всі переклади