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Заклади освіти

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Буковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Луганський державний медичний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Дніпровський державний медичний університет

Дніпровський державний медичний університет

Донецький національний медичний університет

Донецький національний медичний університет

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університет

Одеський національний медичний університет

Одеський національний медичний університет

Полтавський державний медичний університет

Полтавський державний медичний університет

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Харківський національний медичний університет

Харківський національний медичний університет