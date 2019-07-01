Заклади освіти

Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Дніпровський державний медичний університет
Донецький національний медичний університет
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний медичний університет
Полтавський державний медичний університет
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Харківський національний медичний університет