Контакти
ГАРЯЧА ЛІНІЯ МОЗ Украіни (по буднях з з 9:00 до 18:00)
0 800 505 201
Контакти
МОЗ України01601, м. Київ, вул. Грушевського 7 Тел.+38 044 253 61 94
E-mail: [email protected]
Контакти
Приймальня громадян04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 Тел.+38 044 425 05 26
Контактні телефони Міністерства охорони здоров’я України
ГАРЯЧА ЛІНІЯ МОЗ Украіни (по буднях з з 9:00 до 18:00) 0 800 505 201
Керівництво
|Посада
|ПІБ
|Номер службового телефону
|Міністр
|Степанов Максим Володимирович
|Приймальна Міністра
|+380 44 200 07 90
|Державний секретар
|Солодка Інна Василівна
|Приймальна Державного секретаря
|+380 44 200 08 48
|Перша заступниця Міністра охорони здоров’я України
|
Садов’як Ірина Дмитрівна
|Приймальня
|+380 44 200 07 81
|Заступниця Міністра
|Микичак Ірина Володимирівна
|Приймальна
|+38044 200 08 16
|Заступниця Міністра
|
Шаталова Світлана Миколаївна
|Приймальна
|+38044 200 06 83
|Заступник Міністра
|Ляшко Віктор Кирилович
|Приймальна
|+38044 200 06 74
|Заступник Міністра
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Іващенко Ігор Анатолійович
|Приймальна
|+38044 200 07 92
|Заступник Міністра
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Кучер Ярослав Олександрович
|Приймальна
|+38 044 253 39 00
Документи
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Звернення громадян
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Запит на отримання публічної інформації
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