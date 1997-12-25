Інтернатура
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Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2019 році
МОЗ України надає роз'яснення щодо зарахування у 2019 до інтернатури випускників, які навчалися за державним замовленням.
До 2017 року студенти-медики бюджетної форми навчання проходили навчання в інтернатурі за направленням від університету. Заклад вищої освіти (ЗВО) обов’язково працевлаштовував студента, що забезпечувало проходження інтернатури, і студент після цього 3 роки відпрацьовував.
З 2017 року випускники закладів вищої освіти медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто ЗВО не зобов’язані працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце роботи і проходження інтернатури. Водночас, відповідно до статті 26 Закону України “Про вищу освіту”, університет сприяє працевлаштуванню студента.
У 2019 році студенти-медики, які навчалися на бюджетній формі навчання, можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти самостійно місце працевлаштування з проходженням інтернатури.
Розподіл випускників проводиться відповідно до наказу МОЗ України №367 від 25.12.1997 не пізніше, ніж за 4 місяці до закінчення студентами закладу вищої освіти. Комісія зі сприяння працевлаштування випускників забезпечує видачу направлення на роботу випускників відповідно до спеціальності, набутої у закладі освіти, з урахуванням сімейного стану, стану здоров'я випускника, членів його сім'ї, академічної успішності, активності у науково-дослідній роботі і громадській роботі та побажань.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РОЗПОДІЛОМ:
Випускник
1) Отримує у ЗВО:
- - Диплом
- - Сертифікат «КРОК 2»
- - направлення на роботу (за власною заявою на ім’я голови комісії з працевлаштування).
2) Звертається до Департаменту охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я за місцем направлення на роботу.
3) Зараховується на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна у закладі охорони здоров’я та Наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я направляється для навчання в інтернатуру відповідно до направлення (очна частина інтернатури – ЗВО, заочна – заклад охорони здоров’я, в якому проводиться стажування).
4) Не пізніше 1 серпня приступає до роботи.
Заклад вищої освіти
1) Інформує випускників про можливість працевлаштування за направленням або самостійного працевлаштування і отримує від випускників бюджетної форми навчання відповідні заяви.
2) В разі згоди випускника на працевлаштування за направленням, ЗВО надає випускнику:
- Направлення на роботу (якщо студент самостійно шукає місце роботи, йому надається довідка про навчання за державним замовленням)
- Диплом
- Сертифікат «КРОК 2»
3) Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію в установленому порядку.
Департамент охорони здоров’я
1) Зараховує випускників на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2019 року*.
В наказі про зарахування вказується ЗВО, в якому проходитиме очна частина та база стажування.
2) Подає до ЗВО відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.
*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: направлення МОЗ України на роботу або довідка про надання права самостійного працевлаштування.
У РАЗІ ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ
Випускник
1) Отримує у ЗВО:
- Диплом
- Сертифікат екзамену «КРОК 2»
- Довідку про навчання за державним замовленням.
- Повідомляє свій ЗВО про відмову від направлення на роботу письмовою заявою.
2) Самостійно обирає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:
- структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;
- керівників закладів охорони здоров’я.
3) У разі згоди керівника закладу надати місце роботи за обраною лікарськоюї/провізорською спеціальністю зараховується на посаду лікаря-інтерна. У випадку зарахування на посаду лікаря-інтерна до закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, зарахування відбувається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється, згідно з законодавством, за погодженням МОЗ України, у закладах охорони здоров'я , які підпорядковані іншим міністерствам чи відомствам або ж приватної форми власності при умові зарахування випускника на посаду лікаря-інтерна.
- Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.
- Після закінчення інтернатури відпрацьовує 3 роки відповідно до укладеної угоди.
Випускники, які з поважних причин вчасно не приступили до інтернатури (хвороба, несвоєчасне укладання трудової угоди), подають до Департаменту охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення та зараховуються в інтернатуру з подовженням терміну навчання на строк запізнення.
МОЗ України усвідомлює всі недоліки чинної моделі інтернатури та виклики, з якими зіштовхуються студенти при пошуку інтернатури. Саме тому Міністерством буде впроваджено нову систему інтернатури. Така модель передбачає справедливий розподіл, коли студент буде вільним у виборі спеціальності без обов’язкової прив’язки до конкретної лікарні. Нова концепція інтернатури незабаром буде оприлюднена МОЗ України для громадського обговорення.
Інтернатура. Запитання-відповіді
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Чи буде розподіл у 2019 році?
Так, для тих, хто бажає.
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Яка форма довідки про навчання за державним замовленням?
Форма довідки є у ЗВО.
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Чи обов’язково відпрацьовувати 3 роки у лікарні після проходження бюджетної інтернатури?
Так, для тих студентів, які підписали відповідну угоду. В іншому випадку студент зобов’язаний відшкодовувати державі вартість навчання.