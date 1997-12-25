Інтернатура

Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2019 році

МОЗ України надає роз'яснення щодо зарахування у 2019 до інтернатури випускників, які навчалися за державним замовленням.

До 2017 року студенти-медики бюджетної форми навчання проходили навчання в інтернатурі за направленням від університету. Заклад вищої освіти (ЗВО) обов’язково працевлаштовував студента, що забезпечувало проходження інтернатури, і студент після цього 3 роки відпрацьовував.

З 2017 року випускники закладів вищої освіти медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно до частини першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім випадків, передбачених цим Законом. Тобто ЗВО не зобов’язані працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце роботи і проходження інтернатури. Водночас, відповідно до статті 26 Закону України “Про вищу освіту”, університет сприяє працевлаштуванню студента.

У 2019 році студенти-медики, які навчалися на бюджетній формі навчання, можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти самостійно місце працевлаштування з проходженням інтернатури.

Розподіл випускників проводиться відповідно до наказу МОЗ України №367 від 25.12.1997 не пізніше, ніж за 4 місяці до закінчення студентами закладу вищої освіти. Комісія зі сприяння працевлаштування випускників забезпечує видачу направлення на роботу випускників відповідно до спеціальності, набутої у закладі освіти, з урахуванням сімейного стану, стану здоров'я випускника, членів його сім'ї, академічної успішності, активності у науково-дослідній роботі і громадській роботі та побажань.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РОЗПОДІЛОМ:

Випускник

1) Отримує у ЗВО:

- Диплом

- Сертифікат «КРОК 2»

- направлення на роботу (за власною заявою на ім’я голови комісії з працевлаштування).

2) Звертається до Департаменту охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я за місцем направлення на роботу.

3) Зараховується на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна у закладі охорони здоров’я та Наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я або закладу охорони здоров’я направляється для навчання в інтернатуру відповідно до направлення (очна частина інтернатури – ЗВО, заочна – заклад охорони здоров’я, в якому проводиться стажування).

4) Не пізніше 1 серпня приступає до роботи.

Заклад вищої освіти

1) Інформує випускників про можливість працевлаштування за направленням або самостійного працевлаштування і отримує від випускників бюджетної форми навчання відповідні заяви.

2) В разі згоди випускника на працевлаштування за направленням, ЗВО надає випускнику:

Направлення на роботу (якщо студент самостійно шукає місце роботи, йому надається довідка про навчання за державним замовленням)

Диплом

Сертифікат «КРОК 2»

3) Подає в МОЗ України відповідну звітну інформацію в установленому порядку.

Департамент охорони здоров’я

1) Зараховує випускників на посади лікарів-інтернів/провізорів-інтернів не пізніше 01 серпня 2019 року*.

В наказі про зарахування вказується ЗВО, в якому проходитиме очна частина та база стажування.

2) Подає до ЗВО відповідну звітну інформацію в 5-ти денний термін після зарахування випускника на посаду.

*Підставою для зарахування на посаду лікаря-інтерна/провізора-інтерна для навчання за державним замовленням є: направлення МОЗ України на роботу або довідка про надання права самостійного працевлаштування.

У РАЗІ ЯКЩО ВИПУСКНИК БЮДЖЕТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ САМОСТІЙНО ШУКАЄ МІСЦЕ РОБОТИ

Випускник

1) Отримує у ЗВО:

Диплом

Сертифікат екзамену «КРОК 2»

Довідку про навчання за державним замовленням.

Повідомляє свій ЗВО про відмову від направлення на роботу письмовою заявою.

2) Самостійно обирає місце роботи та лікарську спеціальність. Для цього звертається до:

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій;

керівників закладів охорони здоров’я.

3) У разі згоди керівника закладу надати місце роботи за обраною лікарськоюї/провізорською спеціальністю зараховується на посаду лікаря-інтерна. У випадку зарахування на посаду лікаря-інтерна до закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, зарахування відбувається наказом структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється, згідно з законодавством, за погодженням МОЗ України, у закладах охорони здоров'я , які підпорядковані іншим міністерствам чи відомствам або ж приватної форми власності при умові зарахування випускника на посаду лікаря-інтерна.

Не пізніше 01 серпня приступає до роботи.

Після закінчення інтернатури відпрацьовує 3 роки відповідно до укладеної угоди.

Випускники, які з поважних причин вчасно не приступили до інтернатури (хвороба, несвоєчасне укладання трудової угоди), подають до Департаменту охорони здоров’я документи, що пояснюють причину запізнення та зараховуються в інтернатуру з подовженням терміну навчання на строк запізнення.

МОЗ України усвідомлює всі недоліки чинної моделі інтернатури та виклики, з якими зіштовхуються студенти при пошуку інтернатури. Саме тому Міністерством буде впроваджено нову систему інтернатури. Така модель передбачає справедливий розподіл, коли студент буде вільним у виборі спеціальності без обов’язкової прив’язки до конкретної лікарні. Нова концепція інтернатури незабаром буде оприлюднена МОЗ України для громадського обговорення.