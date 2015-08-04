Інформаційні Бюлетні
Категорії
Допомога при COVID-19
Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги
Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ
Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID19
Докладніше
Докладніше
Роз'яснення МОЗ України для суб'єктів фармацевтичного ринку Роз'яснення МОЗ України для суб'єктів фармацевтичного ринку щодо застосування положень наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 04.08.2015 № 914, які стосуються маркування лікарських засобів та набувають чинності з 01.01.2021 року. 18 листопада
Докладніше
Інформація про перелік ліцензіатів, які мають ліцензію на виробництво кисню медичного в Україні Інформація про перелік ліцензіатів, які мають ліцензію , відповідно до Ліцензійних умоввпровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 на виробництво кисню медичного в Україні 10 жовтня
Докладніше
Докладніше