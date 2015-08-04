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Інформація про COVID-19
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Інформація про COVID-19
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Інформаційні Бюлетні

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Допомога при COVID-19

Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги

Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ

Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID19

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Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів
Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів 1 квітня
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Роз'яснення МОЗ України для суб'єктів фармацевтичного ринку
Роз'яснення МОЗ України для суб'єктів фармацевтичного ринку Роз'яснення МОЗ України для суб'єктів фармацевтичного ринку щодо застосування положень наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 04.08.2015 № 914, які стосуються маркування лікарських засобів та набувають чинності з 01.01.2021 року. 18 листопада
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Інформація про перелік ліцензіатів, які мають ліцензію на виробництво кисню медичного в Україні
Інформація про перелік ліцензіатів, які мають ліцензію на виробництво кисню медичного в Україні Інформація про перелік ліцензіатів, які мають ліцензію , відповідно до Ліцензійних умоввпровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 на виробництво кисню медичного в Україні 10 жовтня
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Інформація щодо державної реєстрації дезінфекційних засобів
Інформація щодо державної реєстрації дезінфекційних засобів Інформація щодо державної реєстрації дезінфекційних засобів 20 серпня
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Телефони гарячих ліній з соціальних питань та щодо коронавірусної інфекціїї COVID-19 
Телефони гарячих ліній з соціальних питань та щодо коронавірусної інфекціїї COVID-19  Телефони гарячих ліній з соціальних питань та щодо коронавірусної інфекціїї COVID-19  17 квітня
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Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів
Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів Інформація щодо тимчасових змін правил ввезення медичних виробів 1 квітня
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Суспільно-корисна інформація виробникам дезінфекційних засобів
Суспільно-корисна інформація виробникам дезінфекційних засобів Суспільно-корисна інформація виробникам дезінфекційних засобів 1 квітня
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Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче.
Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю 22 березня
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Інформаційний бюлетень
Інформаційний бюлетень Грип та ГРВІ в Україні 28 липня