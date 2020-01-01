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Громадське обговорення

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План залучення зацікавлених сторін» (SEP) в рамках підготовки Проєкту «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» План екологічних та соціальних зобов’язань» (ПЕСЗ) та «План залучення зацікавлених сторін» (ПЗЗС) в рамках підготовки проєкту «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» 1 лютого
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року" Про затвердження Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року 28 січня
Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Форми посвідчення донора крові та компонентів крові та Порядку його вручення» Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Форми посвідчення донора крові та компонентів крові та Порядку його вручення» 28 січня
Проєкт наказу МОЗ України "Про затвердження стандартів охорони здоров᾿я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції" Проєкт наказу МОЗ України "Про затвердження стандартів охорони здоров᾿я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції" 25 січня