Головний державний санітарний лікар України
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Постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України
30.12.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
19.11.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
18.11.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо засобів та способів проведення експрес-дезінфекції автомобілів екстреної медичної допомоги у максимально короткі строки та з мінімальним залученням персоналу
22.09.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
18.09.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
09.09.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення баскетбольних матчів в Україні серед професійних баскетбольних клубів на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
03.09.2020
Про затвердження протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних футбольних клубів на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професійних футбольних клубів на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов головного державного санітарного лікаря України
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19)
22.07.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’ язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
03.07.2020
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури га спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
03.07.2020
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
01.07.2020
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
20.06.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких підприємствах, установах і організаціях молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
06.06.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
06.06.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
06.06.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
02.06.2020
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
02.06.2020
Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
30.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
30.05.2020
Про внесення змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26 травня 2020 року №27
28.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведені атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
26.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної ультури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
26.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
22.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендації щодо організації і протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів метрополітену на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
21.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
21.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
21.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
21.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
16.05.2020
Про внесення зміни до постанови Головного державного санітарного лікаря Укрвїни №14 від 27 квітня 2020 року "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках".
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні стаматологічної допомоги на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів у офісних приміщеннях в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
09.05.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
27.04.2020
Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках.
22.04.2020
Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби
(COVID-19)
21.04.2020
Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) в поминальні дні.
16.04.2020
Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) в місцях торгівлі.
14.04.2020
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30 березня 2012 року №5
06.04.2020
Про визнання такого, що втратила чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21 березня 2020 року №2.
02.04.2020
Про встановлення умов щодо режиму самоізоляції на період карантину у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19).
02.04.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для обсервації на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
30.03.2020
Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі
27.03.2020
Про затвердження Тимчасових рекомендації щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID19)
25.03.2020
Про внесення змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)"
20.03.2020
Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)
Про забезпечення протиепідемічних заходів під час здійснення заходів з невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей в Україну із зони спалаху коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) в Італійській Республіці.
Про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину
Про уповноваження Зарицького О.М на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Житомирської області
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 19 березня 2020 року №1 та скасування розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 15 червня 2020 року №41
Про уповноваження Чуба Р.В. на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 22 травня 2020 року №34
Про уповноваження Пахмурко І.В. на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області.
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 19 березня 2020 р. № 28
Про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину
Про проведення громадського обговорення деяких вимог допротиепідемічних заходів при послаблені карантину.
Про уповноваження Кравченко Л.М. на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Черкаської області
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 19 березня 2020 р. № 18