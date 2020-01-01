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Документи

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Накази МОЗ

МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання. 

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Постанови та розпорядження головного санітарного лікаря України

Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає  обов’язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні.

 

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Інші документи
Громадська Рада

Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров'я України утворена для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами

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