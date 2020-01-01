Документи
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Накази МОЗ
МОЗ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Постанови та розпорядження головного санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні.
Інші документи
Громадська Рада
Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров'я України утворена для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами