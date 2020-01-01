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Контакти пресслужби

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Пресслужба МОЗ

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 Тел.+38 044 253 69 75

Щоб отримати довідкову інформацію, коментарі або інтерв’ю співробітників компанії, просимо направляти відповідний запит на [email protected]. У запиті слід вказати тему, щодо якої потрібен коментар чи інтерв’ю, перелік питань, бажаний термін отримання відповіді, контактні дані представників ЗМІ.

Зйомка будь-якого типу здійснюється за погодженням із пресслужбою Міністерства.

Для публікацій ви можете використовувати такі зображення:

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