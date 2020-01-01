Контакти пресслужби
Категорії
Контакти
Пресслужба МОЗ01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 Тел.+38 044 253 69 75
E-mail: [email protected]
Щоб отримати довідкову інформацію, коментарі або інтерв’ю співробітників компанії, просимо направляти відповідний запит на [email protected]. У запиті слід вказати тему, щодо якої потрібен коментар чи інтерв’ю, перелік питань, бажаний термін отримання відповіді, контактні дані представників ЗМІ.
Зйомка будь-якого типу здійснюється за погодженням із пресслужбою Міністерства.
Для публікацій ви можете використовувати такі зображення:
Логотип Міністерства