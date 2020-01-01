Дніпровський державний медичний університет

Адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9,

Телефон: 056 766 48 48

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://dmu.edu.ua

Англомовна версія сайту: https://study.dmu.edu.ua/

У Дніпровському державному медичному університеті (ДДМУ) існує система безперервної освіти: підготовче відділення – підготовка фахівців – післядипломна підготовка (інтернатура), спеціалізація та перепідготовка. Професорсько-викладацький склад ДДМУ становить понад 500 осіб, серед яких 106 докторів наук, 324 кандидати наук (PhD). Понад 400 викладачів мають сертифікати щодо володіння англійської мовою на рівні В2 та вище.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома рівнями вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень – підготовка бакалаврів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями:

227 «Терапія та реабілітація», спеціалізація 227.01 «Фізична терапія»;

229 «Громадське здоров’я»;

Другий (магістерський) рівень – підготовка магістрів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями:

221 «Стоматологія»;

222 «Медицина»;

225 «Медична психологія»;

226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація»;

227 «Терапія та реабілітація», спеціалізації 227.01 «Фізична терапія», 227.02 «Ерготерапія»;

229 «Громадське здоров’я»;

Третій (освітньо-науковий) рівень – підготовка докторів філософії в галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю

091 «Біологія»

та в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями:

221 «Стоматологія»;

222 «Медицина»;

227 «Фізична терапія, ерготерапія»;

228 «Педіатрія»;

229 «Громадське здоров’я».

Післядипломна підготовка

Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів здійснюється за 29 спеціальностями на базі факультету післядипломної освіти.

Підвищення кваліфікації слухачі проходять на кафедрах факультету післядипломної освіти за 32 спеціальностями.

Військова підготовка офіцерів запасу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» здійснюється на базі кафедри медицини катастроф та військової медицини.

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році

№ Спеціальність/освітня програма Ліц. обсяг Макс. обсяг бюджет Обсяг контракт Вартість навчання на контракті, грн/рік Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 1 227 «Терапія та реабілітація» 90 70 20 42 347,27 2 229 «Громадське здоров’я» 60 10 50 42 347,27 Другий (магістерський) рівень вищої освіти 3 221 «Стоматологія» 300 4 296 65 830,46 4 222 «Медицина» 900 280 620 58 692,81 5 225 «Медична психологія» 60 15 45 58 692,81 6 226 «Фармація, промислова фармація», 226.01 «Фармація» 180 10 170 47 888,98 7 227 «Терапія та реабілітація», 227.01 «Фізична терапія» 60 40 20 42 347,27 8 227 «Терапія та реабілітація», 227.02 «Ерготерапія» 30 20 10 42 347,27 9 229 «Громадське здоров’я» 60 5 25 42 347,27 -заочна форма здобуття освіти - 30 18 273,06 Третій (освітно-науковий) рівень вищої освіти 10 091 «Біологія» 25 11 221 «Стоматологія» 12 12 222 «Медицина» 25 13 227 «Терапія та реабілітація» 25 14 228 «Педіатрія» 15 15 229 «Громадське здоров’я» 15

Головною перевагою здобуття вищої освіти в ДДМУ є поєднання теоретичної та практичної підготовки, опанування та подальше відпрацювання практичних навичок одночасно в добре обладнаному навчально-тренувальному центрі симуляційної медицини та на клінічних кафедрах, що розташовані в найбільш потужних лікувальних закладах міста і області із залученням найдосвідченіших лікарів-практиків як державних, так і приватних клінік. Крім того, студенти мають змогу поєднувати своє навчання з науковою діяльністю, чому сприяє розгалужена мережа студентських наукових гуртків із міждисциплінарною інтеграцією. Також привабливим фактором навчання в університеті є широка можливість задоволення освітніх потреб на медичних факультетах європейських університетів Шотландії, Іспанії, Польщі, Чехії, Болгарії тощо шляхом участі в програмах міжнародної академічної мобільності.

У Дніпровському державному медичному університеті створений сучасний тренінговий комплекс медичної симуляції, який забезпечує високу ефективність і якість підготовки всіх категорій отримувачів освіти. До складу комплексу входять: навчально-тренувальний центр симуляційної медицини; стоматологічний тренінговий центр; стоматологічні фантомні класи; тренінгові класи з анатомії оснащені інтерактивними панелями з програмою 3D анатомії; тренінговий центр з фізичної терапії та ерготерапії.

Загальна площа власної бази навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель складає 109 071,5 м2, що розміщені на земельних ділянках загальною площею 17,9 гектара.

Навчальна матеріально-технічна база ДДМУ містить 8 навчальних корпусів, сучасний спортивно-реабілітаційний комплекс, плавальний басейн, віварій, науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем ДДМУ, університетська клініка ДДМУ (https://clinica.dmu.edu.ua/), загальна площа яких становить 52301,8 м2, де розміщені 691 навчальна аудиторія, 37 комп’ютерних класів, кабінети, лабораторії.

В університеті функціонують:

медичний центр;

університетська лікарня (https://hospital.dmu.edu.ua/);

морфологічна лабораторія;

навчальна лабораторія психофізіологічного розвантаження;

наукова бібліотека.

ДДМУ має 6 гуртожитків, загальною площею 48 911,7 м2. Студентське харчування забезпечується їдальнями та буфетами на 400 місць.