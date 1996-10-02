Звернення громадян
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Звернення громадян
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Нормативно-правові акти
- Закон України вiд 27.03.2014 № 1170-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Постанова КМУ від 12.10.2010 № 924 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Постанова КМУ від 24.06.2009 № 630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Постанова КМУ від 24.09.2008 № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Наказ МОЗ України від 01.10.2015 № 638 "Про внесення Змін до Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві охорони здоров'я України" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Наказ МОЗ України від 09.04.2014 № 253 "Про організацію виконання Закону України "Про звернення громадян" у Міністерстві охорони здоров'я України" - ПЕРЕГЛЯНУТИ
- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 квітня 2013 року № 292 «Про модернізацію роботи системи телефонної «гарячої лінії» МОЗ України» - ПЕРЕГЛЯНУТИ
Звіти
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2019 році (pdf, 177 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у I півріччі 2019 року (pdf, 198 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у I півріччі 2018 року (pdf, 123 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у I півріччі 2017 року (pdf, 674 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2016 році (pdf, 825 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у I півріччі 2016 року (pdf, 746 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2015 році (pdf, 743 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у I півріччі 2015 року (pdf, 564 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2014 році (pdf, 680 Кб)
Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до МОЗ України у І півріччі 2014 року (pdf, 557 Кб)
Стан організації роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до МОЗ України у І півріччі 2013 року (pdf, 672 Кб)
Стан організації роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до МОЗ України за І півріччя 2009 року (pdf, 374 Кб)
Стан організації роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до МОЗ України за І півріччя 2009 року (додаток) (pdf, 409 Кб)
Аналіз звернень громадян, що надійшли до МОЗ України по прямій телефонній лінії протягом 2007 року (pdf, 552 Кб)
Аналіз про роботу зі зверненнями громадян, в МОЗ України протягом І кварталу 2005 року (pdf, 685 Кб)