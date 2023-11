Недоказова реабілітація

Забігаючи наперед вимушені засмутити всіх, хто вірить у «магічні» властивості звукових коливань. Фактично, цей апарат має всього два фактори дії: тепловий і механічний. Втім, жоден із них не гарантує клінічний результат під час лікування чи реабілітації пацієнтів.

Але на це зважають не всі, й досі можна знайти безліч «експертів», які переконують у всесильності ультразвукової терапії. Зокрема, вони твердять про її дієвість у разі:

- лікування захворювань опорно-рухового апарату (артрити, артрози);

- свіжих і давніх переломів;

- контрактур мʼязів;

- хронічних захворювань нервової системи;

- хвороб ЛОР-органів;

- відновлення після пластичних операцій на обличчі тощо.

Всього 8-10 процедур буцімто позбавляють від багатьох проблем. Не потрібно ні вправ, ні медикаментозного лікування – лише чудодійний апарат та віра в диво.

Як наші пращури наділяли природні явища магічними властивостями, так і деякі науковці кількадесят років тому звеличували ультразвукову терапію та приписували їй невластиві характеристики. Зокрема, заявляли про її позитивний вплив на симптоми хвороб, здатність пришвидшувати процес загоєння ран та незамінність у випадку деяких патологій м’яких тканин. Втім, якість доказів у переважній більшості подібних випадків – вкрай низька. Адже там відсутні контрольні групи. А отже, зрозуміти ефективність ультразвуку, порівняно з плацебо – неможливо.

Водночас сучасні дослідження щодо дієвості ультразвуку – більш скептичні. Позаяк демонструють, що довгострокові переваги від його застосування – мінімальні. Й ефективність самого методу майже не відрізняється від фіктивного ультразвука. Тобто муляж приладу або апарат, не підключений до мережі, демонструє схожий на свого реального побратима результат.

Зокрема, до подібних висновків прийшла й Наомі Чінн із відділу спортивного здоров’я та фізичних вправ британського Університету Халла (Departments of Sport health and Exercise Science University of Hull). Разом зі своїми колегами вона проаналізувала ефективність терапевтичного ультразвуку під час лікування пошкоджень м’яких тканин. Висновок – невтішний. Доказів виявилося недостатньо. З семи якісних досліджень, які вдалося знайти Чінн і команді в базах даних PubMed та Cochrane, лише два продемонстрували бодай мінімальну клінічну користь від лікування пошкоджених м’яких тканин за допомогою ультразвуку.

Занадто далеко від доказовості й різновид ультразвукової терапії – фонофорез. Він передбачає використання ультразвуку для доставки терапевтичних препаратів, нібито покращуючи їх поглинання та проникнення через шкіру. В теорії, фонофорез із застосуванням протизапального гелю має полегшувати біль і зменшувати запалення у разі багатьох захворювань опорно-рухового апарату. На практиці ж доказів, що підтверджують його ефективність, – недостатньо. Особливо в контексті лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба.

Огляд літератури про вплив терапевтичного ультразвуку на захворювання опорно-рухового апарату нижніх кінцівок теж не додає оптимізму. З 15 досліджень, включених до огляду, лише одне мало плацебо групу й було визнано високоякісним. І ось в чому його особливість: там не виявили статистично значущої користі ультразвукової терапії для лікування відповідних станів.

Насамкінець, якщо відкрити клінічну настанову «Остеоартрит» і уважно прочитати пункти «Заяви про докази» та «Від доказів до рекомендацій» – можна дійти висновку, що ультразвук не має жодних переваг порівняно з плацебо або 151 видом електротерапії в лікуванні колінного й кульшового остеоартрозу.

Майже все вказує на те, що пацієнт, який нібито отримує користь від ультразвуку, більш імовірно відчуває на собі не фізіологічний ефект, а ефект плацебо. Через відсутність ґрунтовних доказів дієвості цього методу його не слід використовувати як самостійне лікування.

Під час повномасштабної війни, розв’язаної росією, ми не маємо права витрачати дорогоцінний час пацієнтів на неефективні, недоказові методи лікування та реабілітації. Наші люди потребують ефективної медичної допомоги і якісного відновлення.

Нагадаємо, всі послуги з ДОКАЗОВОЇ реабілітації – безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.