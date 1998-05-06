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Інформація про COVID-19
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Інформація про COVID-19
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COVID-19

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АКТУАЛЬНО ПРО COVID-19

 

Детальна інформація щодо забезпеченості закладів 1-ї та 2-ї хвиль, що надають допомогу хворим на COVID-19
1_covid19_filled_28_12_2020 (xlsx, 5 Мб)
2_covid19_filled_28_12_2020 (xlsx, 2 Мб)
Допомога при COVID-19

 Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги

Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ

Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID19

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 2019-NCOV
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