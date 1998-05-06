COVID-19
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АКТУАЛЬНО ПРО COVID-19
Детальна інформація щодо забезпеченості закладів 1-ї та 2-ї хвиль, що надають допомогу хворим на COVID-19
Допомога при COVID-19
Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги
Перелік надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ
Інформація про залишки лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID19
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 2019-NCOVБільше
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ДокладнішеОзнаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19
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ДокладнішеОперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
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ДокладнішеІнформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 станом на 24 грудня 2020 року
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Докладніше«Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Вдома»»