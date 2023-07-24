Створення безбар`єрного простору
Категорії
- Здоров'я А-Я
- Військово-лікарські комісії
- МСЕК
- Психічне здоров'я
- Реабілітація
- Медична опіка
- Вакцинація
- Протидія COVID-19
- Електронна охорона здоров'я
- Доступні ліки
- Закупівлі ліків
- Звернення громадян
- Доступ до публічної інформації
- Консультації з громадськістю
- Безоплатна правова допомога
- Опитування
- Допомога українським медикам та армії
- Створення безбар`єрного простору
- Адміністративні послуги МОЗ
- Звіт щодо стану виконання плану заходів на IV квартал 2022 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
- Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану виконання плану заходів на IV квартал 2022 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
- Виконання Міністерством охорони здоров'я України плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
- Виконання Міністерством охорони здоров'я України Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (жовтень 2023 року)