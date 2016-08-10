Документування реабілітаційної допомоги

Важливо зазначити, що документування реабілітаційної допомоги в Україні буде відбуватися на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ). МКФ — це класифікація компонентів функціональності та обмеження життєдіяльності, запроваджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2001 році. На основі МКФ у 2022 році було створено “Національний класифікатор функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я”.

Для впровадження електронного документування реабілітаційної допомоги Уряд вніс зміни до низки постанов. Відповідно до ухвалених документів, процес реабілітації пацієнта буде супроводжуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Так, на першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини повинні будуть вносити всю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до ЕСОЗ. На основі цієї інформації буде сформовано індивідуальний реабілітаційний план пацієнта. Далі це дозволить забезпечити синхронізацію між учасниками мультидисциплінарної команди та внесення швидких змін (за потреби) до реабілітаційного плану.

Більше про документування реабілітаційної допомоги можна дізнатися, пройшовши навчальний курс від Академії НСЗУ.

Що таке мультидисциплінарна реабілітаційна команда (Положення)

Роботу фахівців з реабілітації регламентує Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268.

Мультидисциплінарна реабілітаційна команда утворюється для надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах особам з обмеженнями повсякденного функціонування, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю (далі — особи, які потребують реабілітації) у реабілітаційних закладах, реабілітаційних відділеннях, підрозділах закладів охорони здоров’я, які забезпечують медичне обслуговування населення, протягом післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів.

До такої команди входять: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення; психолог, психотерапевт; сестра медична з реабілітації, асистент фізичного терапевта, асистент ерготерапевта.

Посилання на нормативно-правові акти

Міжнародна класифікація функціонування та її роль у реабілітаційному процесі

Міжнародна класифікація функціонування (МКФ) — це класифікація компонентів функціональності та обмеження життєдіяльності, запроваджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2001 році. Мета МКФ — визначити “спільну мову” та схеми опису станів здоров'я і станів, пов'язаних зі здоров'ям. МКФ впроваджує визначення компонентів здоров'я та пов'язаний зі здоров'ям добробут (такий як освіта або праця). Таким чином, МКФ відходить від класифікації “наслідків захворювання” та стає класифікацією “компонентів здоров'я”.

Важливо, що на основі МКФ у 2022 році було створено “Національний класифікатор функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я”, що буде використовуватись в Україні з метою документування реабілітаційної допомоги та встановлення інвалідності.

Це означає, що всі фахівці з реабілітації в Україні будуть спілкуватися “єдиною мовою” і працювати на результат. Це допоможе поширювати знання про доказову реабілітацію, збільшити кількість фахівців, що працюють у цьому напрямку, і надати якісні послуги якомога більшій кількості людей, що їх потребують.

Що таке Індивідуальний реабілітаційний план

Індивідуальний реабілітаційний план є документом, що забезпечує організацію надання реабілітаційної допомоги, розробляється за формою згідно з додатком, узгоджується мультидисциплінарною реабілітаційною командою після проведення реабілітаційного обстеження особи кожним членом такої команди з урахуванням наявних порушень, обмежень повсякденного функціонування та потреб особи і затверджується на загальних зборах зазначеної команди лікарем фізичної та реабілітаційної медицини.

Для впровадження електронного документування реабілітаційної допомоги Уряд вніс зміни до низки постанов. Відповідно до ухвалених документів, процес реабілітації пацієнта буде супроводжуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Так, на першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини повинні будуть вносити всю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до ЕСОЗ. На основі цієї інформації буде сформовано індивідуальний реабілітаційний план пацієнта. Далі це дозволить забезпечити синхронізацію між учасниками мультидисциплінарної команди та внесення швидких змін (за потреби) до реабілітаційного плану.

Реабілітація за визначенням є комплексною, тому розділяти її на фізичну, когнітивну, психологічну, соціальну, спортивну та інші види реабілітації не є коректним. Своєю чергою, індивідуальний план реабілітації може складатися з: програми фізичної терапії, ерготерапії, терапії мови і мовлення, психологічної допомоги та соціальної підтримки, а також включати інші види втручань. Індивідуальний реабілітаційний план має змінюватися відповідно до зміни функціонального стану особи, якій надається реабілітаційна допомога.

Кабінет асистивних технологій

Кабінет асистивних технологій – це структурна одиниця реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу, в якому здійснюється підбір, налаштування, виготовлення та навчання користуванню технічними та іншими засобами реабілітації.

Асистивні технології можуть бути різного характеру (програмні, електронні, механічні, оптичні тощо) і призначення. Це і крісла колісні, допоміжні засоби комунікації (планшети, картки, кнопки), протези, слухові апарати (телевізійні пристрої, звукові сигнали), оптичні окуляри, органайзери, ліфти-підйомники, а також пандуси, доріжки, поручні.

Вимогами Програми медичних гарантій визначено перелік обладнання, яке має бути у відділенні, де надається реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах. Це, зокрема, асистивне обладнання для забезпечення мобільності різного типу і розміру відповідно з розподілом для дорослих та дітей — крісла колісні, палиці, милиці, ходунки, вертикалізатори, засоби альтернативної комунікації (комунікативні дошки, книги, пристрої). Повний перелік вимог можна переглянути на сайті НЗСУ (розділ 40).

Також у вимогах ПМГ зазначено, що для надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах наявність кабінету асистивних технологій є обов’язковою з 1 липня 2023 року. Повний перелік вимог можна подивитися на офіційному сайті НСЗУ (розділ 38).

Ресурси для самоосвіти

Більше про доказову реабілітацію можна дізнатися, прослухавши онлайн-курси від Академії НСЗУ:

Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)

Кількість балів БПР: 7

Курс створено в рамках проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської з розбудови ефективної системи реабілітації, для мультидисциплінарних реабілітаційних команд та фахівців сфери охорони здоров'я, які працюють з особами з інвалідністю. На цьому курсі ви дізнаєтесь про:

основні принципи біопсихосоціальної моделі МКФ і про те, як застосовувати її у своїй повсякденній роботі

структуру МКФ та взаємозв'язки між її компонентами

правила кодування з використанням МКФ для документування функціонування пацієнтів, встановлення цілей та планування втручань

роботу фахівців мультидисциплінарних команд і їхній досвід застосування МКФ та багато іншого.

Документування процесу надання реабілітаційної допомоги в Україні

Мета курсу: Систематизувати знання та сформувати навички у фахівців з реабілітації з документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ.

Також отримати безкоштовний доступ до 5 навчальних курсів із протезування кінцівок, реабілітації та мультидисциплінарного підходу можна, зареєструвавшись на сайті бази знань спільного проєкту “Protez hub та Saving life — Рятуємо життя”.

На платформі ви знайдете такі навчальні курси:

Реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Пройшовши цей курс, ви знатимете, що відчуває людина, яка втратила нижню кінцівку. Лектори пояснюють, що робити одразу після ампутації ще в лікарні, як підготувати куксу до протезування, як визначати можливості пацієнта та вчити ході при однобічній та двобічній ампутації. Протезування нижніх кінцівок. Курс дає розуміння анатомії нижньої кінцівки, розповідає про види гільз та матеріалів, з яких вони виготовляються, які існують комплектуючі для нижніх кінцівок. Ви побачите, як протезувати різні випадки і на що звертати увагу. Реабілітація при втраті верхніх кінцівок. Лектори пояснюють, що робити одразу після ампутації ще в лікарні, як підготувати куксу до протезування, як визначати можливості пацієнта та вчити користуватися протезом при однобічній та двобічній ампутації. Протезування верхніх кінцівок. Пройшовши цей курс, ви розумітимете анатомію верхньої кінцівки. Також вивчите види гільз та матеріалів, з яких вони виготовляються; дізнаєтеся, які існують комплектуючі для верхніх кінцівок. Ви побачите, як протезувати різні випадки і на що звертати увагу Мультидисциплінарний підхід до роботи з пацієнтом. Курс дає розуміння про важливість мультидисциплінарного підходу до роботи з пацієнтом та взаємодії фізичного/ерготерапевта і протезиста.

Посібник з безбар’єрності реабілітаційних відділень

Як облаштувати реабілітаційні відділення так, щоб вони були комфортними для відвідувачів? Адже реабілітація – це про гідність, самостійність, незалежність.



Можливі підходи та рішення зібрані в Посібнику з безбар’єрності в реабілітаційних відділенях, який було презентовано днями у Києві.

У посібнику ви знайдете:

перелік основних реабілітаційних послуг

матрицю порушень (ситуації, які демонструють бар’єри, з якими стикаються різні маломобільні групи населення)

рішення для різних просторів лікарні: вхід, подвір’я, коридори, сходи та ліфти, палати, навігація, їдальня, душові та вбиральні

кабінети фізичної терапії та ерготерапії, у яких пацієнти зможуть відновити побутові навички: ставити чайник, готувати їжу, відновити дрібну моторику тощо

також авторки додали анкету для самостійного аудиту медичного закладу на доступність: тож всі читачі можуть перевірити заклад у своєму місті або громаді.

Завантажити Посібник можна за посиланням.