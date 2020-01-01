Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Адреса: м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 46001

Телефон: (0352) 52-44-92

Сайт: https://www.tdmu.edu.ua

Обсяги прийому у 2024 році

Освітній ступінь бакалавр Спеціальність Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 227 Терапія та реабілітація/227.01 Фізична терапія 43 57 223 Медсестринство/223.01 Сестринська справа 10 389 223 Медсестринство/223.02 Екстрена медицина 10 88 Освітній ступінь магістр Спеціальність Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 222 Медицина 260 533 221 Стоматологія 7 202 226 Фармація, промислова фармація/226.01 Фармація 20 231 227 Терапія та реабілітація /227.01 Фізична терапія 47 3 223 Медсестринство 199 229 Громадське здоров'я 44 073 Менеджмент: Освітня програма «Менеджмент в охороні здоров’я» 25

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році

Освітній ступінь бакалавр Спеціальність Перший рік Весь період Період навчання 227 Терапія та реабілітація 32 000 152 000 3 роки 10 місяців, денна форма 223 Медсестринство: Сестринська справа 32 000 128 000 3 роки 10 місяців, денна форма 223 Медсестринство: Парамедик 33 000 99 000 2 роки 10 місяців, денна форма

Освітній ступінь магістр Спеціальність Перший рік Весь період Період навчання 222 Медицина 48 000 350 000 5 років 10 місяців, денна форма 221 Стоматологія 52 000 295 000 4 роки 10 місяців, денна форма 226 Фармація, промислова фармація 36 000 215 000 4/3 роки 10 місяців, денна/заочна форма 226 Фармація, промислова фармація 32 000 155 000 3 роки 10 місяців заочна форма 227 Терапія та реабілітація 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма 223 Медсестринство 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма 223 Медсестринство 33 000 66 000 1 рік 10 місяців, дистанційна форма 229 Громадське здоров’я 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма 229 Громадське здоров’я 32 000 64 000 1 рік 10 місяців, заочна форма 073 Менеджмент 35 000 60 000 1 рік 4 місяці, денна/заочна форма

В ТНМУ діє стоматологічний центр університетської клініки, де надається медична стоматологічна допомога, проводяться практичні заняття, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів.

В університеті наявний центр симуляційного навчання, який займає площу 2500 м2. У центрі здійснюється навчання та відпрацювання практичних навичок студентами, інтернами та курсантами, шляхом застосування різних методик моделювання патологічних станів та захворювань за допомогою тренажерів-симуляторів, навчального програмного забезпечення та стандартизованих пацієнтів.

В університеті є центр дистанційного навчання. Для забезпечення дистанційного навчання на платформі Moodle двома мовами (українською і англійською) є навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін за всіма освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

В університеті наявні курси мовної підготовки для іноземців:

ТНМУ також включає:

видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним комплексом, яке є спеціалізованим медичним видавництвом в Україні, що друкує продукцію медичного напрямку для закладів вищої медичної освіти;

навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм. У «Червоній калині» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри медицини катастроф та військової медицини, а також ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету;

садибу-музей родини І. Я. Горбачевського у с. Зарубинці Збаразького району Тернопільської області;

центр виховної роботи та культурного розвитку - мета діяльності центру виховної роботи та культурного розвитку – забезпечення культурного, інтелектуального та духовного розвитку студентської молоді університету, виховання поваги й любові до рідної землі, українських традицій, національних святинь, формування свідомого громадянина – патріота України;

комплекс студентського харчування – забезпечує доступне, якісне та дешеве харчування здобувачів освіти у навчальних корпусах та гуртожитках. Включає 4 студентські їдальні і 2 студентські кафе;

центр спортивної роботи — займається роботою, спрямованою на зміцнення психічного, фізичного здоров’я, забезпечення оздоровчо-рухової активності серед здобувачів та викладачів університету;

центр ментального здоров’я – займається наданням психологічної допомоги та психологічної підтримки здобувачам, викладачам, військовим, внутрішньопереміщеним громадянам;

бібліотеку — забезпечує доступ здобувачів, викладачів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, науковців до наукової, навчальної літератури, періодичних видань, навчальних платформ дистанційного навчання, електронних навчальних ресурсів.

Переваги ТНМУ:

можливість індивідуального розвитку;

наявність широко впроваджених в освітній процес технологій симуляційного навчання;

можливості академічної мобільності;

наявність центру незалежного оцінювання знань студентів.

Тернопільський національний медичний університет має 4 сучасні відремонтовані гуртожитки. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо. На території кожного гуртожитку наявні спортивні майданчики з тренажерами. Окремо у кожному гуртожитку є тренажерні спортивні зали, оснащені сучасними тренажерами, інвентарем, обладнанням. На території гуртожитків є центр культурного розвитку з окремим приміщенням, яке обладнано меблями та комп’ютерною технікою.