Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
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Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Адреса: м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 46001
Телефон: (0352) 52-44-92
Сайт: https://www.tdmu.edu.ua
Обсяги прийому у 2024 році
|
Освітній ступінь бакалавр
|
Спеціальність
|
Кількість бюджетних місць
|
Кількість контрактних місць
|
227 Терапія та реабілітація/227.01 Фізична терапія
|
43
|
57
|
223 Медсестринство/223.01 Сестринська справа
|
10
|
389
|
223 Медсестринство/223.02 Екстрена медицина
|10
|
88
|
Освітній ступінь магістр
|
Спеціальність
|
Кількість бюджетних місць
|
Кількість контрактних місць
|
222 Медицина
|
260
|533
|
221 Стоматологія
|
7
|
202
|
226 Фармація, промислова фармація/226.01 Фармація
|
20
|
231
|
227 Терапія та реабілітація /227.01 Фізична терапія
|47
|
3
|
223 Медсестринство
|
199
|
229 Громадське здоров'я
|
44
|073 Менеджмент: Освітня програма «Менеджмент в охороні здоров’я»
|25
Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році
|
Освітній ступінь бакалавр
|
Спеціальність
|
Перший рік
|
Весь період
|
Період навчання
|
227 Терапія та реабілітація
|32 000
|
152 000
|
3 роки 10 місяців, денна форма
|
223 Медсестринство: Сестринська справа
|
32 000
|
128 000
|
3 роки 10 місяців, денна форма
|
223 Медсестринство: Парамедик
|
33 000
|
99 000
|
2 роки 10 місяців, денна форма
|
Освітній ступінь магістр
|
Спеціальність
|
Перший рік
|
Весь період
|
Період навчання
|
222 Медицина
|
48 000
|
350 000
|
5 років 10 місяців, денна форма
|
221 Стоматологія
|
52 000
|
295 000
|
4 роки 10 місяців, денна форма
|
226 Фармація, промислова фармація
|
36 000
|
215 000
|
4/3 роки 10 місяців, денна/заочна форма
|226 Фармація, промислова фармація
|32 000
|155 000
|3 роки 10 місяців заочна форма
|227 Терапія та реабілітація
|35 000
|70 000
|1 рік 10 місяців, денна форма
|223 Медсестринство
|35 000
|70 000
|1 рік 10 місяців, денна форма
|223 Медсестринство
|33 000
|66 000
|1 рік 10 місяців, дистанційна форма
|229 Громадське здоров’я
|35 000
|70 000
|1 рік 10 місяців, денна форма
|229 Громадське здоров’я
|32 000
|64 000
|1 рік 10 місяців, заочна форма
|073 Менеджмент
|35 000
|60 000
|1 рік 4 місяці, денна/заочна форма
В ТНМУ діє стоматологічний центр університетської клініки, де надається медична стоматологічна допомога, проводяться практичні заняття, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів.
В університеті наявний центр симуляційного навчання, який займає площу 2500 м2. У центрі здійснюється навчання та відпрацювання практичних навичок студентами, інтернами та курсантами, шляхом застосування різних методик моделювання патологічних станів та захворювань за допомогою тренажерів-симуляторів, навчального програмного забезпечення та стандартизованих пацієнтів.
В університеті є центр дистанційного навчання. Для забезпечення дистанційного навчання на платформі Moodle двома мовами (українською і англійською) є навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін за всіма освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.
В університеті наявні курси мовної підготовки для іноземців:
ТНМУ також включає:
- видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним комплексом, яке є спеціалізованим медичним видавництвом в Україні, що друкує продукцію медичного напрямку для закладів вищої медичної освіти;
- навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм. У «Червоній калині» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри медицини катастроф та військової медицини, а також ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету;
- садибу-музей родини І. Я. Горбачевського у с. Зарубинці Збаразького району Тернопільської області;
- центр виховної роботи та культурного розвитку - мета діяльності центру виховної роботи та культурного розвитку – забезпечення культурного, інтелектуального та духовного розвитку студентської молоді університету, виховання поваги й любові до рідної землі, українських традицій, національних святинь, формування свідомого громадянина – патріота України;
- комплекс студентського харчування – забезпечує доступне, якісне та дешеве харчування здобувачів освіти у навчальних корпусах та гуртожитках. Включає 4 студентські їдальні і 2 студентські кафе;
- центр спортивної роботи — займається роботою, спрямованою на зміцнення психічного, фізичного здоров’я, забезпечення оздоровчо-рухової активності серед здобувачів та викладачів університету;
- центр ментального здоров’я – займається наданням психологічної допомоги та психологічної підтримки здобувачам, викладачам, військовим, внутрішньопереміщеним громадянам;
- бібліотеку — забезпечує доступ здобувачів, викладачів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, науковців до наукової, навчальної літератури, періодичних видань, навчальних платформ дистанційного навчання, електронних навчальних ресурсів.
Переваги ТНМУ:
- можливість індивідуального розвитку;
- наявність широко впроваджених в освітній процес технологій симуляційного навчання;
- можливості академічної мобільності;
- наявність центру незалежного оцінювання знань студентів.
Тернопільський національний медичний університет має 4 сучасні відремонтовані гуртожитки. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо. На території кожного гуртожитку наявні спортивні майданчики з тренажерами. Окремо у кожному гуртожитку є тренажерні спортивні зали, оснащені сучасними тренажерами, інвентарем, обладнанням. На території гуртожитків є центр культурного розвитку з окремим приміщенням, яке обладнано меблями та комп’ютерною технікою.