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Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

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Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Адреса: м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 46001

Телефон: (0352) 52-44-92

Сайт: https://www.tdmu.edu.ua

 

Обсяги прийому у 2024 році

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність

Кількість бюджетних місць

Кількість контрактних місць

227 Терапія та реабілітація/227.01 Фізична терапія

43

57

223 Медсестринство/223.01 Сестринська справа

10

389

223 Медсестринство/223.02 Екстрена медицина

 10

88

Освітній ступінь магістр

Спеціальність

Кількість бюджетних місць

Кількість контрактних місць

222 Медицина

260

 533

221 Стоматологія

7

202

226 Фармація, промислова фармація/226.01 Фармація

20

231

227 Терапія та реабілітація /227.01 Фізична терапія

 47

3

223 Медсестринство

  

199

229 Громадське здоров'я

  

44
073 Менеджмент: Освітня програма «Менеджмент в охороні здоров’я»   25

 

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність

Перший рік

Весь період

Період навчання

227 Терапія та реабілітація 

 32 000

152 000

3 роки 10 місяців, денна форма

223 Медсестринство: Сестринська справа

32 000

128 000

3 роки 10 місяців, денна форма

223 Медсестринство: Парамедик

33 000

99 000

2 роки 10 місяців, денна форма

 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність

Перший рік

Весь період

Період навчання

222 Медицина

48 000

350 000

5 років 10 місяців, денна форма

221 Стоматологія

52 000

295 000

4 роки 10 місяців, денна форма

226 Фармація, промислова фармація

36 000

215 000

4/3 роки 10 місяців, денна/заочна форма
226 Фармація, промислова фармація 32 000 155 000 3 роки 10 місяців заочна форма
227 Терапія та реабілітація 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма
223 Медсестринство 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма
223 Медсестринство 33 000 66 000 1 рік 10 місяців, дистанційна форма
229 Громадське здоров’я 35 000 70 000 1 рік 10 місяців, денна форма
229 Громадське здоров’я 32 000 64 000 1 рік 10 місяців, заочна форма
073 Менеджмент 35 000 60 000 1 рік 4 місяці, денна/заочна форма

 

В ТНМУ діє стоматологічний центр університетської клініки, де надається медична стоматологічна допомога,  проводяться практичні заняття, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів. 

В університеті наявний центр симуляційного навчання, який займає площу 2500 м2.  У центрі  здійснюється навчання та відпрацювання практичних навичок студентами, інтернами та курсантами, шляхом застосування різних методик моделювання патологічних станів та захворювань за допомогою тренажерів-симуляторів, навчального програмного забезпечення та стандартизованих пацієнтів.

В університеті є центр дистанційного навчання. Для забезпечення дистанційного навчання на платформі Moodle двома мовами (українською і англійською) є навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін за всіма освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

В університеті  наявні курси мовної підготовки для іноземців:

ТНМУ також включає:

  • видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним комплексом, яке є спеціалізованим медичним видавництвом в Україні, що друкує продукцію медичного напрямку для  закладів вищої медичної освіти;
  • навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм. У «Червоній калині» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри  медицини катастроф та військової медицини, а також  ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету;
  • садибу-музей родини І. Я. Горбачевського у с. Зарубинці Збаразького району Тернопільської області;
  • центр виховної роботи та культурного розвитку - мета діяльності центру виховної роботи та культурного розвитку – забезпечення культурного, інтелектуального та духовного розвитку студентської молоді університету, виховання поваги й любові до рідної землі, українських традицій, національних святинь, формування свідомого громадянина – патріота України;
  • комплекс студентського харчування – забезпечує доступне, якісне та дешеве харчування  здобувачів освіти у навчальних корпусах та гуртожитках. Включає 4 студентські їдальні і 2 студентські кафе;
  • центр спортивної роботи — займається  роботою, спрямованою на зміцнення психічного, фізичного здоров’я, забезпечення оздоровчо-рухової активності серед здобувачів та викладачів університету;   
  • центр ментального здоров’я – займається наданням психологічної допомоги та психологічної підтримки здобувачам, викладачам, військовим, внутрішньопереміщеним громадянам; 
  • бібліотеку —  забезпечує доступ здобувачів, викладачів,  лікарів-інтернів, лікарів-курсантів,  науковців до  наукової, навчальної літератури, періодичних  видань,  навчальних платформ дистанційного навчання, електронних навчальних ресурсів.

Переваги ТНМУ: 

  • можливість індивідуального розвитку;
  • наявність широко впроваджених в освітній процес технологій симуляційного навчання;
  • можливості академічної мобільності;
  • наявність центру незалежного оцінювання знань студентів.

Тернопільський національний медичний університет має 4  сучасні відремонтовані гуртожитки. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо. На території кожного гуртожитку наявні спортивні майданчики з тренажерами. Окремо у кожному гуртожитку є тренажерні спортивні зали, оснащені сучасними тренажерами, інвентарем, обладнанням. На території гуртожитків є центр культурного розвитку з окремим приміщенням, яке обладнано меблями та комп’ютерною технікою.

 