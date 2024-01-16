Національний фармацевтичний університет

Адреса: вул. Григорія Сковороди, 53, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 (057) 706-30-68; +38 (057) 706-35-81

Е-mail: [email protected]; [email protected]

Вебсайт: https://nuph.edu.ua

Освітній процес

2024 рік

Національний фармацевтичний університет здійснює підготовку за спеціальностями:

226 Фармація, промислова фармація;

227 Фізична терапія;

224 Технології медичної діагностики та лікування;

162 Біотехнології та біоінженерія;

073 Менеджмент

за 20 освітніми програмами.

Усі освітні програми НФаУ акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

У 2023 р. НФаУ одержав зразкову акредитацію освітніх програм «Фармація» та «Технології фармацевтичних препаратів» (протокол засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.01.2024 № 1 (51).

Обсяги прийому

Бюджетні місця (2023 рік):

226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 105 місць

224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 6 місць

227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 20 місць

227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 80 місць

Ліцензійний обсяг (2024 рік):

226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 1 350 місць

073 Менеджмент (освітній ступінь «бакалавр») – 50 місць

073 Менеджмент (освітній ступінь «магістр») – 135 місць

162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «бакалавр») – 140 місць

162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «магістр») – 55 місць

224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 100 місць

224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «магістр») – 50 місць

227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 60 місць

227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 100 місць.

Більш детально про умови вступу до Національного фармацевтичного університету, правила прийому, вартість надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти – за посиланням https://nuph.edu.ua/publichna-informaciya/

Національний фармацевтичний університет заснований у 1921 році.

Форми навчання: очна (денна) та заочна

Підготовка за:

освітніми ступенями «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»;

освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»;

науковим ступенем «доктор наук»

Інтернатура за спеціальностями:

«Фармація»,

«Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»)

Післядипломна підготовка за вторинними спеціалізаціями:

«Організація і управління фармацією»,

«Фармація»,

«Оцінка медичних технологій»,

«Клінічна фармація»,

«Клінічні дослідження»,

«Фармаконагляд»,

«Фармацевтична косметологія»,

а також цикли тематичного удосконалення,

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, лікарів.

Організаційна структура НФаУ

Забезпечується повний цикл підготовки:

Фаховий коледж НФаУ – Національний фармацевтичний університет – Інститут підвищення кваліфікації НФаУ

факультети — 4;

кафедри — 25;

навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи, у т.ч. відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання, відділ управління якістю, наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр інформаційно-дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи.

У структурі НФаУ також:

Навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого:

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.

Навчально-наукова тренінгова лабораторія медико-біологічних досліджень.

Навчально-наукова тренінгова лабораторія хіміко-технологічних досліджень.

Матеріально-технічна база:

Загальна площа — 141312 м2.

Навчальні корпуси — 11.

Гуртожитки — 6.

Міжнародна діяльність:

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій Ukrainian Recognition Network (UaReNet).

Науковці мають індивідуальне членство у 58 професійних організаціях, у тому числі Міжнародній фармацевтичній федерації (FIP).

Наукова діяльність:

Працюють 25 наукових шкіл.

Науковці створили понад 140 лікарських препаратів та субстанцій, що перебувають на різних етапах упровадження.

Система управління якістю:

Упроваджена інтегрована система управління, відповідно до вимог міжнародних стандартів:

ISO 9001: 2015. Системи управління якістю

ISO 14001: 2015. Екологічний менеджмент

ISO 50001: 2018. Енергетичний менеджмент

У партнерстві з практичною фармацією із 2021 року реалізується проєкт «Іменні стипендії від роботодавців» для здобувачів вищої освіти. За три роки стипендії отримали 93 студенти. Роботодавці виплатили понад 1 млн грн.

Освітній процес у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти усіх курсів та спеціальностей здійснюється з використанням дистанційних технологій навчання.

Елементи дистанційної освіти впроваджуються у НФаУ з 2007 року. Усі науково-педагогічні працівники є сертифікованими тьюторами.

Функціонує вебсайт дистанційних технологій навчання Національного фармацевтичного університету.