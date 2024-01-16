Національний фармацевтичний університет
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Національний фармацевтичний університет
Адреса: вул. Григорія Сковороди, 53, м. Харків, Україна, 61002
Телефон: +38 (057) 706-30-68; +38 (057) 706-35-81
Е-mail: [email protected]; [email protected]
Вебсайт: https://nuph.edu.ua
Освітній процес
2024 рік
Національний фармацевтичний університет здійснює підготовку за спеціальностями:
- 226 Фармація, промислова фармація;
- 227 Фізична терапія;
- 224 Технології медичної діагностики та лікування;
- 162 Біотехнології та біоінженерія;
- 073 Менеджмент
за 20 освітніми програмами.
Усі освітні програми НФаУ акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
У 2023 р. НФаУ одержав зразкову акредитацію освітніх програм «Фармація» та «Технології фармацевтичних препаратів» (протокол засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.01.2024 № 1 (51).
Обсяги прийому
Бюджетні місця (2023 рік):
- 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 105 місць
- 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 6 місць
- 227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 20 місць
- 227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 80 місць
Ліцензійний обсяг (2024 рік):
- 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь «магістр») – 1 350 місць
- 073 Менеджмент (освітній ступінь «бакалавр») – 50 місць
- 073 Менеджмент (освітній ступінь «магістр») – 135 місць
- 162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «бакалавр») – 140 місць
- 162 Біотехнології та біоінженерія (освітній ступінь «магістр») – 55 місць
- 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «бакалавр») – 100 місць
- 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітній ступінь «магістр») – 50 місць
- 227 Фізична терапія (освітній ступінь «бакалавр») – 60 місць
- 227 Фізична терапія (освітній ступінь «магістр») – 100 місць.
Більш детально про умови вступу до Національного фармацевтичного університету, правила прийому, вартість надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти – за посиланням https://nuph.edu.ua/publichna-informaciya/
Національний фармацевтичний університет заснований у 1921 році.
Форми навчання: очна (денна) та заочна
Підготовка за:
- освітніми ступенями «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»;
- освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»;
- науковим ступенем «доктор наук»
Інтернатура за спеціальностями:
- «Фармація»,
- «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»)
Післядипломна підготовка за вторинними спеціалізаціями:
- «Організація і управління фармацією»,
- «Фармація»,
- «Оцінка медичних технологій»,
- «Клінічна фармація»,
- «Клінічні дослідження»,
- «Фармаконагляд»,
- «Фармацевтична косметологія»,
- а також цикли тематичного удосконалення,
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, лікарів.
Організаційна структура НФаУ
Забезпечується повний цикл підготовки:
Фаховий коледж НФаУ – Національний фармацевтичний університет – Інститут підвищення кваліфікації НФаУ
- факультети — 4;
- кафедри — 25;
- навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи, у т.ч. відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання, відділ управління якістю, наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр інформаційно-дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи.
У структурі НФаУ також:
Навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого:
- Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.
- Навчально-наукова тренінгова лабораторія медико-біологічних досліджень.
- Навчально-наукова тренінгова лабораторія хіміко-технологічних досліджень.
Матеріально-технічна база:
- Загальна площа — 141312 м2.
- Навчальні корпуси — 11.
- Гуртожитки — 6.
Міжнародна діяльність:
Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій Ukrainian Recognition Network (UaReNet).
Науковці мають індивідуальне членство у 58 професійних організаціях, у тому числі Міжнародній фармацевтичній федерації (FIP).
Наукова діяльність:
- Працюють 25 наукових шкіл.
- Науковці створили понад 140 лікарських препаратів та субстанцій, що перебувають на різних етапах упровадження.
Система управління якістю:
Упроваджена інтегрована система управління, відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- ISO 9001: 2015. Системи управління якістю
- ISO 14001: 2015. Екологічний менеджмент
- ISO 50001: 2018. Енергетичний менеджмент
У партнерстві з практичною фармацією із 2021 року реалізується проєкт «Іменні стипендії від роботодавців» для здобувачів вищої освіти. За три роки стипендії отримали 93 студенти. Роботодавці виплатили понад 1 млн грн.
Освітній процес у 2023/2024 н.р. для здобувачів вищої освіти усіх курсів та спеціальностей здійснюється з використанням дистанційних технологій навчання.
Елементи дистанційної освіти впроваджуються у НФаУ з 2007 року. Усі науково-педагогічні працівники є сертифікованими тьюторами.
Функціонує вебсайт дистанційних технологій навчання Національного фармацевтичного університету.