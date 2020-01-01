Донецький національний медичний університет

Юридична адреса: вул. Привокзальна, 27, м. Лиман, Донецька область, Україна, 84404

Фактична адреса: вул. Ю. Коваленка, 4а, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25031

Телефон: +38 (099) 497-16-70

Е-mail: [email protected]

Сайт: http://www.dnmu.edu.ua

Ліцензований обсяг

Освітній ступінь магістр Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб 221 Стоматологія 260 222 Медицина 1075 226 Фармація, Промислова фармація 240 228 Педіатрія 50 281 Публічне управління та адміністрування 20

Кількість бюджетних місць, що планується (вступна кампанія 2024 року)

Освітній ступінь магістр Спеціальність Кількість бюджетних місць 221 Стоматологія 5 222 Медицина 90 226 Фармація, Промислова фармація 5 228 Педіатрія 5 281 Публічне управління та адміністрування Тільки контрактна форма навчання

Вартість надання освітніх послуг для здобувачів вищої освіти – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році

Освітній ступінь магістр Спеціальність Вартість навчання за рік, грн Період навчання 221 Стоматологія 43 600 5 років 221 Стоматологія на 2 курс навчання (молодші спеціалісти) 44 800 4 роки 222 Медицина 40 600 6 років 222 Медицина на 2 курс навчання (молодші спеціалісти) 41 800 5 років 226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання) 30 700 5 років 226 Фармація, Промислова фармація (заочна форма навчання) 22 000 5 років 228 Педіатрія 33 600 6 років 281 Публічне управління та адміністрування 30000 (на весь період навчання) 1,5 роки

Донецький національний медичний університет провадить свою освітню діяльність у місті Кропивницький в очному форматі з використанням окремих елементів дистанційного навчання. Заняття проводяться як в навчальному корпусі, так і на клінічних базах: центрах первинної медико-санітарної допомоги, міських та обласних лікарнях, приватних медичних центрах, стоматологічних клініках та аптеках м. Кропивницького та Кіровоградської області.

Донецький національний медичний університет має декілька симуляційних класів різної направленості для візуалізації та відпрацювання практичних навичок.

Клас симуляційної медицини призначений для вдосконалення практичних навичок та клінічних компетенцій при проведенні терапевтичних, педіатричних та хірургічних маніпуляцій та обстежень, а також надання допомоги при екстрених та невідкладних станах з використанням спеціалізованих муляжів та манекенів (фантомів).

Стоматологічний симуляційний клас призначений для опановування та опрацювання практичних навичок здобувачами вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 221 Стоматологія. Цей клас обладнаний фантомами голови і щелеп, в яких зафіксовані штучні зуби, та поліфункціональними модулями зі швидкісною бормашиною та робочим столом лікаря-стоматолога. Функціональні можливості таких фантомів дозволяють проводити препарування порожнин на будь-яких поверхнях фронтальних та бічних зубів та їх пломбування сучасними відновлювальними матеріалами, у тому числі світлового затвердіння, виконувати ендодонтичні маніпуляції з наступною обтурацією кореневих каналів, знімати з зубних рядів верхньої та нижньої щелеп анатомічні відбитки сучасними відбитковими матеріалами, відпрацьовувати методики місцевої анестезії на обох щелепах та видалення зубів.

Анатомічний симуляційний клас дозволяє підвищити результативність освітньої діяльності за рахунок покращеної візуалізації анатомічних структур під час вивчення фундаментальних дисциплін. Використання на заняттях анатомічного 3D столу уможливлює розвиток уявлення майбутніх лікарів про сінтопію, скелетотопію органів, пошарову будову людського тіла задля більш цілісного уявлення про розташування органів, а також формування хірургічних навичок, оцінки варіантів хірургічного доступу до тих або інших анатомічних структур. Функціонал анатомічного столу та негатоскопу використовується для поглибленого знайомства із діагностичними методами, що використовуються у медичній практиці, а саме: МРТ, КТ, рентгенографія, а також наукової діяльності здобувачів вищої освіти та викладачів для дослідження морфометричних характеристик організму та його структур.

ДНМУ – один з провідних національних закладів вищої медичної освіти. Навчальний процес і наукові дослідження забезпечують більш ніж 300 викладачів.