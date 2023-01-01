Луганський державний медичний університет

Юридична адреса: 93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32

Фактична адреса: м. Рівне, вулиця 16-го липня, 36 (8-й поверх)

Сайт: www.lsmu.edu.ua

Е-mail: canclsmu@ukr. net

Телефони:

Приймальна комісія: +380950315457 (вайбер), +380683703669

Деканат Факультету післядипломної освіти: +380950981134

Відділ з роботи з іноземними громадянами: +380687761293

Медичний деканат: +380981089146

У Луганському державному медичному університеті є набір за такими спеціальностями:

222 «Медицина»

228 «Педіатрія»

221 «Стоматологія»

226 «Фармація, промислова фармація» (денна та заочна)

Обсяги прийому до ЛДМУ у 2024 році бюджетних місць:

Медицина – 75

Педіатрія – 15

Стоматологія – 5

Фармація (денна) – 7.

Обсяги прийому до ЛДМУ у 2024 році контрактних місць:

Медицина – 500

Педіатрія – 25

Стоматологія – 95

Фармація – 133.

Вартість надання освітніх послуг для студентів – громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2023 році:

Медицина – 46 000

Педіатрія – 44 000

Стоматологія – 50 000,

Фармація (денна) – 36 000

Фармація (заочна) – 29 000

Університет має славетну історію, яку веде з 1956 року. За цей час він став одним з провідних закладів вищої освіти України, зокрема серед медичних. ДЗ «ЛДМУ» неодноразово відзначався високими місцями в міжнародних і вітчизняних рейтингах закладів вищої освіти, має різні нагороди та дипломи за розвиток і досягнення. Випускники університету працюють в багатьох куточках нашої країни та за її межами, адже диплом закладу визнається в багатьох країнах! Університет підготував понад 15000 фахівців. Серед випускників – лікарі для 52 країн світу. І сьогодні в університеті навчаються не лише вітчизняні здобувачі й здобувачки освіти, а й іноземні з більш ніж 50 країн Європи, Африки, Америки та Азії. Навчання в університеті здійснюється українською та англійською мовами.

Натепер в університеті 176 викладачів (з них – 41 докторів наук і 53 кандидати наук).

Практична підготовка здобувачів і здобувачок освіти проходить на клінічних базах та в університетському центрі симуляційного навчання й оцінювання

Університет провадить активну міжнародну діяльність, серед партнерів – заклади вищої освіти та охорони здоров’я, наукові організації та фундації. Учасники й учасниці освітнього процесу мають можливість брати участь у довготривалих і короткотривалих проєктах академічної можливості.

Здобувачі та здобувачки освіти – активні стейкголдери освітнього процесу, чия думка обов’язково враховується під час удосконалення освітніх програм, організації навчання й дозвілля.

В університеті діє орган студентського самоврядування, що бере участь в управлінні закладом, вирішенні питань, пов’язаних з освітнім процесом, науково-дослідницькою роботою, призначенням стипендій, організацією дозвілля, побутом тощо. Орган студентського самоврядування захищає студентські права та інтереси, проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи. Працює профспілка.

Для зацікавлених створено студентське наукове товариство. Науково-дослідницькою роботою можна займатися в 34 постійних наукових гуртках, обмінюючись досвідом під час засідань і презентуючи результати в наукових виданнях, на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, майстер-класах, тренінгах.

У ДЗ «ЛДМУ» є підготовчі курси для вітчизняних та іноземних вступників і вступниць.