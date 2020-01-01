Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Адреса: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка,13 (ректорат); проспект Берестейський, 34 (навчальні корпуси)

Сайт: http://www.nmuofficial.com

Сторінки у соцмережах: Facebook, Telegram, Іnstagram

Загальний відділ: [email protected], +38 (044) 234-92-76

Приймальна комісія: [email protected], +38 (044) 454-49-83, +38 (044) 454-49-49, +38 (097) 711-95-13

НМУ імені О.О. Богомольця – один із найстаріших університетів Європи. Початок його історії датується 1841 роком, коли було оголошено про відкриття медичного факультету в Університеті Святого Володимира в Києві.

Потужна наукова та освітня інфраструктура:

7 факультетів

84 кафедри (з них 60 – клінічні)

267 клінічних баз кафедр у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я Києва

Інститут післядипломної освіти

Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини

Навчально-науковий інститут психічного здоров’я

Медичний фаховий коледж

Інститут гігієни та екології

Навчально-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини

Навчально-науковий центр медичних симуляцій

Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини

Університетська клініка НМУ імені О.О. Богомольця (стаціонар)

Консультативно-діагностична поліклініка Університетської клініки

Стоматологічний медичний центр

Бібліотека з комп’ютерним класом

Віварій

Матеріально-технічна база:

7 навчальних корпусів

2 адміністративні корпуси

аудиторії на понад 2,8 тис. місць

22 комп’ютерні класи

студентське містечко

7 корпусів гуртожитків

буфет та 2 їдальні

14 спортивних секцій

12 колективів художньої самодіяльності

обладнані місця тимчасового укриття на випадок сигналу повітряної тривоги

НМУ – провідний вищий медичний навчальний заклад України з навчально-методичної роботи та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВМО України.

~ 2300 – професорсько-викладацький склаі, із них: ~ 400 – докторів наук, ~ 1300 – кандидатів наук

36 академіків і членів-кореспондентів державних і недержавних академій України, з яких 3 академіки та 10 членів-кореспондентів НАМН України; 3 академіки НАН України; 1 член-кореспондент НАПН України; 14 академіків АНВШ; 4 академіки УАН; 1 член-кореспондент МАОН.

У НМУ представлені додипломна освіта, післядипломна освіта, аспірантура та докторантура. Сьогодні в Університеті навчається близько 10,6 тис. здобувачів вищої медичної освіти, в тому числі й іноземні студенти та понад 1,5 тис. лікарів-інтернів.

На додипломному рівні студенти навчаються за такими спеціальностями:

221 «Стоматологія»

222 «Медицина»

222 «Медицина» на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України»

224 «Технології медичної діагностики та лікування»

225 «Медична психологія»

226 «Фармація, промислова фармація»

227 «Терапія та реабілітація»

228 «Педіатрія»

229 «Громадське здоров'я»

073 «Менеджмент у сфері охорони здоров'я»

Також на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є Медичний фаховий коледж, який здійснює підготовку за спеціальністю 221 «Стоматологія», кваліфікація – зубний технік.

Обсяги прийому в 2023 році

Освітній ступінь фаховий молодший бакалавр Спеціальність Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 221 Стоматологія ортопедична, кваліфікація – зубний технік 0 60 Освітній ступінь бакалавр Спеціальність Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 224 Технології медичної діагностики та лікування ПЗСО 0 50 224 Технології медичної діагностики та лікування НРК 5 0 50 227 Терапія та реабілітація (спеціалізація 227.1 Фізична терапія) ПЗСО 100 0 227 Терапія та реабілітація (спеціалізація 227.1 Фізична терапія) НРК 5 50 0 Освітній ступінь магістр Спеціальність Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 221 Стоматологія ПЗСО 6 342 221 Стоматологія НРК5 2 50 222 Медицина ПЗСО 537 350 222 Медицина НРК 5 100 100 222 Медицина «Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України» 40 0 225 Медична психологія ПЗСО 30 100 225 Медична психологія для НРК5 спеціальностей галузі 22 0 10 225 Медична психологія для НРК 6 галузей 053 та 05 0 10 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (денна форма навчання) ПЗСО 34 200 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (вечірня форма навчання) ПЗСО 0 30 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (вечірня форма навчання) НРК 5 спеціальностей галузі 22 «Охорона здоров’я» 0 100 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (вечірня форма навчання) НРК 7 всіх спеціальностей, окрім спеціальностей галузі 22 «Охорона здоров’я» 0 20 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (заочна форма навчання) для НРК5 спеціальності 226 0 100 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (заочна форма навчання) для НРК6 спеціальності 226 0 150 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.1 Фармація (заочна форма навчання) для НРК7 спеціальностей галузі 22 0 60 227 Терапія та реабілітація 50 0 228 Педіатрія ПЗСО 68 112 228 Педіатрія НРК 5 0 50 229 Громадське здоров’я (денна форма навчання) 0 25 229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання) 0 25 073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (денна форма навчання) 0 25 073 Менеджмент у сфері охорони здоров'я (заочна форма навчання) 0 25

Інститут післядипломної освіти – один із наймолодших навчальних і наукових підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця. На післядипломному рівні здійснюється підготовка лікарів-інтернів за 23 спеціальностями. Згідно з наказами МОН України Університет отримав ліцензії за 77 спеціальностями та циклами вторинної спеціалізації для медиків з усієї України. Тут проводять курси перепідготовки та понад 50 циклів тематичного удосконалення щорічно.

Відділ аспірантури та докторантури працює над забезпеченням підготовки та організацією захистів дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня – докторів філософії (PhD). В аспірантурі представлено 8 спеціальностей (221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я», 011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта»), у докторантурі – 52 спеціальності.

Унікальність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця полягає в наявності власної клінічної бази – Університетської клініки, до якої входять стаціонар, Консультативно-діагностична поліклініка і Стоматологічний медичний центр.

Університетська клініка НМУ імені О.О. Богомольця – це багатопрофільний медичний заклад державного рівня, де три складові закладу вищої медичної освіти – освіта, наука і лікувальна робота – інтегруються на благо збереження здоров’я населення. Сьогодні на базі закладу охорони здоров’я розташовано 18 кафедр, нарощуються медичні потужності, що значно підвищить рівень надання медичної допомоги, до якої активно залучатимуться студенти під час навчання.

Університетська клініка (стаціонар) складається з відділення хвороб терапевтичного профілю, неврологічного відділення, відділення хвороб хірургічного профілю, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, клініко-діагностичної лабораторії, відділення променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, відділення ендоскопічної діагностики та хірургії, патологоанатомічного відділення з морфологічною лабораторією. З початку повномасштабного вторгнення тут надавали медичну допомогу цивільним і військовим. Тривалий час тут базувався Ірпінський військовий госпіталь, що був частково зруйнований внаслідок окупації міста.

Консультативно-діагностична поліклініка Університетської клініки НМУ – важливий структурний підрозділ, де успішно поєднується освітній процес та лікувальна діяльність. Основна функція поліклініки – забезпечення висококваліфікованої та спеціалізованої консультативно-діагностичної лікарської допомоги для пацієнтів за 25 спеціальностями згідно з ліцензією Міністерства охорони здоров’я України. Заклад акредитований та має сертифікат якості ISO. Консультантами є висококваліфіковані спеціалісти кафедр Університету, заслужені лікарі України, доктори та кандидати наук, доценти та професори, відтак для пацієнтів КДП забезпечено найвищий рівень надання медичної допомоги та оптимальну тактику ведення коморбідних хворих. Потужність поліклініки – понад 100 відвідувань за зміну. У 2022 році в поліклініці отримали кваліфіковану допомогу лікарів більше, ніж 100 тис. пацієнтів. Іноземні студенти, які навчаються в НМУ імені Богомольця, можуть тут пройти обстеження за станом здоров'я. На клінічних базах проводять фізичну реабілітацію військовослужбовців. Тут здійснюють освітній процес 11 кафедр Університету.

У Стоматологічному медичному центрі надають висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну консультативно-лікувальну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України. Загальна кількість відвідувань пацієнтів у середньому за рік складає близько 240 тис., в тому числі дітей – більше 100 тис., в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах щорічно приймають більше 1400 пацієнтів. Для максимальної ефективності надання стоматологічної допомоги в Стоматологічному медичному центрі розташовані сучасні стоматологічні кабінети з усім необхідним устаткуванням для комфортного лікування пацієнтів. Це – основна навчальна база стоматологічного факультету. Студенти проходять теоретичну та лікувальну підготовку в 68 навчально-лікувальних кабінетах, де встановлено 271 стоматологічна установка, в 12 навчальних класах: у трьох із них встановлено 36 фантомів, а також мають три комп’ютерні класи та 2 лекційні аудиторії.

Із метою впровадження та проведення симуляційного навчання у НМУ імені О.О. Богомольця створено Навчально-науковий центр медичних симуляцій (ННЦМС). Основними структурними підрозділами ННЦМС є симуляційний (тренінговий) сектор Інституту післядипломної освіти; сектор симуляційного навчання Стоматологічного медичного центу стоматологічного факультету; сектор об’єктивних структурованих практичних (клінічних) іспитів (сектор (ОСП(К)І). Симуляційне навчання – це сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь і знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання. Тому для забезпечення якісної підготовки майбутніх лікарів і перевірки засвоєння ними практичних навичок Центр надає здобувачам освіти доступ до сучасних манекенів і симуляційних інструментів відповідно до їхнього професійного спрямування. Таке навчання максимально сприяє напрацюванню фахових компетентностей у майбутніх лікарів, формує поведінкові явища, ідеї, необхідні для виконання майбутньої самостійної практичної діяльності, а також допомагає розвивати як індивідуальні уміння, так і здатність до командної взаємодії.

Бібліотека НМУ– це простір інформації, творчості, креативних ідей, цікавих зустрічей. Фонд Бібліотеки складає близько 670 тис. примірників. Це навчальна та наукова література, дисертації, автореферати, у тому числі більше 4 тис. примірників – фонд рідкісних і цінних видань. Бібліотека обслуговує близько 16 тис. користувачів, із них близько 1500 – науково-педагогічний колектив. Надано відкритий доступ до більше 50 повнотекстових медичних наукових баз даних усього світу – Scopus, Science Direct, Web of Science, EBSCOhost, ClinicalKey, Complete Anatomy, Osmosis, British Medical Journal тощо, посилання на які розміщено на сайті Бібліотеки. Підрозділ сприяє у створенні наукового профілю вченого-медика НМУ імені О. О. Богомольця у міжнародному реєстрі вчених ORCID та/або вільній доступній пошуковій системі Google Академія. Тут облаштовано новий комп’ютерний клас на 83 автоматизованих робочих місця і сучасний технічно оснащений простір.

Діяльність Університету у сфері міжнародного співробітництва спрямована на сприяння розвитку міжнародної співпраці факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів НМУ, підтримку їх ініціатив та діяльності у сфері міжнародного співробітництва, координацію реалізації міжнародних проєктів, програм, договорів, грантів та інших форм співпраці із зарубіжними освітніми та науково-дослідними інституціями. Наразі міжнародне співробітництво НМУ здійснюється з 42 зарубіжними науково-освітніми та лікувальними закладами. Діють угоди про співпрацю в рамках партнерства з програмою Міжнародної кредитної мобільності Erasmus+ (KA1 – академічна мобільність) з такими іноземними партнерами: Варшавський медичний університет (Польща), Університет Тарту (Естонія), Університет прикладних наук Сатакунта, Порі (Фінляндія), Університет Гранади (Іспанія), Університет Арістотеля в Салоніках (Греція), Медичний університет в Білостоці (Польща).

У НМУ проводиться додаткова підготовка до складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) / національного мультипредметного тесту (НМТ) на 7 та 4-місячних підготовчих курсах. Навчання відбувається у змішаній (стаціонарно-дистанційній) формі з 1 листопада по 31 травня (7-місячні ПК) та з 1 лютого по 31 травня (4-місячні ПК) за державними програмами Міністерства освіти і науки України.

У системі дистанційної освіти в НМУ імені О.О. Богомольця активно впроваджена у навчальний процес модульна об'єктноорієнтована динамічна платформа створення інформаційно-освітнього середовища Університету LIKAR (власна дистанційна платформа Університету), створена на основі систем MOCO та MOODLE. Функціональний запас цієї системи доволі великий. Ця платформа відноситься до автоматизованих інформаційних систем – систем управління навчальним процесом, дає можливість проєктувати, створювати та керувати інформаційно-навчальними ресурсами Університету, надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять.

У НМУ імені О.О. Богомольця є 7 гуртожитків, з яких 5 – для вітчизняних студентів та 2 – для іноземних. У гуртожитках є 6 спортивних залів, бібліотека і читальний зал, 2 культурних центри для іноземних студентів.

В Університеті є окремий спортивний комплекс, розмір якого становить 780 м2. У ньому розташовано 4 бадмінтонні майданчики, волейбольний майданчик, баскетбольний майданчик, майданчик для футзалу, зал важкої атлетики (гирьового спорту), зал аеробіки (черлідингу), стадіон.

В Університеті також діє клуб творчості та дозвілля «Медик», де студенти можуть брати участь у роботі творчих колективів.

В НМУ популярними серед студентів є студентські наукові гуртки. Вони створені з метою допомоги та координації студентів у проведенні досліджень і поглибленого вивчення дисципліни. СНГ функціонують на більшості кафедр Університету та приймають до своїх лав всіх зацікавлених студентів незалежно від курсу та факультету.

Розвинене також активне студентське самоврядування – Студентська рада НМУ, Профком студентів НМУ та Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя.