Одеський національний медичний університет

Адреса: 65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2

Телефон: +38(048) 723-33-24, +38 (048)723-42-49

Е-mail: [email protected]; [email protected]

Сайт: https://onmedu.edu.ua

В Одеському національному медичному університеті відбувається підготовка фахівців за галуззю знань «Охорона здоров’я»: на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія»;

222 «Медицина»;

226 «Фармація, промислова фармація»,

073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»; на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія»;

222 «Медицина»;

226 «Фармація, промислова фармація»;

228 «Педіатрія». Здійснюється післядипломна підготовка фахівців: інтернатура, аспірантура, здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою, докторантура, безпервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я: підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка, спеціалізація (ліцензія серії АВ № 617403 від 02.03.2012 р.). В Університеті здійснюється підготовка іноземних громадян до навчання за всіма освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється двома мовами: українською та англійською. Освітні програми другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівняв вищої освіти, за якими навчаються здобувачі, акредитовані Національним агентством забезпечення якості вищої освіти. У 2021 році Одеський національний медичний університет отримав інституційну акредитацію за стандартами Всесвітньої федерації медичної освіти. Освітньо-професійні програми 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» також міжнародно акредитовані. Процес надання освітніх послуг Одеським національним медичним університетом відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2015, що підтверджено відповідними сертифікатами якості Bureau Veritas. Одеський національний медичний університет розпочав свою діяльність у 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. У 1920 році медичний факультет був перетворений у медичну академію, а з 1921 року став самостійним медичним інститутом (з 1954 р. носив ім’я М. І. Пирогова). Постановою Кабінету Міністрів від 29.08.1994 року йому присвоєно статус Університету. У 2010 році Університету надано статус національного. Підготовка фахівців в ОНМедУ здійснюється на 5 факультетах: медичних № 1, 2, стоматологічному, фармацевтичному та міжнародному. Місією Одеського національного медичного університету є покращення здоров’я населення шляхом безперервної підготовки медичних працівників та участі у провідних медичних дослідженнях, що впливають на формування клінічних знань та медичну практику. Перед колективом Університету стоїть завдання – надавати висококонкурентні освітні, науково-дослідні, експертні та лікувально-профілактичні послуги населенню України та півдня Європи. Ми прагнемо розвивати можливості сучасного суспільства до сталого розвитку та орієнтовані на міжнародне співробітництво та фінансову стабільність, створення висококонкурентного інтелектуального середовища, несемо відповідальність за підтримку та просування основних принципів та напрямків роботи Університету. Основною метою освітньої діяльності Університету є професійна підготовка висококваліфікованих лікарів. Протягом майже 125 років в Університеті сформувалися відомі наукові медичні школи (офтальмологічна, педіатрична, терапевтична, гінекологічна, патологічна тощо), що принесли закладу світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені Університету, здатні забезпечити сучасний рівень фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Плановані обсяги прийому у 2024 році Конкурсна пропозиція Ліцензійний обсяг Державне замовлення Контракт Медицина – 1 курс 500 300 200 Медицина – 1 курс (іноземці) 800 0 800 Медицина – 1 курс (скорочений термін навчання) 200 5 195 Стоматологія – 1 курс 100 5 95 Стоматологія – 1 курс (іноземці) 100 0 100 Стоматологія – 1 курс (скорочений термін навчання) 100 0 100 Фармація – 1 курс, денна 60 5 55 Фармація – 1 курс, денна (іноземці) 100 0 100 Фармація – 1 курс, денна (скорочений термін навчання) 40 0 40 Фармація – 1 курс, заочна (скорочений термін навчання) 50 0 50 Менеджмент – 1 курс, денна (скорочений термін навчання) 20 0 20 Менеджмент – 1 курс, заочна (скорочений термін навчання) 30 0 30 Психологія – 1 курс, денна (скорочений термін навчання) 20 0 20 Психологія – 1 курс, заочна (скорочений термін навчання) 30 0 30

Вартість навчання для громадян України, які вступають на перший курс у 2024 році (в гривнях) Курс 222 «Медицина» 221 «Стоматологія» 226 «Фармація, промислова фармація» (денна) 073 «Менеджмент» 053 «Психологія» денна заочна денна заочна 1 47 800,00 50 800,00 35 700,00 35 200,00 19 500,00 35 500,00 19 500,00 2 49 800,00 52 800,00 37 200,00 16 800,00 9 300,00 17 200,00 9 600,00 3 51 200,00 54 200,00 39 300,00 - - - - 4 51 800,00 55 000,00 40 700,00 - - - - 5 53 900,00 55 800,00 42 000,00 - - - - 6 54 700,00 - - - - - - За весь період навчання 309 200,00 268 600,00 194 900,00 52 000,00 28 800,00 52 700,00 29 100,00 Вартість навчання для громадян України, які вступають на скорочений термін у 2024 році (в гривнях) Курс 222 «Медицина» 221 «Стоматологія» 226 «Фармація, промислова фармація» денна заочна 1 49 800,00 52 800,00 37 200,00 20 800,00 2 51 200,00 54 200,00 39 300,00 21 400,00 3 51 800,00 55 000,00 40 700,00 23 100,00 4 53 900,00 55 800,00 42 000,00 23 500,00 5 54 700,00 - - 12 100,00 За весь період навчання 261 400,00 217 800,00 159 200,00 100 900,00 Вартість навчання для іноземних громадян, які вступають на перший курс у 2024 році (у дол. США)* Спеціальність Курс За весь період навчання 1 2 3 4 5 6 222 «Медицина» $3000 $3300 $3500 $4000 $4000 $4000 $21 800 222 «Медицина» (англійською) $3500 $4000 $4500 $5000 $5000 $5000 $27 000 221 «Стоматологія» $3500 $3500 $4000 $5000 $5000 - $21 000 221 «Стоматологія» (англійською) $4500 $4500 $5500 $5500 $5500 - $25 500 226 «Фармація, промислова фармація» $3000 $3500 $3500 $4000 $4000 - $18 000 226 «Фармація, промислова фармація» (англійською) $3500 $3500 $4500 $4500 $4500 - $20 500 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма) $2000 $2120 $2250 $2400 $2550 $1300 $12 620 Підготовчий курс до вступу $1000 - - - - - $1000 *Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення оплати у відповідності до договору про надання освітніх послуг.

Освітній процес здійснюється з використанням контекстного, проблемно-орієнтованого навчання, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Симуляційне навчання сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти не тільки професійних навичок, а й додаткових «мʼяких» навичок. Методологічне керівництво симуляційною освітою в Університеті здійснює кафедра симуляційних медичних технологій, на базі якої розміщений потужний симуляційний центр за всіма напрямами та тренінговий центр. Окрім того в ОНМедУ організовано роботу ще 8 симуляційних центрів за окремими напрямами: стоматологія, пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, внутрішня медицина, педіатрія, хірургія, акушерство та гінекологія. Усього в університеті під час викладання із застосуванням симуляційного навчання використовується понад 500 симуляторів та манекенів високої реалістичності. Симуляційне навчання в Університеті розділено на 3 рівні – від простого опанування окремої навички на першому рівні здобувачами 1-3 курсів до командного надання екстреної та реанімаційної допомоги на манекенах найвищого рівня реалістичності на 6 курсі, інтернами та лікарями-курсантами. Симуляційне навчання 2-го і 3-го рівнів є клінічно та сценарно-орієнтованим. Окрім того, під час симуляційного навчання задіяні й гибрідні стандартизовані пацієнти.

Матеріально-технічна база та ресурси Університету дозволяють здійснювати освітню діяльність за усіма освітніми програми у повному обсязі, забезпечують освітній процес з усіх дисциплін на належному науково-методичному рівні.

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів і науково-педагогічні працівники проводять дослідження у наукових підрозділах Університету:

НДІ трансляційної медицини;

Навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології;

Віварій ОНМедУ.

Науково-педагогічний штат Одеського національного медичного університету нараховує 728 науково-педагогічних працівників, які працюють на 42-х кафедрах, що беруть участь у реалізації за всіма акредитованими (у тому числі міжнародними) освітніми програмами на додипломному та післядипломному рівнях. Загалом в Університеті: 118 докторів наук, 375 докторів філософії, 94 професори, 234 доценти, 2 академіки і 2 члени-кореспонденти НАМН України, 16 заслужених діячів науки і техніки України, 28 заслужених лікарів, 1 заслужений винахідник та 1 заслужений працівник освіти України. Кадрове забезпечення підготовки фахівців в ОНМедУ відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

В ОНМедУ вперше було створено Університетську клініку, де впроваджуються найновітніші технології лікування й діагностики та працюють найдосвідченіші співробітники університету – професори, доценти, асистенти. Університетська клініка ОНМедУ – це потужна база практики для здобувачів та молодих лікарів.

Університет, окрім розвиненої освітньої інфраструктури, має потужну соціальну інфраструктуру, до якої входить Медичний спортивно-оздоровчий табір «Медик», загальною площею 4 143,10 кв.м., спортивна база ОНМедУ (спортивний майданчик, 6 спортивних залів, з яких: 1 зал спортивних ігор (баскетбол та волейбол), 1 зал боротьби, 4 зали фітнесу, 1 тренажерний зал, 2 зали ЛФК. Загальна площа Спортивного комплексу ОНМедУ сягає 3 633,9 кв. м. Здобувачі вищої освіти, які не проживають в м. Одеса, мають доступ до гуртожитків ОНМедУ, заселення до яких диджиталізоване завдяки Сервісу автоматичного поселення у гуртожиток. Університет має 5 будівель студентських гуртожитків, загальною кількістю ліжко-місць – 2 314, загальною площею 35 518,73 кв. м.

В Університеті створено єдиний інформаційний та навчальний простір. Усі навчальні приміщення забезпечені провідним та бездротовим авторизованим доступом до локальної мережі. Диджиталізовано навчальний процес (облік успішності здобувачів, навчальні картки, відомості, протоколи ранжування, звіти, формування дипломів та додатків до них; особисті картки, списки груп, контактні дані, облік пільг, облік руху контингенту; журнали довідок, навчальні плани, електронний журнал, складання державного випускного іспиту тощо), адміністративну діяльність (документообіг усередині та поза Університетом).

Бібліотека ОНМедУ — це провідний науково-інформаційний і просвітницький центр Університету, який налічує понад 840 тис. документів різними мовами, в том числі сучасний фонд електронних видань.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу в Університеті забезпечує Наукова бібліотека ОНМедУ з читальними залами (загальна площа 1207,8 м2) та Студентська бібліотека з комп’ютерною та читальною залами (загальна площа 1212,9 м2). Мережа бібліотеки поєднує близько 50 комп’ютерів і копіювального обладнання. В умовах воєнного стану створене сучасне цифрове бібліотечне середовище для досягнення максимального рівня дистанційної підтримки освітнього та наукового процесів Університету.

В Університеті кожного року зростає обсяг міжнародного співробітництва за такими напрямами, як академічна мобільність здобувачів і викладачів, стажування та підвищення кваліфікації науковців за кордоном, участь в різноманітних освітніх заходах. ОНМедУ має близько 60 підписаних угод з освітніми та науковими закладами і організаціями 25 країн світу. За цей час поглиблено співробітництва із закладами вищої освіти Великої Британії, Литви, Румунії, Грузії, Австрії, Швеції. Для здобувачів вищої освіти та викладачів надаються різноманітні можливості участі у програмах Erasmus та інших міжнародних проєктах, що дозволяє проходити стажування та практику за кордоном у провідних закладах освіти та лікувальних установах світу.

ОНМедУ за результатами своєї діяльності здобув міжнародне визнання. Кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення повною мірою відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.