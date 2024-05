Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Телефон: 38 (032) 275-76-32

Е-mail:[email protected]

Сайт: www.meduniv.lviv.ua

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького можна навчатися за сучасними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти :

Медичні факультети №1, №2 – «Медицина», «Педіатрія»

Стоматологічний факультет – «Стоматологія»

Фармацевтичний факультет – «Фармація» (денна та заочна форма навчання)

Факультет післядипломної освіти: первинна спеціалізація лікарів і фармацевтів в інтернатурі за 22 спеціальностями підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців за 97 спеціальностей

Факультет іноземних студентів – Медицина, Стоматологія Фармація

Фаховий медичний коледж – «Медсестринство»

В Університеті діє 76 кафедр, з них 49 - клінічних, які розташовані на базі 116 закладів охорони здоров’я.

В Університеті є військова кафедра, на якій студенти старших курсів медичних факультетів, лікарі-інтерни впродовж двох років можуть пройти навчання за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу та отримати військове звання.

Місія: працюємо з повагою до свободи думки та висловлювань, рівності прав і традицій, з метою служіння людям, забезпечення високої якості освіти на основі інноваційної медицини та сучасних наукових досліджень, міжнародного досвіду та соціального партнерства.

Візія: бачимо наш Університет як провідний академічний центр з найвищим в Україні рівнем медичної освіти та наукових досліджень, бездоганну модель медичної практики та фармацевтичної опіки, завдяки високій кваліфікації лікарів/ фармацевтів і науковців, ефективну установу, що використовує сучасні технології та оптимізує інтелектуальний і економічний потенціал, стабільне місце праці, що дає натхнення і створює можливості для професійного розвитку, безбар’єрний простір для людей із захопленнями, амбіціями, прагненнями до постійного самовдосконалення, осередок сучасної освіти, науки та особистісного розвитку студентів, середовище підтримки представників академічної спільноти на кожному етапі їх професійного та наукового розвитку, Аlma mater, де поважають цінності та традиції Університету, інноваційний Університет, де плекають фахівців з найвищим рівнем знань, навичок та етичних цінностей.

Сьогодні Університет – це:

студентоорієнтований осередок освіти, із сучасними освітніми програмами, які постійно вдосконалюються та інтегрується до потреб сьогодення;

власні наукові дослідження та участь у міжнародних наукових проєктах;

широке коло українських та міжнародних партнерів задля створення можливостей якісної підготовки студентів та інших здобувачів освіти.

Історія. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – найстарший медичний навчальний заклад в Україні. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету, утвореного в 1784 році згідно з рескриптом імператора Австрії Йозефа ІІ.

Основні історичні дати:

1784 рік – привілей імператора Йосифа ІІ щодо відновлення Львівського університету з чотирма факультетами: теології, права, філософським і медичним;

1891 – 1898 – спорудження основних навчальних корпусів;

1939 – 1996 – Львівський державний медичний інститут;

1942 – 1944 – Державні медико-профілактичні фахові курси;

1996 – 1998 – Львівський державний медичний університет;

1998 – 2003 – Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького;

2003 – Указ Президента України № 872/2003 щодо присвоєння Університету статусу Національного.

Академічна спільнота

Здобувати медичну освіту у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького завжди було престижно. Щорічно тут фіксуються найвищі конкурси серед вступників, що зумовлено високою якістю освіти, наявністю сучасної матеріально-технічної бази та організацією безпечного середовища для здобувачів освіти.

В Університеті та Медичному фаховому коледжі 2829 працівників, у тому числі 511 – у стоматологічному медичному центрі, 43 – НДІ Епідеміології та гігієни, 49 – у фаховому медичному коледжі:

1304 науково-педагогічні працівники

46 педагогічних працівників

196 докторів наук

154 професори

792 кандидатів наук і докторів філософії

491 доценти

4 старші наукові працівники

Серед них:

2 академіки та член-кореспондент Національної Академії медичних наук України; член-кореспондент Національної Академії наук України

21 член громадських академій

9 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки

9 Заслужених діячів науки і техніки України

1 Заслужений працівник Вищої школи України

4 Заслужені працівники освіти України

15 Заслужених лікарів України

1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України

1 Заслужений журналіст України

1 Заслужений працівник культури України

У ЛНМУ імені Данила Галицького освіту здобувають 24813 здобувачів освіти:

5153 студентів:

4171 вітчизняних громадян

854 іноземні громадяни

128 студентів Медичного коледжу ЛНМУ

111 аспірантів і докторантів

На факультеті післядипломної освіти навчається:

1418 лікарів (фармацевтів) інтернів

12978 лікарів і фармацевтів-слухачів ФПДО

Навчальні корпуси та структурні підрозділи

Перші навчальні корпуси Університету були споруджені ще наприкінці ХІХ століття – у 1891-1898 роках. Тоді за проєктом архітектора Йозефа Браунзaйса постало три будівлі (корпус анатомії, корпус патології та корпус фармакології). Збудовані у стилі – iсторизму (неоренесансу), вони компонуються в формі відкритого двору-курдонера, творячи єдиний архітектурний ансамбль.

З часом навчальний заклад розширювався, збільшувалося число навчальних та допоміжних корпусів. Сьогодні їх уже 22. Та в Університеті здобувають не лише теоретичні знання, а й практичні навички у:

стоматологічному медичному центрі

навчальному імітаційному центрі та двох його філіях

навчально-виробничій аптеці

ботанічному саду – саду лікарських рослин

Для проведення наукових досліджень також створені всі умови:

науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни

центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

лабораторія електронної мікроскопії

лабораторії кафедр: імунологічна, цитогістохімічна, синтезу та аналізу біологічно активних сполук, мікробіології та ін.

центр інновацій в охороні здоров’я та цифрової медицини

центр біостатистики

Центр молекулярного дизайну, досліджень лікарських засобів та біологічно-активних сполук

З початку 2024 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів та рішення Вченої ради, до структури ЛНМУ ім. Данила Галицького увійшла багатопрофільна Університетська клініка, створена на базі клінічної лікарні Львівської залізниці.

ЛНМУ сьогодні – це також Наукова бібліотека, багатогалузевий фонд якої на сьогодні нараховує понад 611 тис. примірників, у тому числі навчальної літератури – близько 300 тис., наукової літератури - більше 292 тис., літературно-художніх видань - майже 25 тис. примірників. Забезпечення читачам вільного доступу платних ресурсів дає можливість знайти і отримати необхідні матеріали з фахових закордонних журналів, книг, компендіумів, баз даних. Зокрема, надано доступ до реферативних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, а також до повнотекстових публікацій міжнародного видаництва Springer Nature.

Рейтинги

За результатами моніторингу усіх основних рейтингових показників Університет посідає лідерські позиції серед закладів вищої освіти України і постійно демонструє високі результати діяльності:

Глобальний рейтинг наукових установ SCImago Institutions Rankings – перше місце серед медичних університетів та десяте - серед усіх;

Консолідований рейтинг ЗВО України 2022 – перше, 2023 - друге місце серед медичних закладів вищої освіти; шосте –серед усіх закладів вищої освіти;

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 - перше місце серед медичних ЗВО і восьме місце серед усіх університетів України;

Ukrainian National H-index Ranking – незалежний міжнародний рейтинг, що направлений на оцінку наукової продуктивності вчених, дослідницьких груп та організацій на основі консолідованого показника індексу Гірша - перше місце серед медичних університетів, 6-те – серед усіх навчальних закладів та 18-те - серед усіх наукових установ України;

Міжнародна співпраця

Сьогодні партнерами ЛНМУ є 81 ЗВО та організації з 22 країн світу. Упродовж багатьох років ЛНМУ імені Данила Галицького реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом (Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), Катарським університетом (Катар).

Минулого року до кола партнерів Університету доєдналися Віденський медичний університет (Австрія), Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (Нідерланди), Медичний університет міста Батумі (Грузія), Швейцарський інститут тропічного та громадського здоров»я (Швейцарія), клініка Шаріте (Берлін, Німеччина).

Кілька років поспіль ЛНМУ імені Данила Галицького спільно з Лілльським Університетом науки та технологій (Франція), Рурським Університетом у м. Бохум (Німеччина), Фрідріх-Олександр Університетом Ерлянген-Нюрнбергу (Німеччина), Університетом Гьотеборгу (Швеція), науково-дослідними лабораторіями: Graphenea (Естонія), LSO Medical (Франція), RS Research (Туреччина) виконує проект «Pathogen and Graphene (PANG)» конкурсу H2020-MSCA-RISE-2015, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

У межах проєкту «Єднання університетів», який започаткував партнерські зв`язки між українськими та британськими медичними закладами вищої освіти подібного профілю, підписано угоду про співпрацю між ЛНМУ імені Данила Галицького та Університетом Глазго (School of Medicine, Dentistry and Nursing College of Medical, Veterinary and Life Sciences Glasgow).

ЛНМУ імені Данила Галицького є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association).

Музеї

ЛНМУ ім. Данила Галицького у своїй структурі має шість музеїв :

До Державного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання включено 2 з них:Музей хвороб людини (рік заснування 1896); Анатомічний музей (рік заснування 1894).

Народний музей історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина

Музей стоматології

Музей Генріха Мосінга

Гуртожитки, дозвілля, безпека

Наші студенти та здобувачі освіти мають можливість під час навчання проживати у гуртожитках, більшість з яких розташована поблизу навчальних корпусів, на території університетського містечка. Загалом у 9-ти гуртожитках може розміститися близько 3000 осіб. Тут створені всі умови для навчання (є читальні зали), побуту (при гуртожитках працюють їдальні, кафе, пральня) та відпочинку (спортивні кімнати та майданчики)

У нас створені всі умови для творчих та натхненних: Народний ансамбль танцю «Горицвіт» імені Зенона Колобича, Народна хорова капела «Музи Гіппократа», студентський літературно-мистецький клуб «Первоцвіт».

Водночас турбота про безпеку здобувачів, викладачів, працівників залишається відправним пунктом сучасної діяльності. У зв’язку з воєнними подіями, у навчальних корпусах Університету облаштовані укриття, які використовуються для захисту учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.