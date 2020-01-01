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Івано-Франківський національний медичний університет

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Івано-Франківський національний медичний університет

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

Телефон: +380342533295

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk

 

Івано-Франківський національний медичний університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавр

  • 035.10 «Філологія» (освітньо-професійна програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова)) – на основі ПЗСО
  • 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Сестринська справа) - на основі ПЗСО та НРК5
  • 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Косметологія) - на основі ПЗСО
  • 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Екстрена медицина/парамедик) - на основі ПЗСО та НРК5
  • 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія) - на основі ПЗСО та НРК5
  • 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.02 Ерготерапія) - на основі ПЗСО

 

Освітній ступінь магістр

  • 221 «Стоматологія» (освітньо-професійна програма – Стоматологія)- на основі ПЗСО та НРК5
  • 222 «Медицина» (освітньо-професійна програма – Медицина) - на основі ПЗСО та НРК5
  • 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація – 226.01 Фармація) (денна) - на основі ПЗСО та НРК5
  • 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація – 226.01 Фармація) (заочна) - на основі НРК5
  • 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія) - на основі НРК6
  • 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.02 Ерготерапія) - на основі НРК6
  • 228 «Педіатрія» (освітньо-професійна програма – Педіатрія) - на основі ПЗСО

Розмір плати за навчання за рік та розмір плати за повний строк навчання для громадян України, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році, становитиме:

 

Ступінь БАКАЛАВР

Спеціальність

Розмір плати за навчання за рік (грн)

Розмір плати за повний строк навчання (грн)

Строк навчання

035 «Філологія»

(освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова))

25600

102400

3 роки, 10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)

25200

75600

2 роки, 10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)

25200

50400

1 рік, 10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Сестринська справа)

25200

100800

3 роки, 10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Сестринська справа)

25200

50400

1 рік, 10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Сестринська справа)

25200

25200

10 місяців

223 «Медсестринство»

(освітня програма – Косметологія)

25200

100800

3 роки, 10 місяців

227 «Терапія та реабілітація»

31000

124000

3 роки, 10 місяців

227 «Терапія та реабілітація»

31000

93000

2 роки, 10 місяців
 

Ступінь МАГІСТР

Спеціальність

Розмір плати за навчання за рік (грн)

Розмір плати за повний строк навчання (грн)

Строк навчання

221 «Стоматологія»

54000

270000

4 роки, 10 місяців

221 «Стоматологія»

54000

216000

3 роки, 10 місяців

222 «Медицина»

51000

306000

5 років, 10 місяців

222 «Медицина»

51000

255000

4 роки, 10 місяців

226 «Фармація, промислова фармація»

(денна форма здобуття освіти)

38200

191000

4 роки, 10 місяців

226 «Фармація, промислова фармація» 

(денна форма здобуття освіти)

38200

152800

3 роки, 10 місяців

226 «Фармація, промислова фармація»

(заочна форма здобуття освіти)

32200

144900

4 роки, 6 місяців

227 «Терапія та реабілітація»

31000

62000

1 рік, 10 місяців

228 «Педіатрія»

45000

324000

5 років, 10 місяців
 
 

Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти в ІФНМУ станом на 2024 рік

Код і спеціальність

Ліцензований обсяг (на рік)

Ступінь вищої

освіти

035 «Філологія» (освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова))

60

Бакалавр

223 «Медсестринство» (освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)

50

Бакалавр

223 «Медсестринство» (освітня програма – Сестринська справа)

30

Бакалавр

223 «Медсестринство» (освітня програма – Косметологія)

50

Бакалавр

227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія»

120

Бакалавр

227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія»

50

Бакалавр

221 «Стоматологія»

200

Магістр

222 «Медицина»

1000

Магістр

226 «Фармація, промислова фармація»

300

Магістр

227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія»

60

Магістр

227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія»

50

Магістр

228 «Педіатрія»

100

Магістр

 

Одним із структурних підрозділів ІФНМУ є Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету, який здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

  • Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

221 «Стоматологія» (освітньо-професійна програма – стоматологія ортопедична) - на основі БСО

223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – сестринська справа) - на основі БСО

226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна програма – фармація) - на основі БСО

 

Розмір плати за навчання за рік для осіб, які вступають до Фахового медичного коледжу в 2024 році становитиме:

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)

221 «Стоматологія»

Стоматологія ортопедична

29500

223 «Медсестринство»

Сестринська справа

24500

226 «Фармація, промислова фармація»

Фармація

29500

 

Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в ІФНМУ на 2024 рік:

Код

Спеціальність

Ліцензований обсяг (на рік)

Ступінь вищої

освіти

221 «Стоматологія»

60

Фаховий молодший бакалавр

223 «Медсестринство»

330

Фаховий молодший бакалавр

226 «Фармація, промислова фармація»

60

Фаховий молодший бакалавр

 

Івано-Франківський національний медичний університет - це провідний заклад вищої медичної освіти України з ідеологією наукових традицій та багаторічною спадщиною наукових шкіл, принципами лідерських підходів у сфері інноваційного розвитку медичної освіти, наукової діяльності та багатогранної медичної допомоги.

 

Вiд часу заснування унiверситету з 1945 року i дотепер в його cтінах пiдготовленi десятки тисяч фахiвцiв медицини, науки, управлiнцiв, педагогiв, полiтикiв i громадських дiячiв,якi були і залишаються гордiстю украiїської нацiї. Виконання основних функцiй, покладених на Унiверситет щодо формування національної еліти України; пiдготовки висококвалiфiкованих фахівців для медичних, фармацевтичних, наукових, ocвітніхукраїнських i мiжнародних установ; сприяння європейськiй та євроатлантичнiй iнтеграцiї України; гармонiйному входженню у свiтовий економiчний простiр як рiвноправного партнера; прийняття ефективних управлiнських рiшень у процесi реагyвання на економiчнi, полiтичнi, соцiальнi та вiйськовi виклики, повоєнне вiдновлення, забезпечуються шляхом реалізації Стратегiчного плану розвитку Унiверситету.

 

Для реалізації Стратегічного плану розвитку функціонують навчально-практичні центри, класи симуляційної медицини, центр ОСКІ, організований симуляційний центр.

 

В університеті функціонує університетська клініка, яка включає Центр клінічної медицини зі стаціонаром на 60 ліжок і поліклінікою та Центром стоматології.

 

В університеті добре розвинена інфраструктура, яка забезпечуєздобувачам безпечні умови навчання та відпочинку. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів гарантується дотриманням вимог законодавства, що підтверджуються чинними Актами перевірки.

 

В ІФНМУ забезпечено рівноправні відносини між усіма учасниками освітнього процесу, що відображено у нормативно-правових документах. Здобувачі освіти та викладачімають можливість вільно реалізовувати свої наукові, творчі, професійні надбання у розробці та впровадженні власних наукових та освітніх розробок з їх подальшою популяризацією в роботі студентських наукових гуртків, майстер-класах, відкритих заняттях, конференціях тощо. Академічна свобода студентів забезпечується вільним вибором вибіркових дисциплін, участю у студентському самоврядуванні та інших студентських організаціях.

 

Для оперативного інформування студентів залучені студентське радіо та телебачення, сторінки у соціальних мережах та месенджерах.

 

Матеріально-технічні ресурси ІФНМУ відповідають сучасним вимогам та повністю забезпечують реалізацію освітніх програм, що підтверджується фінансовими документами. В Університеті для забезпечення практичної підготовки здобувачів функціонують навчально-практичні центриhttps://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/navchalno-praktychnyi-tsentr.

Для забезпечення освітнього процесу використовується ліцензійне інформаційне забезпечення на базі платформи Microsoft, працює 37 комп’ютерних класів (1151 дисплейне місце) з доступом до мережі Internet. Бібліотека забезпечена безкоштовним доступом до європейських і світових бібліотек та баз даних.

 

Для надання освітніх послуг здобувачам освіти забезпечено якісне освітнє середовище:

  • 22 навчальні корпуси
  • навчально-практичні центри
  • 11 акредитованих навчально-наукових лабораторій
  • навчально-реабілітаційний центр «Арніка»
  • навчально-експериментальна база.

Для забезпечення реалізації прав на освіту особам з особливими освітніми потребами в ІФНМУ затверджений та введений у дію «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в ІФНМУ», яким визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ цієї категорії здобувачів освіти.

 

В Університеті функціонують чотири гуртожитки. В ІФНМУ працює спортивний комплекс який включає: спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням, спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги; спортивний зал для атлетичних видів спорту; спортивний зал для занять різними видами боротьби; майданчик пляжного волейболу та футболу; майданчик для стрітболу (вуличного баскетболу); плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів; тренажерний зал; тенісний зал; зал важкої атлетики; спортивний майданчик із штучним покриттям для мініфутболу.