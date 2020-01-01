Івано-Франківський національний медичний університет

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2

Телефон: +380342533295

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk

Івано-Франківський національний медичний університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Розмір плати за навчання за рік та розмір плати за повний строк навчання для громадян України, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році, становитиме:

Ступінь БАКАЛАВР

Розмір плати за навчання за рік (грн)

Ступінь МАГІСТР

Розмір плати за навчання за рік (грн)

Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти в ІФНМУ станом на 2024 рік

Код і спеціальність Ліцензований обсяг (на рік) Ступінь вищої освіти 035 «Філологія» (освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова)) 60 Бакалавр 223 «Медсестринство» (освітня програма – Екстрена медицина/парамедик) 50 Бакалавр 223 «Медсестринство» (освітня програма – Сестринська справа) 30 Бакалавр 223 «Медсестринство» (освітня програма – Косметологія) 50 Бакалавр 227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія» 120 Бакалавр 227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія» 50 Бакалавр 221 «Стоматологія» 200 Магістр 222 «Медицина» 1000 Магістр 226 «Фармація, промислова фармація» 300 Магістр 227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія» 60 Магістр 227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія» 50 Магістр 228 «Педіатрія» 100 Магістр

Одним із структурних підрозділів ІФНМУ є Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету, який здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

221 «Стоматологія» (освітньо-професійна програма – стоматологія ортопедична) - на основі БСО

223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – сестринська справа) - на основі БСО

226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна програма – фармація) - на основі БСО

Розмір плати за навчання за рік для осіб, які вступають до Фахового медичного коледжу в 2024 році становитиме:

Спеціальність Освітньо-професійна програма Розмір плати за навчання за рік (грн./рік) 221 «Стоматологія» Стоматологія ортопедична 29500 223 «Медсестринство» Сестринська справа 24500 226 «Фармація, промислова фармація» Фармація 29500

Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в ІФНМУ на 2024 рік:

Код Спеціальність Ліцензований обсяг (на рік) Ступінь вищої освіти 221 «Стоматологія» 60 Фаховий молодший бакалавр 223 «Медсестринство» 330 Фаховий молодший бакалавр 226 «Фармація, промислова фармація» 60 Фаховий молодший бакалавр

Івано-Франківський національний медичний університет - це провідний заклад вищої медичної освіти України з ідеологією наукових традицій та багаторічною спадщиною наукових шкіл, принципами лідерських підходів у сфері інноваційного розвитку медичної освіти, наукової діяльності та багатогранної медичної допомоги.

Вiд часу заснування унiверситету з 1945 року i дотепер в його cтінах пiдготовленi десятки тисяч фахiвцiв медицини, науки, управлiнцiв, педагогiв, полiтикiв i громадських дiячiв,якi були і залишаються гордiстю украiїської нацiї. Виконання основних функцiй, покладених на Унiверситет щодо формування національної еліти України; пiдготовки висококвалiфiкованих фахівців для медичних, фармацевтичних, наукових, ocвітніхукраїнських i мiжнародних установ; сприяння європейськiй та євроатлантичнiй iнтеграцiї України; гармонiйному входженню у свiтовий економiчний простiр як рiвноправного партнера; прийняття ефективних управлiнських рiшень у процесi реагyвання на економiчнi, полiтичнi, соцiальнi та вiйськовi виклики, повоєнне вiдновлення, забезпечуються шляхом реалізації Стратегiчного плану розвитку Унiверситету.

Для реалізації Стратегічного плану розвитку функціонують навчально-практичні центри, класи симуляційної медицини, центр ОСКІ, організований симуляційний центр.

В університеті функціонує університетська клініка, яка включає Центр клінічної медицини зі стаціонаром на 60 ліжок і поліклінікою та Центром стоматології.

В університеті добре розвинена інфраструктура, яка забезпечуєздобувачам безпечні умови навчання та відпочинку. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів гарантується дотриманням вимог законодавства, що підтверджуються чинними Актами перевірки.

В ІФНМУ забезпечено рівноправні відносини між усіма учасниками освітнього процесу, що відображено у нормативно-правових документах. Здобувачі освіти та викладачімають можливість вільно реалізовувати свої наукові, творчі, професійні надбання у розробці та впровадженні власних наукових та освітніх розробок з їх подальшою популяризацією в роботі студентських наукових гуртків, майстер-класах, відкритих заняттях, конференціях тощо. Академічна свобода студентів забезпечується вільним вибором вибіркових дисциплін, участю у студентському самоврядуванні та інших студентських організаціях.

Для оперативного інформування студентів залучені студентське радіо та телебачення, сторінки у соціальних мережах та месенджерах.

Матеріально-технічні ресурси ІФНМУ відповідають сучасним вимогам та повністю забезпечують реалізацію освітніх програм, що підтверджується фінансовими документами. В Університеті для забезпечення практичної підготовки здобувачів функціонують навчально-практичні центриhttps://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/navchalno-praktychnyi-tsentr.

Для забезпечення освітнього процесу використовується ліцензійне інформаційне забезпечення на базі платформи Microsoft, працює 37 комп’ютерних класів (1151 дисплейне місце) з доступом до мережі Internet. Бібліотека забезпечена безкоштовним доступом до європейських і світових бібліотек та баз даних.

Для надання освітніх послуг здобувачам освіти забезпечено якісне освітнє середовище:

22 навчальні корпуси

навчально-практичні центри

11 акредитованих навчально-наукових лабораторій

навчально-реабілітаційний центр «Арніка»

навчально-експериментальна база.

Для забезпечення реалізації прав на освіту особам з особливими освітніми потребами в ІФНМУ затверджений та введений у дію «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в ІФНМУ», яким визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ цієї категорії здобувачів освіти.

В Університеті функціонують чотири гуртожитки. В ІФНМУ працює спортивний комплекс який включає: спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням, спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги; спортивний зал для атлетичних видів спорту; спортивний зал для занять різними видами боротьби; майданчик пляжного волейболу та футболу; майданчик для стрітболу (вуличного баскетболу); плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів; тренажерний зал; тенісний зал; зал важкої атлетики; спортивний майданчик із штучним покриттям для мініфутболу.