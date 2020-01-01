Івано-Франківський національний медичний університет
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Івано-Франківський національний медичний університет
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Телефон: +380342533295
Е-mail: [email protected]
Сайт: https://www.ifnmu.edu.ua/uk
Івано-Франківський національний медичний університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:
Освітній ступінь бакалавр
- 035.10 «Філологія» (освітньо-професійна програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова)) – на основі ПЗСО
- 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Сестринська справа) - на основі ПЗСО та НРК5
- 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Косметологія) - на основі ПЗСО
- 223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – Екстрена медицина/парамедик) - на основі ПЗСО та НРК5
- 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія) - на основі ПЗСО та НРК5
- 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.02 Ерготерапія) - на основі ПЗСО
Освітній ступінь магістр
- 221 «Стоматологія» (освітньо-професійна програма – Стоматологія)- на основі ПЗСО та НРК5
- 222 «Медицина» (освітньо-професійна програма – Медицина) - на основі ПЗСО та НРК5
- 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація – 226.01 Фармація) (денна) - на основі ПЗСО та НРК5
- 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація – 226.01 Фармація) (заочна) - на основі НРК5
- 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія) - на основі НРК6
- 227 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – 227.02 Ерготерапія) - на основі НРК6
- 228 «Педіатрія» (освітньо-професійна програма – Педіатрія) - на основі ПЗСО
Розмір плати за навчання за рік та розмір плати за повний строк навчання для громадян України, які вступають до Івано-Франківського національного медичного університету в 2024 році, становитиме:
Ступінь БАКАЛАВР
|
Спеціальність
|
Розмір плати за навчання за рік (грн)
|
Розмір плати за повний строк навчання (грн)
|
Строк навчання
|
035 «Філологія»
(освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова))
|
25600
|
102400
|
3 роки, 10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)
|
25200
|
75600
|
2 роки, 10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)
|
25200
|
50400
|
1 рік, 10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Сестринська справа)
|
25200
|
100800
|
3 роки, 10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Сестринська справа)
|
25200
|
50400
|
1 рік, 10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Сестринська справа)
|
25200
|
25200
|
10 місяців
|
223 «Медсестринство»
(освітня програма – Косметологія)
|
25200
|
100800
|
3 роки, 10 місяців
|
227 «Терапія та реабілітація»
|
31000
|
124000
|
3 роки, 10 місяців
|
227 «Терапія та реабілітація»
|
31000
|
93000
|
2 роки, 10 місяців
Ступінь МАГІСТР
|
Спеціальність
|
Розмір плати за навчання за рік (грн)
|
Розмір плати за повний строк навчання (грн)
|
Строк навчання
|
221 «Стоматологія»
|
54000
|
270000
|
4 роки, 10 місяців
|
221 «Стоматологія»
|
54000
|
216000
|
3 роки, 10 місяців
|
222 «Медицина»
|
51000
|
306000
|
5 років, 10 місяців
|
222 «Медицина»
|
51000
|
255000
|
4 роки, 10 місяців
|
226 «Фармація, промислова фармація»
(денна форма здобуття освіти)
|
38200
|
191000
|
4 роки, 10 місяців
|
226 «Фармація, промислова фармація»
(денна форма здобуття освіти)
|
38200
|
152800
|
3 роки, 10 місяців
|
226 «Фармація, промислова фармація»
(заочна форма здобуття освіти)
|
32200
|
144900
|
4 роки, 6 місяців
|
227 «Терапія та реабілітація»
|
31000
|
62000
|
1 рік, 10 місяців
|
228 «Педіатрія»
|
45000
|
324000
|
5 років, 10 місяців
Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти в ІФНМУ станом на 2024 рік
|
Код і спеціальність
|
Ліцензований обсяг (на рік)
|
Ступінь вищої
освіти
|
035 «Філологія» (освітня програма – Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова))
|
60
|
Бакалавр
|
223 «Медсестринство» (освітня програма – Екстрена медицина/парамедик)
|
50
|
Бакалавр
|
223 «Медсестринство» (освітня програма – Сестринська справа)
|
30
|
Бакалавр
|
223 «Медсестринство» (освітня програма – Косметологія)
|
50
|
Бакалавр
|
227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія»
|
120
|
Бакалавр
|
227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія»
|
50
|
Бакалавр
|
221 «Стоматологія»
|
200
|
Магістр
|
222 «Медицина»
|
1000
|
Магістр
|
226 «Фармація, промислова фармація»
|
300
|
Магістр
|
227 «Терапія та реабілітація» - 227.01 «Фізична терапія»
|
60
|
Магістр
|
227 «Терапія та реабілітація» - 227.02 «Ерготерапія»
|
50
|
Магістр
|
228 «Педіатрія»
|
100
|
Магістр
Одним із структурних підрозділів ІФНМУ є Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету, який здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:
- Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
221 «Стоматологія» (освітньо-професійна програма – стоматологія ортопедична) - на основі БСО
223 «Медсестринство» (освітньо-професійна програма – сестринська справа) - на основі БСО
226 «Фармація, промислова фармація» (освітньо-професійна програма – фармація) - на основі БСО
Розмір плати за навчання за рік для осіб, які вступають до Фахового медичного коледжу в 2024 році становитиме:
|
Спеціальність
|
Освітньо-професійна програма
|
Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)
|
221 «Стоматологія»
|
Стоматологія ортопедична
|
29500
|
223 «Медсестринство»
|
Сестринська справа
|
24500
|
226 «Фармація, промислова фармація»
|
Фармація
|
29500
Ліцензовані обсяги (на рік) підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в ІФНМУ на 2024 рік:
|
Код
Спеціальність
|
Ліцензований обсяг (на рік)
|
Ступінь вищої
освіти
|
221 «Стоматологія»
|
60
|
Фаховий молодший бакалавр
|
223 «Медсестринство»
|
330
|
Фаховий молодший бакалавр
|
226 «Фармація, промислова фармація»
|
60
|
Фаховий молодший бакалавр
Івано-Франківський національний медичний університет - це провідний заклад вищої медичної освіти України з ідеологією наукових традицій та багаторічною спадщиною наукових шкіл, принципами лідерських підходів у сфері інноваційного розвитку медичної освіти, наукової діяльності та багатогранної медичної допомоги.
Вiд часу заснування унiверситету з 1945 року i дотепер в його cтінах пiдготовленi десятки тисяч фахiвцiв медицини, науки, управлiнцiв, педагогiв, полiтикiв i громадських дiячiв,якi були і залишаються гордiстю украiїської нацiї. Виконання основних функцiй, покладених на Унiверситет щодо формування національної еліти України; пiдготовки висококвалiфiкованих фахівців для медичних, фармацевтичних, наукових, ocвітніхукраїнських i мiжнародних установ; сприяння європейськiй та євроатлантичнiй iнтеграцiї України; гармонiйному входженню у свiтовий економiчний простiр як рiвноправного партнера; прийняття ефективних управлiнських рiшень у процесi реагyвання на економiчнi, полiтичнi, соцiальнi та вiйськовi виклики, повоєнне вiдновлення, забезпечуються шляхом реалізації Стратегiчного плану розвитку Унiверситету.
Для реалізації Стратегічного плану розвитку функціонують навчально-практичні центри, класи симуляційної медицини, центр ОСКІ, організований симуляційний центр.
В університеті функціонує університетська клініка, яка включає Центр клінічної медицини зі стаціонаром на 60 ліжок і поліклінікою та Центром стоматології.
В університеті добре розвинена інфраструктура, яка забезпечуєздобувачам безпечні умови навчання та відпочинку. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів гарантується дотриманням вимог законодавства, що підтверджуються чинними Актами перевірки.
В ІФНМУ забезпечено рівноправні відносини між усіма учасниками освітнього процесу, що відображено у нормативно-правових документах. Здобувачі освіти та викладачімають можливість вільно реалізовувати свої наукові, творчі, професійні надбання у розробці та впровадженні власних наукових та освітніх розробок з їх подальшою популяризацією в роботі студентських наукових гуртків, майстер-класах, відкритих заняттях, конференціях тощо. Академічна свобода студентів забезпечується вільним вибором вибіркових дисциплін, участю у студентському самоврядуванні та інших студентських організаціях.
Для оперативного інформування студентів залучені студентське радіо та телебачення, сторінки у соціальних мережах та месенджерах.
Матеріально-технічні ресурси ІФНМУ відповідають сучасним вимогам та повністю забезпечують реалізацію освітніх програм, що підтверджується фінансовими документами. В Університеті для забезпечення практичної підготовки здобувачів функціонують навчально-практичні центриhttps://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/navchalno-praktychnyi-tsentr.
Для забезпечення освітнього процесу використовується ліцензійне інформаційне забезпечення на базі платформи Microsoft, працює 37 комп’ютерних класів (1151 дисплейне місце) з доступом до мережі Internet. Бібліотека забезпечена безкоштовним доступом до європейських і світових бібліотек та баз даних.
Для надання освітніх послуг здобувачам освіти забезпечено якісне освітнє середовище:
- 22 навчальні корпуси
- навчально-практичні центри
- 11 акредитованих навчально-наукових лабораторій
- навчально-реабілітаційний центр «Арніка»
- навчально-експериментальна база.
Для забезпечення реалізації прав на освіту особам з особливими освітніми потребами в ІФНМУ затверджений та введений у дію «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в ІФНМУ», яким визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ цієї категорії здобувачів освіти.
В Університеті функціонують чотири гуртожитки. В ІФНМУ працює спортивний комплекс який включає: спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням, спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги; спортивний зал для атлетичних видів спорту; спортивний зал для занять різними видами боротьби; майданчик пляжного волейболу та футболу; майданчик для стрітболу (вуличного баскетболу); плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів; тренажерний зал; тенісний зал; зал важкої атлетики; спортивний майданчик із штучним покриттям для мініфутболу.