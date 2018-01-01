Адреса: 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2

Телефон: 0372 55 37 54

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://www.bsmu.edu.ua/

Буковинський державний медичний університет – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації Університетів та Асоціації Університетів Карпатського Регіону.

В академічному рейтингу «Топ-200 Україна» БДМУ посідає 2 місце серед медичних університетів та 22 місце серед 200 закладів вищої освіти (ЗВО) України. За результатами Консолідованого рейтингу ЗВО України 2023 року БДМУ увійшов до ТОП-5 найкращих медичних університетів України.

Буковинський державний медичний університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

Освітній ступінь «магістр»:

222 Медицина

221 Стоматологія

223 Медсестринство – за денною та дистанційною формами

225 Медична психологія

226 Фармація, промислова фармація (спеціалізація – 226.01 Фармація) – за денною та заочною формами

Освітній ступінь «бакалавр»:

223 Медсестринство (спеціалізація 223.01 Медсестринство) – за денною та дистанційною формами

224 Технології медичної діагностики та лікування

227 Терапія та реабілітація (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія)

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»:

223 Медсестринство

226 Фармація, промислова фармація – за денною та заочною формами

Обсяги прийому у 2024 році:

Спеціальність (освітній ступінь) Кількість бюджетних місць Кількість контрактних місць 222 Медицина (магістр) 250 550 221 Стоматологія (магістр) 8 112 225 Медична психологія (магістр) 35 65 226 Фармація, промислова фармація (магістр, денна форма) 12 108 226 Фармація, промислова фармація (магістр, заочна форма) - 120 223 Медсестринство (магістр, денна форма) - 4 223 Медсестринство (магістр, дистанційна форма) - 6 223 Медсестринство (бакалавр, денна форма) - 40 223 Медсестринство (бакалавр, дистанційна форма) - 40 224 Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр) - 30 227 Терапія та реабілітація (бакалавр) 20 80 223 Медсестринство (фаховий молодший бакалавр) - 60 226 Фармація, промислова фармація

(фаховий молодший бакалавр, денна форма) - 75 226 Фармація, промислова фармація

(фаховий молодший бакалавр, заочна форма) - 15

В університеті функціонує навчально-тренінговий центр симуляційної медицини загальною площею 800 м2, який обладнано сучасними навчальними манекенами та роботами-симуляторами. На базі центру зі студентами та лікарями-інтернами проводяться практичні заняття з використанням симуляційних технологій, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів.

З метою удосконалення підготовки майбутніх лікарів-стоматологів створено сучасний стоматологічний фантомний клас, в якому облаштовано 14 робочих місць лікаря, які обладнані мікромотором, мікромоторним та турбінним наконечниками, фотополімерними лампами, системою чистої води та моніторами.

З метою об’єктивізації оцінювання студентів та забезпечення прозорості освітнього процесу БДМУ розробив та першим серед медичних ЗВО України впровадив інформаційну онлайн систему обліку відвідування занять та успішності студентів – «Електронний журнал успішності». За допомогою цієї системи кожен здобувач освіти має доступ через мережу Інтернет до інформації щодо його поточної успішності, результатів підсумкового контролю та виробничої дисципліни.

В університеті функціонує 6 гуртожитків, які розраховані на 2340 ліжко-місць. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо.

У БДМУ створено належні умови для занять з фізичного виховання, тренувального процесу та оздоровлення здобувачів освіти, фахівців. Спортивна база складається з спортивного комплексу, де функціонують 5 спортивних залів (ігровий зал, зал загальної фізичної підготовки, зал рекреації та фітнесу, 2 атлетичних зали), та спортивно-оздоровчого табору «Здоров‘я» (с. Репужинці Заставнівського району).

В університеті функціонує палац «Академічний» на 700 місць, в якому створені чудові умови для проведення різнопланових студентських вечорів, мистецьких заходів, творчих зустрічей, занять у гуртках художньої самодіяльності.

Університетом налагоджена співпраця з закордонними університетами та клініками, що дозволяє студентам навчатися за програмами академічної мобільності в рамках проєкту Erasmus+, проходити стажування та виробничу практику за кордоном у провідних закладах освіти та лікувальних установах світу.