Буковинський державний медичний університет
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Адреса: 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2
Телефон: 0372 55 37 54
Е-mail: [email protected]
Сайт: https://www.bsmu.edu.ua/
Буковинський державний медичний університет – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між працівниками, студентами та суспільством.
Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації Університетів та Асоціації Університетів Карпатського Регіону.
В академічному рейтингу «Топ-200 Україна» БДМУ посідає 2 місце серед медичних університетів та 22 місце серед 200 закладів вищої освіти (ЗВО) України. За результатами Консолідованого рейтингу ЗВО України 2023 року БДМУ увійшов до ТОП-5 найкращих медичних університетів України.
Буковинський державний медичний університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:
Освітній ступінь «магістр»:
- 222 Медицина
- 221 Стоматологія
- 223 Медсестринство – за денною та дистанційною формами
- 225 Медична психологія
- 226 Фармація, промислова фармація (спеціалізація – 226.01 Фармація) – за денною та заочною формами
Освітній ступінь «бакалавр»:
- 223 Медсестринство (спеціалізація 223.01 Медсестринство) – за денною та дистанційною формами
- 224 Технології медичної діагностики та лікування
- 227 Терапія та реабілітація (спеціалізація – 227.01 Фізична терапія)
Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»:
- 223 Медсестринство
- 226 Фармація, промислова фармація – за денною та заочною формами
Обсяги прийому у 2024 році:
|
Спеціальність (освітній ступінь)
|
Кількість бюджетних місць
|
Кількість контрактних місць
|
222 Медицина (магістр)
|
250
|
550
|
221 Стоматологія (магістр)
|
8
|
112
|
225 Медична психологія (магістр)
|
35
|
65
|
226 Фармація, промислова фармація (магістр, денна форма)
|
12
|
108
|
226 Фармація, промислова фармація (магістр, заочна форма)
|
-
|
120
|
223 Медсестринство (магістр, денна форма)
|
-
|
4
|
223 Медсестринство (магістр, дистанційна форма)
|
-
|
6
|
223 Медсестринство (бакалавр, денна форма)
|
-
|
40
|
223 Медсестринство (бакалавр, дистанційна форма)
|
-
|
40
|
224 Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)
|
-
|
30
|
227 Терапія та реабілітація (бакалавр)
|
20
|
80
|
223 Медсестринство (фаховий молодший бакалавр)
|
-
|
60
|
226 Фармація, промислова фармація
|
-
|
75
|
226 Фармація, промислова фармація
|
-
|
15
В університеті функціонує навчально-тренінговий центр симуляційної медицини загальною площею 800 м2, який обладнано сучасними навчальними манекенами та роботами-симуляторами. На базі центру зі студентами та лікарями-інтернами проводяться практичні заняття з використанням симуляційних технологій, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів.
З метою удосконалення підготовки майбутніх лікарів-стоматологів створено сучасний стоматологічний фантомний клас, в якому облаштовано 14 робочих місць лікаря, які обладнані мікромотором, мікромоторним та турбінним наконечниками, фотополімерними лампами, системою чистої води та моніторами.
З метою об’єктивізації оцінювання студентів та забезпечення прозорості освітнього процесу БДМУ розробив та першим серед медичних ЗВО України впровадив інформаційну онлайн систему обліку відвідування занять та успішності студентів – «Електронний журнал успішності». За допомогою цієї системи кожен здобувач освіти має доступ через мережу Інтернет до інформації щодо його поточної успішності, результатів підсумкового контролю та виробничої дисципліни.
В університеті функціонує 6 гуртожитків, які розраховані на 2340 ліжко-місць. Гуртожитки укомплектовані необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни тощо.
У БДМУ створено належні умови для занять з фізичного виховання, тренувального процесу та оздоровлення здобувачів освіти, фахівців. Спортивна база складається з спортивного комплексу, де функціонують 5 спортивних залів (ігровий зал, зал загальної фізичної підготовки, зал рекреації та фітнесу, 2 атлетичних зали), та спортивно-оздоровчого табору «Здоров‘я» (с. Репужинці Заставнівського району).
В університеті функціонує палац «Академічний» на 700 місць, в якому створені чудові умови для проведення різнопланових студентських вечорів, мистецьких заходів, творчих зустрічей, занять у гуртках художньої самодіяльності.
Університетом налагоджена співпраця з закордонними університетами та клініками, що дозволяє студентам навчатися за програмами академічної мобільності в рамках проєкту Erasmus+, проходити стажування та виробничу практику за кордоном у провідних закладах освіти та лікувальних установах світу.