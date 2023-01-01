Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Адреса: 21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Телефон.: (0432) 553 910; 670 191; 067 38 37 655

E-mail: [email protected], [email protected]

Сайт: https://www.vnmu.edu.ua/

У Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова є набір за такими спеціальностями (2024 р.):

Перший освітній рівень – бакалавр

227 Терапія та реабілітація

Другий освітній рівень – магістр

221 Стоматологія

222 Медицина

225 Медична психологія

226 Фармація, промислова фармація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

073 Менеджмент

053 Психологія

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова здолав не­простий і славний історичний шлях від заснування фар­ма­цевтичного інституту 1921 року до сучасного науково-освітнього центру. З Університетом пов’язані життєві історії сотень викладачів та тисяч випускників, які з честю пройшли і сьогодні проходять історичні труднощі та дорослі випробування: від початку збройної агресії росії представники практичної ме­дицини на передовій лінії захисту української дер­жавності, медичного і фармацевтичного забезпечення цивільного населення – не словом, а ділом підтримують стратегічну сферу охорони здоров’я України.

Діяльність ВНМУ ім. М.І.Пирогова регламентується ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Університет має право надавати освітні послуги відповідно до кваліфікаційних вимог:

першого освітньо-професійного рівня – бакалавра – за спеціальністю: 227 Терапія та реабілітація;

другого освітньо-професійного рівня – магістра – по спеціальностях: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 228 Педіатрія; 226 Фармація, промислова фармація;

третього освітньо-наукового рівня – доктора філософії та доктора наук –по спеціальностях: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 091 Біологія;

здійснювати післядипломну підготовку лікарів і провізорів; підготовку до вступу у заклади вищої освіти, а також надавати освітні послуги іноземним громадянам на другому та третьому рівнях підготовки.

Освітній процес, у тому числі самостійна й індивідуальна робота здобувачів, за кожною освітньою програмою організовані та забезпечені необхідними матеріально-технічними й інформаційними ресурсами, симуляційними матеріалами і тренажерами.

Навчальний процес та робота усіх структурних підрозділів ВНМУ ім. М.І.Пирогова в умовах воєнного стану відбувається у повному обсязі. Для навчального процесу задіяні всі навчальні площі з урахуванням вимог безпеки.

Заняття проводяться за змішаною формою навчання з використанням офіційних платформ Microsoft Teams та Google Meet. В університеті, залах для дистанційного навчання бібліотеки, а також у всіх гуртожитках є доступ до мережі Інтернет з вільним Wi-Fi доступом. На сайтах всіх кафедр для здобувачів розміщені лекційні матеріали у відео та аудіо-форматах та всі необхідні методичні матеріали, силабуси для підготовки до практичних занять. В університеті запроваджено ведення електронного журналу для зручності контролю за успішністю здобувачів і швидкої комунікації адміністрації, деканатів ЗВО з кафедрами університету.

Основи симуляційної медицини, зокрема, надання невідкладної допомоги, відпрацьовуються у Центрі симуляційної медицини Університету: здобувачі цілеспрямовано опановують практичні навички на найновіших інтерактивних тренажерах, симуляторах, фантомах. Центр використовується для підготовки тренерів з різних областей України, а також для тематичного післядипломного удосконалення лікарів. На базі Центру симуляційної медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова щорічно проводяться науково-практичні конференції, практичні тренінги із залученням інноваційних симуляційних технологій (OSCE).

Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр університету здійсню­ється на 44 кафедрах, розташованих у 34 закладах охорони здоров’я комунальної, державної та приватної форм власності, з якими укладені договори про співпрацю. Клінічними базами університету є: Університетська клініка ВНМУ ім. М.І. Пирогова; Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науковий лікувальний комплекс ВНМУ ім. М.І. Пирогова) – унікальний спеціалізований заклад, що надає послуги лікування та реабілітації особам з інвалідністю, включаючи учасників бойових дій, та хворим із патологією різних органів та систем; Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (ВМКЦ ЦР) – провідна установа охорони здоров'я Міністерства оборони України, в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, клінічний санаторій «Хмільник», реабілітаційний госпіталь № 77 Міністерства оборони України.

У ВНМУ ім. М.І.Пирогова ефективно функціонує діагностичний центр, основними підрозділами якого є: клініко-діагностична, біохімічна та імунологічна лабораторія, алергологічна лабораторія, гастроентерологічна, гістохімічна лабораторії, лабораторія полімеразної ланцюгової реакції; центр ультразвукової діагностики; центр комп’ютерної томографії; центр спірографічних досліджень; центр медичної реабілітації та клінічної вертебрології; гепатологічний центр; центр репродуктивної медицини; медико-психологічний центр, орфанний центр.

В університеті успішно функціонує 12 сертифікованих та атестованих науково-дослідних лабораторій:

науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку;

науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія;

експериментально-біологічна клініка;

навчально-наукова та клініко-діагностична лабораторія полімеразно ланцюгової реакції;

науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології;

клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія;

бактеріологічна лабораторія;

навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар»;

науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин;

навчально-наукова клініко-діагностична (патоморфологічна) лабораторія;

навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів довкілля;

навчально-наукова лабораторія хіміко-фармакогностичних досліджень.

В університеті видаються чотири наукових періодичних видання: Вісник Вінницького національного медичного університету, Вісник морфології, Perioperative medicine, PainMedicine/Медицина болю.

Університет співпрацює за укладеними довготривалими угодами з виконання спільних наукових розробок з акту­аль­них для України проблем медицини, обміну науковими та науково-педагогічними співробітниками, студентами та аспірантами з 19 закордонними університетами. Підписано меморандум про порозуміння між ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Міжнародним національним медичним корпусом (МНМК). У жовтні 2023 року було підписано Magna Charta Universitatum – фундаментальний документ, на якому базується діяльність усіх університетів світу.

У ВНМУ ім. М.І. Пирогова понад 15 років функціонує Медико-психологічний центр. Психологи та психотерапевти центру пропонують усім, хто потребує в цей складний час психологічної підтримки, безкоштовні психологічні консультації.

Студентська громада створює можливості для самореалізації кожного здобувача, для формування лідерських якостей, організаторських здібностей, відповідальності. Діяльність органів студентського самоврядування через різноманітні заходи спрямована на виховання духовності та культури у студентської молоді, формування соціальної активності та громадянської позиції.

В університеті є курси підготовки до вступу у заклади вищої освіти з української мови, математики, історії України, біології, хімії.

Університет має спортивно-навчальний корпус, який є один з найпотужніших об'єктів університету. Його спортивна база повністю відповідає головному завданню цього підрозділу: проведення планових занять з фізичного виховання 1 та 2 курсів, підвищення спортивної майстерності студентів, проведення навчально-тренувальних занять. На базі кафедри працюють спортивні секції з 13 видів спорту, де займаються студенти I-VI курсів. Спортсмени університету беруть участь у змаганнях, що проводяться в місті, області та Україні.

Спортивна база має: зал для ігрових видів спорту, гімнастична зала, зала єдиноборств та тренажерів. В університеті побудований надсучасний стадіон зі штучним футбольним полем, сучасними рекортановими доріжками, секторами стрибків в висоту, з жердиною, у довжину, потрійним стрибком та спортивними майданчиками та тенісним кортом. Багатофункціональний спортивний комплекс призначений для проведення занять з фізичного виховання та тренувань з волейболу, баскетболу, великого тенісу та легкої атлетики. Є майданчик призначений для проведення занять з фізичного виховання та тренувань з міні-футболу. Встановлено гімнастичний комплекс, що включає дев’ять вертикальних опорних стовпів, рукохід, чотири перекладини, пару гімнастичних кілець і спортивні бруси. Також є 8 вуличних тренажерів для занять фізичними вправами на свіжому повітрі: гребний тренажер; орбітрек; гіперекстензія; для жиму ногами; для жиму від грудей, верхня тяга; для пресу з упором на руки; для черевного пресу; батерфляй. Спортивний комплекс виготовлений зі спеціального наливного гумового покриття, на якому легко рухатися і воно має оптимальні функціональні характеристики, зокрема високу міцність та зносостійкість, протиковзну поверхню, що знижує ризик травмування під час проведення занять з фізичного виховання.

У власності ВНМУ ім. М.І. Пирогова є три санаторно-курортні бази для фізичного оздоровлення та відпочинку здобувачів та працівників університету, які знаходяться на березі р. Південний Буг в смт. Сокілець та с. Степашки, а також на березі Чорного моря в с. Приморське.

В університеті функціонує Студентський клуб для морально-етичного, естетичного та інтелектуально-духовного розвитку здобувачів. Працюють ансамблі вокального, народного співу, бальних та народних танців, духовий оркестр.

Діяльність Наукової бібліотеки імені Гордія Палія спрямована на забезпечення потреб користувачів, шляхом поєднання традиційних підходів та онлайн-сервісів. Основні пріоритети діяльності Наукової бібліотеки: поєднувати забезпечення доступу користувачів до науково-освітніх ресурсів, використовувати сучасні системи відкритого доступу до світових наукових ресурсів, зберігати та популяризувати історичну спадщину університету, організовувати соціокультурні заходи зі студентською молоддю та ГО, підтримувати співпрацю з бібліотеками ЗВО м. Вінниці та України. Наукова бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації та Асоціації бібліотек Вінниччини.

Протягом багатьох років Наукова бібліотека збирає шанувальників літературного слова у творчому об’єднанні «Літературна вежа» та «Клубі любителів художньої літератури». Студентська молодь і викладачі університету долучаються до роботи гуртка з вивчення польської мови. Університетська молодь клубу «Що? Де? Коли?» при бібліотеці підвищують свій інтелектуальний рівень та посідають призові місця серед студентських команд на обласному рівні.

Наразі університетська бібліотека – це потужний інформаційний ресурс: до послуг всіх категорій читачів функціонує 5 читальних залів на 420 місць, зокрема, коворкінг-центр, зал електронної інформації на 30 автоматизованих робочих місць, 2 кімнати для індивідуальної роботи та 5 абонементів: наукової, навчальної, іноземної, художньої та краєзнавчої літератури. Загальний фонд Наукової бібліотеки імені Гордія Палія становить понад 580 тис. прим. видань з різних галузей знань. Література медичної тематики складає більше 478 тис. прим. (понад 82,5% від загального фонду).

На території університету працюють 2 сучасні їдальні та 3 буфети з різноманітним вибором страв української кухні на будь-який смак за помірну ціну. У вільний від навчання час здобувачі і відвідувачі університету можуть скуштувати смачні комплексні обіди і спокійно перепочити, в їдальні також є Wi-Fi доступ до мережі Інтернет.