Звіти партнерів

Робота проєкту в Україні спрямована на зміцнення управління та фінансування фармацевтичної галузі, сприяння довгостроковому плану фінансування, посилення раціонального менеджменту фармацевтичної галузі та ланцюга постачання фармацевтичних препаратів, що сприятиме кращому доступу та користуванню лікарськими засобами особливо для тих, хто живе з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та неінфекційними захворюваннями.

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Цього місяця до дайджеста також додається історія успіху "Імунізація продовжує захищати українців під час війни".