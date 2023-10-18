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Звіти партнерів

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Щомісячний дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) (серпень, 2023)

Робота проєкту в Україні спрямована на зміцнення управління та фінансування фармацевтичної галузі, сприяння довгостроковому плану фінансування, посилення раціонального менеджменту фармацевтичної галузі та ланцюга постачання фармацевтичних препаратів, що  сприятиме кращому доступу та користуванню лікарськими засобами особливо для тих, хто живе з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та неінфекційними захворюваннями. 

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Цього місяця до дайджеста також додається історія успіху "Імунізація продовжує захищати українців під час війни".

Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (серпень, 2023)

Проєкт «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» працює над покращенням програм профілактики, тестування та постановки під медичний нагляд представників ключових та пріоритетних груп населення. 

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Інформаційний бюлетень Проєкту «Надання підтримки у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (квітень, 2023)

Проєкт фінансується Європейським Союзом та впроваджується компанією GFA Consulting Group GmbH,
Гамбург, у консорціумі з Інститутом охорони здоров’я і соціального забезпечення Фінляндії, Гельсінкі. Проєкт
підтримує консолідацію та розширення можливостей Центру громадського здоров’я та створення сучасної системи безпеки крові в Україні.

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Інформаційні звіти партнерів
USAID Проєкт «Сталий розвиток національних систем охорони здоров’я» (pdf, 216 Кб)
18 жовтня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (серпень, 2023) (pdf, 2 Мб)
1 вересня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (липень, 2023) (pdf, 651 Кб)
2 серпня 2023
Дайджест новин Проєкту "Безпечні та доступні ліки для українців" (SAFEMed), червень 2023 (pdf, 367 Кб)
7 липня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (2-й квартал, 2023) (pdf, 781 Кб)
3 липня 2023
Щомісячний дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) (травень, 2023) (pdf, 766 Кб)
5 червня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ», травень (pdf, 650 Кб)
1 червня 2023
Інформаційний бюлетень Проєкту «Надання підтримки у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (квітень, 2023) (pdf, 140 Кб)
3 травня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ», квітень 2023 (pdf, 1 Мб)
3 травня 2023
Щомісячний дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed), березень, 2023 рік (pdf, 6 Мб)
12 квітня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (березень, 2023) (pdf, 582 Кб)
3 квітня 2023
Інформаційний бюлетень Проєкту «Надання підтримки у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (березень, 2023) (pdf, 510 Кб)
21 березня 2023
Щомісячний дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) (лютий, 2023) (pdf, 4 Мб)
21 березня 2023
Інформаційний бюлетень проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров‘я» (лютий, 2023) (pdf, 530 Кб)
21 березня 2023
Місячний оперативний звіт Проєкту ЄС «Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (лютий, 2023) (pdf, 146 Кб)
21 березня 2023
Звіт «Делегація МКЧХ в Україні» (24 лютого - 31 грудня 2022 року) (pdf, 2 Мб)
21 березня 2023
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (лютий, 2023) (pdf, 2 Мб)
1 березня 2023
Річний звіт проєкту Healthlink (2022) (pdf, 828 Кб)
20 лютого 2023
Дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) (січень, 2023) (pdf, 4 Мб)
14 лютого 2023
Дайджест проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я» (cічень, 2023) (pdf, 701 Кб)
12 лютого 2023
Звіти
Результати поточного/заключного моніторингу проекту “HealthLink: Посилення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні” (pdf, 3 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Посилення спроможності лікування ВІЛ/СНІД в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі ВІЛ/СНІД (PEPFAR) (pdf, 1 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) Розбудова стійкої системи громадського здоров’я (pdf, 1 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США... (pdf, 2 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу проекту (програми): Проект 88 – Посилення ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) медичної готовності та можливостей реагування у центрах передового досвіду Південно-Східної та Східної Європи (pdf, 1 Мб)
20 березня 2023
Результати піврічного моніторингу проекту (програми) «Проект запобігання розповсюдженню COVID-19 на території України, надання медичного обладнання систем зволоження повітря з підігрівом та генераторами високого потоку кисню... (pdf, 834 Кб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні» (pdf, 6 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Епідеміологічний нагляд та відповідь на загрозу пташиного та пандемічного грипу з боку національних органів здоров’я поза межами США» (pdf, 2 Мб)
20 березня 2023
Результати піврічного моніторингу проекту (програми) «Проект запобігання розповсюдженню COVID-19 на території України, надання медичного обладнання систем зволоження повітря з підігрівом та генераторами високого потоку.. (pdf, 831 Кб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (pdf, 5 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» (pdf, 4 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Партнерства з питань всесвітньої медичної безпеки: розширення та покращення стратегій і систем лабораторій громадського здоров’я» (pdf, 4 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) «Співпраця з Україною у сфері здоров’я» (pdf, 3 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу проєкту (програми) Протидія загрозам особливо небезпечних патогенів в Україні (pdf, 2 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги «Надання підтримки ЦГЗ МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду... (pdf, 7 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу проекту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» (pdf, 8 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу проекту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»... (pdf, 4 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу (піврічний/річний) проекту (програми) «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (pdf, 7 Мб)
20 березня 2023
Результати поточного/заключного моніторингу проекту (програми) Впровадження єдиної системи санітарно-епідеміологічного контролю в Україні (pdf, 932 Кб)
20 березня 2023
Результати поточного моніторингу (піврічний/річний) проекту (програми) «ACCESS Pro: Доступ спільнот до лікування ВІЛ через зміцнення інформаційних систем та покращення доступу до послуг» (pdf, 4 Мб)
20 березня 2023