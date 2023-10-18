Звіти партнерів
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Щомісячний дайджест новин проєкту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) (серпень, 2023)
Робота проєкту в Україні спрямована на зміцнення управління та фінансування фармацевтичної галузі, сприяння довгостроковому плану фінансування, посилення раціонального менеджменту фармацевтичної галузі та ланцюга постачання фармацевтичних препаратів, що сприятиме кращому доступу та користуванню лікарськими засобами особливо для тих, хто живе з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та неінфекційними захворюваннями.
Цього місяця до дайджеста також додається історія успіху "Імунізація продовжує захищати українців під час війни".
Ситуаційний звіт проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» (серпень, 2023)
Проєкт «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» працює над покращенням програм профілактики, тестування та постановки під медичний нагляд представників ключових та пріоритетних груп населення.
Інформаційний бюлетень Проєкту «Надання підтримки у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» (квітень, 2023)
Проєкт фінансується Європейським Союзом та впроваджується компанією GFA Consulting Group GmbH,
Гамбург, у консорціумі з Інститутом охорони здоров’я і соціального забезпечення Фінляндії, Гельсінкі. Проєкт
підтримує консолідацію та розширення можливостей Центру громадського здоров’я та створення сучасної системи безпеки крові в Україні.