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Критична інфраструктура

Категорії
Нормативно-правова база у сфері захисту критичної інфраструктури

Закон України «Про критичну інфраструктуру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 415 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, включення таких об’єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 818 "Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури"

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 № 23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної інфраструктури»

Інші документи у сфері захисту критичної інфраструктури

Лист МОЗ від 23 червня 2023 року «Щодо об’єктів критичної інфраструктури»

Додаток 1 до Листа

Додаток 3 до Листа

 

Рекомендації Держспецзв'язку щодо орієнтовного переліку документів, що обґрунтовують розрахунок віднесення ОКІ до однієї з категорій критичності

 

 

Роз'яснення щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку об’єктів критичної інфраструктури

Орієнтовний перелік документів, що обґрунтовують розрахунок віднесення ОКІ до однієї з категорій критичності

Включення підприємств, установ, організацій до переліку об’єктів критичної інфраструктури

Відомості про особу, відповідальну за організацію та забезпечення захисту об’єкта критичної інфраструктури

Додаток 1, 2 до Методики

Додаток 3

Роз'яснення Адміністрації Держспецзв'язку щодо категоризації об'єктів критичної інфраструктури

Лист-роз'яснення Адміністрації Держспецзв'язку

Методичні рекомендації щодо категоризації ОКІ

Наказ Адміністрації Держспецзв'язку

Приклади категоризації ОКІ

 

Безпека та стійкість критичної інфраструктури

Презентація "Проектна загроза та паспорт безпеки"

Інструкція щодо проходження курсу "Безпека та стійкість критичної інфраструктури"