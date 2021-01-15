Критична інфраструктура
Категорії
Нормативно-правова база у сфері захисту критичної інфраструктури
Закон України «Про критичну інфраструктуру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 415 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, включення таких об’єктів до Реєстру, доступу та надання інформації з нього»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 818 "Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури"
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 січня 2021 № 23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо категоризації об’єктів критичної інфраструктури»
Інші документи у сфері захисту критичної інфраструктури
Роз'яснення щодо включення підприємств, установ, організацій до переліку об’єктів критичної інфраструктури
Орієнтовний перелік документів, що обґрунтовують розрахунок віднесення ОКІ до однієї з категорій критичності
Включення підприємств, установ, організацій до переліку об’єктів критичної інфраструктури
Відомості про особу, відповідальну за організацію та забезпечення захисту об’єкта критичної інфраструктури