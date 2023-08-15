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Звіт щодо надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства

Категорії
  1. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за 2021 рік
  2. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за перше півріччя 2022 року
  3. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за три квартали 2022 року
  4. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за чотири квартали 2022 року
  5. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I квартал 2023 року
  6. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I-ІІ квартал 2023 року
  7. Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I-III квартали 2023 року