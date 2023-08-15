Звіт щодо надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства
Категорії
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за 2021 рік
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за перше півріччя 2022 року
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за три квартали 2022 року
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за чотири квартали 2022 року
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I квартал 2023 року
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I-ІІ квартал 2023 року
- Звіт щодо випадків звернення за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства за I-III квартали 2023 року