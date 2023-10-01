Протидія та запобігання домашньому насильству

За ініціативи Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) запущено телефонну лінію за номером 3033* щодо питань сексуально-репродуктивного здоров’я, за допомогою якої можна отримати первинну консультацію профільного фахівця/фахівчині щодо широкого кола питань.

За номером 3033 можуть звернутися, зокрема, і внутрішньо переміщені пацієнтки, які отримають первинну консультацію та будуть перенаправлені до профільного лікаря відповідно до їхнього місця перебування.

* лінія працює щодня з 9.00 до 18.00 год., дзвінки з мобільних операторів та міських телефонів по Україні безкоштовні