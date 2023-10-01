Протидія та запобігання домашньому насильству
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За ініціативи Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) запущено телефонну лінію за номером 3033* щодо питань сексуально-репродуктивного здоров’я, за допомогою якої можна отримати первинну консультацію профільного фахівця/фахівчині щодо широкого кола питань.
За номером 3033 можуть звернутися, зокрема, і внутрішньо переміщені пацієнтки, які отримають первинну консультацію та будуть перенаправлені до профільного лікаря відповідно до їхнього місця перебування.
* лінія працює щодня з 9.00 до 18.00 год., дзвінки з мобільних операторів та міських телефонів по Україні безкоштовні
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ „16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА”
У період з 25 листопада до 10 грудня відбувається щорічна Всеукраїнська акція „16 днів проти насильства”, яка має на меті підвищити поінформованість суспільства, масово мобілізувати людей до змін, залучити активістів, представників урядів, парламентів, громадських організацій та партнерів ООН про питання, пов’язані з проблемами подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.
Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція „16 днів проти насильства”.
Акція „16 днів проти насильства” стартує, об’єднуючи громадян, громадські організації та активістів у боротьбі проти насильства у всіх його формах. Це рішучий крок до створення безпечного середовища для всіх.
Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати: