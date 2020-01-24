Секретаріат

Для забезпечення поточної діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою ефективного виконання функцій, покладених на неї Кабінетом Міністрів України щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, сприяння узгодженій діяльності органів державної влади, міжнародних та громадських організацій, проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, створено та організовано роботу Секретаріату Національної ради.

Діяльність Секретаріату Національної ради впроваджується за підтримки проекту ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», який фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Основні функції Секретаріату – інформаційний супровід, а також організаційне, методичне та технічне забезпечення діяльності Національної ради, Комітету з програмних питань, Комітету з регіональної політики, Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Адреса та телефон Секретаріату: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 76 (МОЗ України)

Працівники Секретаріату Національної ради: