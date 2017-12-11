Правова основа

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ДОКУМЕНТИ
- Наказ МОЗ України від 16.05.2019 № 48-АДМ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 18 березня 2019 року № 23-Адм"
- Наказ МОЗ України від 09.04.2019 № 38-АДМ "Про внесення змін до персонального складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України"
- Наказ МОЗ України від 28.03.2019 № 28-АДМ "Про внесення змін до персонального складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України"
- Наказ МОЗ України від 18.03.2019 № 23-АДМ "Про визначення дати проведення установчих зборів та створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України"
- Наказ МОЗ України від 16.01.2018 № 74 "Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я України"
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ПОЛОЖЕННЯ про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України (docx, 34 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 28.02.2017 №191 "Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України" (pdf, 285 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 18.05.2017 № 534 "Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України" (pdf, 174 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 20.04.2015 № 226 "Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України" (pdf, 296 Кб)
11 грудня 2017
Наказ МОЗ України від 06.02.2015 № 57 "Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України" (pdf, 301 Кб)
11 грудня 2017
- Постанова КМУ від 08.04.2015 № 234 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996"
Документи, що змінюють даний документ:
- Постанова КМУ від 26.11.2014 № 688 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996"
Документи, що змінюються даним документом:
- Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
Документи, що змінюють даний документ
Постанова КМУ від 26.11.2014 № 688 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996"