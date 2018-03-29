Комітет з регіональної політики
Категорії
- Накази МОЗ
- Головний державний санітарний лікар України
- Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (COVID-19)
- Громадське обговорення
- Громадська рада МОЗ
- Громадська експертиза
- Документи з питань економіки та фінансів
- Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД
- Документи
- Громадське обговорення (архів)
- МОЗ України: Що було, є і буде
- Стратегічна екологічна оцінка
- Суспільно-корисна інформація
Протокол
засідання Комітету з регіональної політики
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
21 травня 2019 року
Час: 15.00 – 17.00
Місце: Мінмолодьспорт,
вул. Еспланадна, 42, каб. 313
Головуючий – заступник Міністра молоді та спорту, член Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), голова Комітету Олександр Йосипович Ярема
Присутні члени Комітету та делеговані ними особи з правом голосу:
1. Кузін Ігор Володимирович, заступник Генерального директора Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України», заступник голови Комітету.
2. Басенко Антон Ігорович, менеджер проекту PITCH в МБФ «Альянс громадського здоров’я», член Національної ради від спільноти людей, які вживають наркотики, заступник голови Комітету.
3. Балакірєва Ольга Миколаївна, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
4. Шеремет Святослав Павлович, в. о. президента ВГО «Гей-Форум України», член Експертної групи з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні, національний експерт.
5. Руденко Віталій Володимирович, голова Правління Фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу».
6. Нагорна Наталія Володимирівна, член Координаційної ради БО «100% життя», директор БО «Нехай твоє серце б’ється».
7. Заїка Наталія Олександрівна, PATH, голова Керівного Комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», делегований представник з правом голосу члена Комітету Єлєнєвої І. І.
8. Денисова Катерина Романівна, національний консультант з відповіді на ВІЛ та ТБ Програми розвитку ООН, делегований представник з правом голосу члена Комітету Лук’янової Н. Л.
9. Ямненко Надія Вікторівна, представник Департаменту охорони здоров'я та опіки Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України, делегований представник з правом голосу члена Комітету Погорілої З. О.
10. Олещенко Віталій Олександрович, заступник головного лікаря з медичної частини Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, делегований представник з правом голосу члена Комітету Бондаренка Л. А.
11. Федорчук Аліна Миколаївна, завідуюча відділом МіО Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, делегований представник з правом голосу члена Комітету Василенка С. П.
12. Фесовець Наталія Сергіївна, керівник регіонального центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Рівненського обласного центру громадського здоров’я, делегований представник з правом голосу члена Комітету Гандзюк О. В.
13. Дейкун Микола Петрович, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО Чернігівської обласної ради, президент ГО «Українська професійна асоціація протидії ВІЛ та іншим соціально небезпечним хворобам та явищам».
14. Малофій Любомир Степанович, директор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, секретар Івано-Франківської обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Загальна кількість членів Комітету з регіональної політикиНаціональної ради (далі - Комітет) – 21
Присутні на засіданні члени Комітету та особи, які їх замінюють – 15
Відсутні – 6
Відповідно до п. 12 Положення про Комітет, засідання якого є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету, кворум забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені учасники засідання:
1. Коляда Валентина Север’янівна, начальник відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту.
2. Кравець Любов Петрівна, представник Секретаріату Національної ради.
3. Чернишев Андрій Віталійович, член Національної ради, член Комітету з програмних питань Національної ради, керівник напряму зовнішніх зв’язків та адвокації Громадської організації «Альянс.Глобал».
4. Безулік Тетяна Володимирівна, PATH.
5. Приходько Віталій Миколайович, фахівець ДУ «Центр громадського здоров’я України».
6. Салюк Тетяна Олександрівна, МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Порядок денний засідання:
1. Підбиття підсумків діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ. Розгляд та погодження проекту Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями.
Співдоповідачі:
Басенко Антон Ігорович – заступник голови Комітету, член Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків.
Шеремет Святослав Павлович – член Комітету, в. о. президента ВГО «Гей-Форум України», член Керівної ради Євразійської коаліції з чоловічого здоров’я (ЄКОМ).
Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.
2. Про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій на поширення туберкульозу та ВІЛ.
Доповідач: Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.
3. Про врегулювання засад здійснення моніторингових візитів Національної ради: напрацювання Положення-інструкції (frameworks) про порядок організації моніторингових візитів Національної ради на місця.
Співдоповідачі:
Приходько Віталій Миколайович – провідний фахівець ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Чернишев Андрій Віталійович – член Національної ради від громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.
Кравець Любов Петрівна – секретаріат Національної ради.
4. Підбиття підсумків реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: основні висновки, досягнення та рекомендації.
Доповідач: Кузін Ігор Володимирович – заступник голови Комітету, заступник Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
5. Про забезпечення координації виконання плану діяльності у 2019 році із впровадження в Україні АКСМ–стратегії з протидії туберкульозу та утворення робочої групи при Комітеті щодо цього.
Доповідач: Заїка Наталя Олександрівна – РАТН, голова Керівного Комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна».
Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного засідання Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. За результатами заслуховування інформації про підсумки діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, а також розгляду проекту Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями вирішили:
1.1. Інформацію про підсумки діяльності робочої групи з регламентації регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, а також презентацію про засади представництва ключових груп у субнаціональних радах із координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, що додається, взяти до відома.
1.2. Погодити представлений проект Порядку залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ представників неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями (далі – Порядок), що додається.
1.3. Рекомендувати зацікавленим неурядовим організаціям, ключовим групам і спільнотам людей, які живуть із ключовими інфекціями, керуватися зазначеним у пункті 1.2. Порядком для забезпечення делегування своїх представників до регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ (далі – регіональні/місцеві ради).
1.4. Секретаріату Національної ради надіслати до обласних, Київської міської державних адміністрацій зазначений у пункті 1.1. Порядок для ознайомлення та використання в роботі регіональних/місцевих рад.
1.5. Підтримати резолюцію за результатами робочої наради з секретарями регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ, яка відбулася у Києві 26-27 березня 2019 року, що додається, а також звернення до донорів щодо фінансової підтримки діяльності регіональних рад з фокусуванням їхнього фінансування на основі результатів.
1.6. Зацікавленим членам Комітету спільно з Секретаріатом Національної ради опрацювати та узгодити пропозиції щодо напрацювання критеріїв/індикаторів оцінки ефективності діяльності регіональних рад, які зокрема включатимуть: регулярність засідань, кількість прийнятих рішень, спрямованих на покращення якості послуг ключовим групам населення, якісний документальний супровід засідань, тощо, використавши діючий з 2012 року Інструмент для оцінки діяльності регіональних/місцевих рад (анкети).
2. За результатами заслуховування інформації про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ вирішили:
2.1. Інформацію про стан включення представників релігійних організацій та ключових груп до регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ що додається, взяти до відома.
2.2. Рекомендувати регіональним/місцевим радам продовжити роботу щодо включення представників спільнот відповідно до оновлених Положення та Регламенту їхньої діяльності, а також Політики залучення до роботи регіональних/місцевих рад неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями.
2.3. Рекомендувати Всеукраїнській раді церков та релігійних організацій відповідно до пункту 4 протоколу засідання Національної ради від 05 жовтня 2017 року вжити заходів щодо делегування своїх представників до рад тих регіонів, де відсутнє представництво церков та релігійних організацій (станом на дату проведення поточного засідання таких регіонів – 11).
3. За результатами заслуховування та обговорення питання про врегулювання засад здійснення моніторингових візитів Національної ради: напрацювання Положення-інструкції (frameworks) про порядок організації моніторингових візитів Національної ради на місця вирішили:
3.1. Інформацію про напрацювання пропозицій щодо порядку організації моніторингових візитів Національної ради взяти до відома.
3.2. Зацікавленим членам Національної ради, Комітету спільно з партнерами та Секретаріатом Національної ради доопрацювати пропозиції до порядку організації моніторингових візитів Національної ради шляхом розробки та деталізації критеріїв моніторингу координації та виконання програм, здійснення заходів з протидії ТБ та ВІЛ на регіональному рівні, та представити напрацювання на черговому засіданні Комітету.
4. За результатами огляду результатів реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки вирішили:
4.1. Інформацію про результати реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (далі – Програма) взяти до відома.
4.2. Членам Комітету та учасникам засідання надати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» додаткові інформаційно-аналітичні та інші релевантні звітні матеріали для їх врахування у звіті з реалізації Програми.
4.3. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» рекомендувати:
врахувати коментарі та пропозиції членів Комітету та учасників засідання щодо результативних показників Програми, зокрема щодо відображення у звіті актуальних даних про стан упровадження в Україні Глобальної стратегії «90-90-90»;
ініціювати проведення зовнішньої оцінки Програми та підготувати проект технічного завдання щодо цього.
5. За результатами розгляду та обговорення питання щодо забезпечення координації впровадження в Україні АКСМ–стратегії з протидії туберкульозу та утворення робочої групи при Комітеті щодо цього вирішили:
5.1. Утворити при Комітеті Національну групу з питань адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні (далі – Національна група з АКСМ у галузі ТБ) та затвердити Положення про неї, що додається.
5.2. Погодити запропонований склад Національної групи з АКСМ у галузі ТБ, що додається.
5.3. Рекомендувати регіональним/місцевим радам утворити регіональні груп з АКСМ у галузі ТБ.
|Голова Комітету
|Олександр ЯРЕМА
|Секретар Комітету
|Любов КРАВЕЦЬ
Матеріали засідання Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 21.05.2019 року:
1. Засади представництва ключових груп у субнаціональних радах із координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
2. Порядок залучення до роботи регіональних/місцевих рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ неурядових організацій, ключових груп і спільнот людей, які живуть із ключовими інфекціями
3. Резолюція за результатами робочої наради з секретарями регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ щодо запровадження нових регламентаційних документів регіональних рад
4. Інформація про роботу регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ станом на 1 березня 2019 року та включення до їхнього складу представників релігійних організацій та ключових груп
5. Положення про Національну групи з питань адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні
Протокол
засідання Комітету з регіональної політики
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
29 березня 2018 року
Час: 15.00 – 17.00
Місце: Мінмолодьспорт,
вул. Еспланадна, 42, каб. 313
Головуючий – заступник Міністра молоді та спорту, член Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), голова Комітету Олександр Йосипович Ярема
Присутні члени Комітету та делеговані ними особи з правом голосу:
1. Василенко Сергій Павлович, головний лікар Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру;
2. Гонтаровська Тетяна Григорівна, завідуюча диспансерним відділенням Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, делегований представник члена Комітету Бондаренка Леоніда Анатолійовича;
3. Горбасенко Ігор Михайлович, голова правління Міжнародної журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів», член Національної ради, заступник голови Комітету;
4. Дейкун Микола Петрович, головний лікар Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру;
5. Єлєнєва Ілона Ігорівна, директор Міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», член Національної ради;
6. Лук’янова Наталія Леонідівна, програмний спеціаліст з питань охорони здоров’я та ВІЛ Програми розвитку ООН в Україні;
7. Малофій Любомир Степанович, директор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, секретар Івано-Франківської обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
8. Мельничук Василь Миколайович, заступник начальника управління – начальник відділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України;
9. Олим Микола Юрійович, заступник начальника епідеміологічного відділу Міністерства оборони України, делегований представник члена Комітету Усатого Михайли Олександровича;
10. Погоріла Зоя Олександрівна, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я та опіки Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України;
11. Руденко Віталій Володимирович, голова Правління Фундації «Громадський рух «Українці проти туберкульозу»;
12. Скала Павло Володимирович, старший менеджер програм з політки та адвокації/Асоційований директор з політики та партнерських відносин МБФ «Альянс громадського здоров’я», делегований представник члена Комітету та Національної ради Басенка Антона Ігоровича;
13. Стельмах Ольга Михайлівна, лікар-епідеміолог відділу розвитку регіональних служб Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України»;
14. Труш Олена Анатоліївна, спеціаліст з управління проектами охорони здоров'я (TB), делегований представник члена Комітету Павленко Паоли Анатоліївни;
15. Фесовець Наталія Сергіївна, керівник регіонального центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, делегований представник члена Комітету Гандзюк Олени Василівни;
16. Шеремет Святослав Павлович, в. о. президента ВГО «Гей-Форум України», член Експертної групи з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні, національний експерт.
Загальна кількість членів Комітету з регіональної політики Національної ради (далі - Комітет) – 21
Присутні на засіданні члени Комітету та особи, які їх замінюють – 17
Відсутні – 4
Відповідно до п.12 Положення про Комітет, засідання якого є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету, кворум забезпечено, що визначає легітимність прийнятих рішень.
Запрошені учасники засідання:
1. Альохін Олег Михайлович, національний експерт з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ (у рамках ЕГЗП-Україна), голова Громадської організації «Асоціація ЛГБТ “ЛІГА”»;
2. Бондаренко Анатолій Матвійович, член Національної ради, президент ВБО «Час життя плюс»;
3. Демченко Кристина, юрист ЮК «Правовой Альянс»;
4. Коляда Валентина Север’янівна, департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту;
5. Кравець Любов Петрівна, представник Секретаріату Національної ради;
6. Легков Віталій Анатолійович, член Національної ради, головний спеціаліст – довірений лікар Федерації професійних спілок України;
7. Співак Наталія, експерт Програми розвитку ООН, національний консультант з правових питань Партнерства «Зупинимо туберкульоз»;
8. Чернишев Андрій Віталійович, член Національної ради, Комітету з програмних питань Національної ради, національний експерт з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ (у рамках ЕГЗП-Україна), керівник напряму зовнішніх зв’язків та адвокації Громадської організації «Альянс.Глобал»;
9. Шевченко Ганна Володимирівна, залучений дослідник Програми розвитку ООН в Україні.
Про результати розгляду та обговорення питань порядку денного засідання Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. За результатами заслуховування інформації членів Національної ради Легкова Віталія та Бондаренка Анатолія про результати, висновки та рекомендації моніторингових візитів Національної ради до Одеської та Закарпатської областей вирішили:
1.1. Звіти про результати моніторингових візитів Національної ради (далі – звіти) до Одеської та Закарпатської областей, що додаються, взяти до відома.
1.2. В цілому погодити, з урахуванням наданих членами Комітету пропозицій, запропоновані за результатами візитів рекомендації, викладені у звітах.
1.3. Членам Комітету:
1.3.1. Надати протягом 10 днів свої коментарі та пропозиції до запропонованих висновків і рекомендацій, викладених у звітах;
1.3.2. Долучитися до візитів, запланованих у 2018 році, та надати до секретаріату Національної ради пропозиції щодо орієнтовних дат можливої участі у візитах згідно з формою, що додається
до 10 квітня 2018 року.
1.4. Секретаріату Національної ради:
1.4.1. Надіслати членам Комітету копію відповіді Одеського обласного Департаменту охорони здоров’я на лист Федерації професійних спілок України щодо захисту трудових та соціальних прав медичних працівників у процесі створення єдиного закладу шляхом об’єднання декількох лікувально-профілактичних закладів обласного підпорядкування, що надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на туберкульоз;
1.4.2. Згідно з наданими членами Комітету пропозиціями сформувати орієнтовний графік візитів членів Національної ради та Комітету у регіони у 2018 році та забезпечити їх організацію
протягом року (згідно із сформованим графіком);
1.4.3. Створити інформаційний ресурс Національної ради з базою звітів за результатами моніторингових та інших візитів Національної ради у регіони
протягом ІІ кварталу 2018 року.
2. За результатами заслуховування інформації члена Комітету Шеремета Святослава щодо узгодження пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Примірного положення про регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та їхнього Типового Регламенту вирішили:
2.1. Підготувати представлені на засіданні проекти Примірного положення про Кримську республіканську, обласну, Київську та Севастопольську міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, її складу та Типового регламенту в новій редакції (далі – проекти типових документів) у вигляді порівняльних таблиць.
2.2. З метою доопрацювання проектів типових документів утворити робочу групу Комітету з числа членів Національної ради, Комітету та зацікавлених сторін у складі: Шеремета С., Руденка В., Скали П., Чернишова А., Легкова В.
2.3. Робочій групі за підтримки секретаріату Національної ради розглянути проекти типових документів у вигляді порівняльних таблиць та надіслати членам Комітету для опрацювання.
до 20 квітня 2018 року.
2.4. Після опрацювання членами Комітету проектів типових документів надіслати їх на ознайомлення до регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3. За результатами заслуховування інформації секретаря Комітету Кравець Любові та члена Комітету Шеремета Святослава про опрацювання питання щодо механізмів залучення до регіональних/місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу вразливих груп та представників спільнот людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом, вирішили:
3.1. Погодитися з пропозицію щодо внесення на обговорення документу про порядок залучення до роботи регіональних/місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу неурядових організацій, представників спільнот людей, які належать до груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз, а також спільнот людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом, після його доопрацювання та приведення у відповідність до доопрацьованих та узгоджених проектів типових документів, зазначених у пункті 2.
3.2. За сприяння секретаріату Національної ради провести засідання робочої групи з опрацювання питання щодо формування пропозицій для внесення змін до нормативно-правових актів з уточнення переліку ключових груп щодо інфікування ВІЛ та захворювання на туберкульоз.
протягом ІІ кварталу 2018 року.
4. За результатами огляду інформації залученого дослідника Програми розвитку ООН Шевченко Ганни щодо результатів дослідження за підтримки ПРООН «Оцінка та аналіз існуючих та доступних правових механізмів та моделей роботи, які можуть бути використані національними/місцевими партнерами для сталості зусиль в боротьбі з ВІЛ/СНІД та туберкульозом», вирішили:
4.1. Інформацію про результати дослідження за підтримки ПРООН «Оцінка та аналіз існуючих та доступних правових механізмів та моделей роботи, які можуть бути використані національними/місцевими партнерами для сталості зусиль в боротьбі з ВІЛ/СНІД та туберкульозом» (далі – дослідження), що додається, взяти до відома.
4.2. З метою забезпечення використання результатів дослідження представниками регіональної влади під час організації їхньої спільної з НУО та організаціям громадянського суспільства діяльності щодо боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом, рекомендувати направити інформацію про дослідження до регіональних рад, яке оприлюднено на сайті ПРООН:http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/democratic_governance/assessment-analysis-legal-models-for-HIV-TB-sustainability-efforts.html.
4.3. Рекомендувати поширити серед членів Комітету додаткові матеріали, які опрацьовані в процесі дослідження, та можуть бути використані в роботі.
4.4. Взяти до відома додаткову інформацію, представлену членом Комітету Лук’яновою Наталією, щодо наміру консорціуму неурядових організацій подати до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією регіонального запиту на отримання мультикраїнового гранту «ВІЛ – стійкість послуг для ключових груп населення в Східній Європі і Центральній Азії».
5. За результатами огляду інформації національного консультанта з правових питань Партнерства «Зупинимо туберкульоз» Наталії Співак щодо огляду попередніх результатів дослідження «Оцінка правового середовища щодо туберкульозу в Україні», що проводиться спільно ПРООН та Партнерством «Зупинимо туберкульоз» вирішили:
5.1.Інформацію про попередні результати дослідження «Оцінка правового середовища щодо туберкульозу в Україні», що проводиться спільно ПРООН та Партнерством «Зупинимо туберкульоз», взяти до відома.
5.2. Рекомендувати врахувати пропозиції членів Комітету при доопрацюванні дослідження та представити остаточний звіт за результатами дослідження на ознайомлення керівництву МОЗ України.
6. За результатами заслуховування інформації члена Комітету Шеремета Святослава щодо MSMIT як ефективного міжнародного керівництва по роботі з ЧСЧ вирішили:
6.1. Інформацію про MSMIT як ефективне міжнародне керівництво по роботі з ЧСЧ взяти до відома.
7. Різне:
7.1. Погодити внесення змін до персонального складу Комітету у зв’язку з кадровими змінами в Національному Комітеті Товариства Червоного Хреста України та ротацією у складі Комітету представника з регіонів від неурядового сектору, шляхом уведення до складу нового представника з регіонів, зокрема, від спільноти колишніх в’язнів.
|Голова Комітету
|Олександр ЯРЕМА
|Секретар Комітету
|Любов КРАВЕЦЬ
Матеріали засідання Комітету з регіональної політики Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 29.03.2018 року:
2. Звіт про результати моніторингового візиту делегації Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до Одеської області
3. Звіт про результати моніторингового візиту делегації Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до Закарпатської області
4. Оцінка й аналіз існуючих та доступних правових механізмів та моделей роботи, які можуть бути використані національними / місцевими партнерами для забезпечення сталості зусиль у боротьбі з ВІЛ і туберкульозом
5. Оцінка та аналіз наявних та доступних правових механізмів та моделей роботи, які можуть бути використані національними / місцевими партнерами для сталості зусиль в боротьбі з ВІЛ та туберкульозом
6. Огляд попередніх результатів дослідження «Оцінка правового середовища щодо туберкульозу в Україні», що проводиться ПРООН та Партнерством «Зупинити туберкульоз»
7. Проект звіту з оцінки правового середовища щодо туберкульозу в Україні початковий звіт
8. Запровадження в Україні MSMIT — новітнього глобального керівництва з реалізації комплексних програм за значимою участю ЧСЧ у відповідь на поширення ВІЛ та ІПСШ
9. Оглядовий інформаційний матеріал про глобальне керівництво «Реалізація комплексних програм з питань ВІЛ та ІПСШ з чоловіками, що мають секс із чоловіками» (MSMIT)