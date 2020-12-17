Офіційні документи

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- Порядок ротації членів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Кодекс етичної поведінки для членів Координаційних механізмів країн
Оновлені політики Глобального фонду щодо Координаційних механізмів країн
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: залучення.
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: операційна діяльність.
Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: позиціонування.
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд.
Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 1 - Процес нагляду.
Керівні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 2 - Нагляд протягом життєвого циклу гранту.
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 3 - План нагляду: фактори, які необхідно враховувати, та рекомендовані розділи.
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 4 - Комісія з нагляду: роль, склад і обсяг роботи.
Директивні вказівки для Координаційних механізмів країн: нагляд. Додаток 5 - Технічне завдання: спеціаліст з нагляду/забезпечення переходу.
Технічне завдання – Форма для укладання контрактів зі співробітниками Секретаріату КМК – Виконавчий секретар.